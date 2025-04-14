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Компания А1 стала победителем конкурса «Премия HR-бренд 2024» в номинации «Новый подход»

14.04.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Компания А1 одержала победу на конкурсе «Премия HR-бренд 2024» в категории «Новый подход»! Церемония награждения состоялась 9 апреля 2025 года.

Награды удостоилась уникальная программа грейдирования и карьерного развития «Растим King of Sales!», которая направлена на привлечение и развитие специалистов по активным продажам.

Проект обеспечивает оптимизированный функционал на начальном уровне, что позволяет кандидатам постепенно привыкать к продажам и уверенно двигаться по карьерной лестнице. Программа также дает возможность хорошо зарабатывать с самого начала и стимулирует сотрудников развивать свои навыки, переходя с одного уровня на другой. Благодаря этому начинающие специалисты могут строить реальную карьеру в крупной международной компании и получать достойный доход уже со старта.

Внедрение программы грейдирования уже доказала свою эффективность, а интерес кандидатов к вакансии активного продавца значительно вырос.

«Одной из ключевых целей А1, как и прежде, является содействие развитию сотрудников и создание для них комфортных условий труда. И подобные успехи в ярких проектах и победы на авторитетных конкурсах – это подтверждение эффективной работы по сплочению команды и созданию максимально благоприятной атмосферы для профессионального и личностного роста. Мы верим, что дальнейшее развитие нашей программы позволит нам достигать новых высот и продолжать радовать наших специалистов и клиентов», – отмечает начальник управления по работе с персоналом компании А1 Ольга Жданович.


В настоящее время в компании А1 работает более 2100 сотрудников, а сеть магазинов насчитывает 75 точек в крупных населенных пунктах страны.

«Премия HR-бренд» — это один из крупнейших профессиональных конкурсов в области управления персоналом и репутацией бренда в стране. Участники и победители этого конкурса являются флагманами внедрения передовых практик в сфере управления персоналом.

 
 
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Компания А1 одержала победу на конкурсе «Премия HR-бренд 2024» в категории «Новый подход»! Церемония награждения состоялась 9 апреля 2025 года.
 
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