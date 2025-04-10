Нарушая тишину: при поддержке МТС в Минске открывается выставочный проект, который исследует искусство коммуникации

Источник материала: ProBusiness





Национальный центр современных искусств, компания МТС и проект «Арт-повод» открывают совместную выставку «Нарушая тишину». Экспозиция приглашает к размышлению, что такое коммуникация и как диалог формирует нашу способность слышать и быть услышанными. Ответы на эти вопросы языком искусства можно получить, посетив экспозицию.

Выставочный проект «Нарушая тишину» объединяет современное искусство, культурную инициативу и актуальные технологии. Это концептуальное высказывание о коммуникации: как она зарождается, выражается, развивается и обрывается. Здесь искусство выступает инструментом и языком общения, посредником и медиумом.





В экспозиции представлены более 50 произведений современных белорусских художников. В своих работах авторы используют различные художественные формы, традиционные и экспериментальные техники и форматы: видео-арт, инсталляции, мультимедийные арт-проекты.





Цель выставки — показать, как окружающий мир влияет на наше восприятие времени, вещей и границ. Проект исследует, как слово становится мощным инструментом и визуальным объектом, а молчание — способом передачи чувств. Создатели проекта приглашают зрителей задуматься о том, как современные технологии и человеческие эмоции создают новые формы диалога и связей между людьми.





«Объединяя усилия НЦСИ, ведущей государственной институции в области современного искусства, МТС, одного из лидеров на рынке цифровых решений, „Арт-повода“, уникального проекта в сфере интеллектуального досуга, мы размышляем о важных общечеловеческих ценностях, находим ответы и учимся „говорить друг с другом так, чтобы это исцеляло, а не ранило“. Вместе со зрителями мы создаем платформу для общения, развития и эмоционального взаимодействия», — прокомментировала Елена Бубенчикова, автор и руководитель проекта «Арт-повод».





«Мы рады, что благодаря сотрудничеству с МТС и „Арт-поводом“ можем представить проект, где языком современного искусства раскрываются такие важные социальные темы, как коммуникация в ее различных проявлениях, появляются возможности знакомства широкой аудитории с современными белорусскими арт-практиками», — подчеркнула заместитель директора по творческой работе НЦСИ Олеся Иноземцева.





«МТС — это технологичная, цифровая компания, которая предлагает рынку комплексные решения: от экосистемных сервисов до „умных“ городов. Но для большинства белорусов — мы про мобильную связь: разговор, диалог, коммуникацию. Своей деятельностью мы задаем современный темп жизни, но при этом очень хотим сохранить истинные общечеловеческие ценности. В мире, где коммуникация играет первостепенную роль, мы вдохновляем людей на обмен идеями и мнениями. Эта выставка становится платформой для обсуждения основополагающих вопросов о взаимодействии между людьми. Мы верим, что искусство может вдохновлять на диалог и взаимопонимание, меняя каждого из нас к лучшему», — сказала Мария Канасевич, глава PR-группы компании МТС.