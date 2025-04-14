13 лет Битрикс24 заряжает бизнес

Источник материала: ProBusiness

12 апреля 2012 года появилась первая версия облачного сервиса Битрикс24 — тогда ещё простой корпоративной социальной сети. За 13 лет продукт прошёл огромный путь и стал незаменимым помощником в управлении бизнесом. Сегодня Битрикс24 — это платформа, которая объединяет инструменты для совместной работы, CRM, задачи и проекты, автоматизацию, искусственный интеллект и многое другое — и продолжает развиваться вместе с запросами рынка.





В честь дня рождения продукта мы собрали для вас 10 интересных фактов, которые расскажут о том, как сервис изменил бизнес-процессы и почему продолжает быть востребованным среди предпринимателей.

1. Решение “для себя”

Когда сервис Битрикс24 только разрабатывался, он должен был решить задачу по “настройке” совместной работы над проектами и созданию единого пространства для обмена информацией. Когда принципы организации проектной работы подтвердили свою эффективность, продукт представили бизнес-аудитории.

2. Ключевое решение — собрать всё в “одном окне”

Одной из идей сервиса Битрикс24 было объединение всех необходимых инструментов для бизнеса в одном продукте. Лента новостей, CRM, задачи, документы, чаты и видеоконференции, доски, AI — всё это доступно в рамках одной платформы. Такой комплексный подход сделал Битрикс24 универсальным решением для компаний любого размера и пользователей с самыми разными запросами.

3. Вдохновлялись социальными сетями — но для работы

С самого начала в команде была идея создать нечто похожее на Facebook, но предназначенное исключительно для рабочего общения. Создатели хотели, чтобы сотрудники внутри компании могли взаимодействовать так же легко и непринуждённо, как они это делают в социальных сетях — быстро, без сложной и запутанной бюрократии. Главная цель заключалась в том, чтобы объединить удобство и скорость общения с функциональностью, необходимой для работы: чаты, задачи, обмен документами, всё в одном месте. Так появился «социальный интранет», который спустя некоторое время трансформировался в онлайн-платформу «Битрикс24».

4. Команда — ключ к успеху

Сервис Битрикс24 создаёт сильная команда, объединённая общей целью: помогать бизнесу работать. Над запусками релизов, тестированием, продвижением и поддержкой пользователей трудятся эксперты, которые работают в компании 5, 10 и даже больше лет.

5. От разработчиков софта к провайдеру облачного сервиса

Значимым этапом развития сервиса Битрикс24 стал переход на облачную версию. Этот шаг существенно упростил процесс внедрения и сделал платформу доступной для бизнесов любого размера и без существенных инвестиций.

6. Уникальная философия и подход



В отличие от других сервисов, каждый из которых решает только одну задачу — CRM, задачи, чаты или документы — Битрикс24 с самого начала создавался как единое пространство для работы. Команда разработала собственную архитектуру и подход: всё в одном, гибко, доступно. Это позволило объединить коммуникации, управление задачами, автоматизацию, CRM и совместную работу с документами в одной платформе — без необходимости переключаться между десятками инструментов.

7. Партнёрская модель: масштабирование и адаптация

Сервис Битрикс24 имеет открытый api, то есть его легко “подружить” с любым другим программным окружением, которое использует бизнес для решения своих задач. Внимательным изучением запросов бизнеса, адаптацией платформы для действующего окружения ПО занимаются более 800 партнёров в Беларуси.

Это позволяет гибко решать самые уникальные бизнес-запросы и делает сервис действительно универсальным для самозанятых и корпораций с десятками тысяч сотрудников.

8. «24» — про количество часов в сутках

Цифра в названии Битрикс24 символизирует доступность 24/7. Именно в таком режиме: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - работают специалисты служб технической поддержки для пользователей сервиса.

9. 2 релиза в год - это много или мало?

Сервис Битрикс24 обновляется дважды в год. Рынку предлагают зачастую авангардные решения: от ИИ и речевой аналитики до функционала досок и видеосозвонов на 1000 участников. За каждым релизом - месяцы работы с бизнес-сценариями, анализа и тестирования прототипов.

10. Не просто софт — новая культура работы

Платформа Битрикс24 помогает компаниям выстраивать современную культуру работы. Он усиливает командную работу, ускоряет процессы и делает менеджмент прозрачным.

Это сервис, который действительно высвобождает время для самого важного - для развития бизнеса.



В честь дня рождения продукта команда белорусского офиса Битрикс24 устроила утренний кофе-рейв для друзей бренда.

— Всё началось в квартире сайтостроителей, где родился наш продукт для совместной работы, — поделилась Нина Никанорова, директор по маркетингу и директор Битрикс24 в Беларуси. — Он оказался настолько удачным, что мы решили показать его миру — и с тех пор 13 лет делимся этой пользой с другими. Но, если говорить честно, самое важное, что даёт Битрикс24, — это не просто инструменты. Мы помогаем бизнесу не засыпать в рутине и высвобождаем время на действительно важное: чтобы встречаться, общаться, обмениваться опытом и просто быть полезными друг другу.

























Утро началось с ароматного кофе и быстро перешло в десятки живых разговоров — о бизнесе, технологиях, людях и будущем. Вместо формальностей — рейвовая атмосфера, обмен опытом и вдохновение. В центре внимания — общее стремление развивать своё дело эффективно, осознанно и с удовольствием.

Битрикс24 — это универсальная платформа для бизнеса, объединяющая CRM, задачи, проектное управление, коммуникации и многое другое. Она помогает компаниям всех размеров оптимизировать рабочие процессы и улучшить взаимодействие внутри команд.

Уже более 25 лет дружная команда увлечённых людей создаёт продукты, которые помогают работать бизнесу во всём мире:

«1С-Битрикс: Управление сайтом» Cистема для создания, поддержки и развития веб-проектов. По данным исследования 2025 года CMS «1С-Битрикс» входит в ТОП-3 самых популярных в Беларуси систем управления сайтами.

«Битрикс24» Готовый набор инструментов для совместной работы компании: ведение задач и проектов, CRM, AI, корпоративный чат, аудио и видеозвонки, база знаний компании, контакт-центр, сайты и магазины, мобильное приложение , складской учёт, автоматизация процессов.

По результатам исследования рынка в 2021 году, проведенного независимой консалтинговой компанией Satio, Битрикс24 занимает первое место в Беларуси как самая узнаваемая и используемая CRM-система. Доля Битрикс24 среди компаний, пользующихся CRM от вендора составила 56%.

рынка в 2021 году, проведенного независимой консалтинговой компанией Satio, Битрикс24 занимает первое место в Беларуси как самая узнаваемая и используемая CRM-система. Доля Битрикс24 среди компаний, пользующихся CRM от вендора составила 56%. По версии международного журнала PC Magazine «Битрикс24» входит в топ-10 CRM мира .

Издание Techradar включило Битрикс24 в топ-5 CRM для малого бизнеса.

для малого бизнеса. Платформа SoftwareSuggest включила Битрикс24 в список лучших бесплатных CRM .

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