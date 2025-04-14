И что — теперь всех руководителей надо согласовывать? Ответы на важные для бизнеса вопросы об указе № 74

Источник материала: ProBusiness





Указ президента от 21.02.2025 № 74 «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов» с 1 марта 2025 года наделил председателей районных, городских (городов областного подчинения) исполкомов полномочиями «на согласование кандидатур на должности руководителей расположенных на соответствующей территории организаций, филиалов и иных обособленных подразделений организаций (их структурных подразделений) по перечню, определяемому соответствующим исполкомом». Согласовывать теперь могут и продление\расторжение трудовых договоров (контрактов) с указанными руководителями. «Про бизнес» спросил Татьяну Кулешеву, юриста-лицензиата, автора правового блога legalno.by о том, каких компаний это коснется, какой алгоритм действий должен соблюдать собственник, а также что следует предпринять в случае, когда кандидатуру директора не согласовали.



Татьяна Кулешева

Юрист-лицензиат, автор правового блога legalno.by

«Требование о согласовании не распространяется только на случай, если руководитель является единственным собственником имущества организации»

— Согласование от председателя исполкома нужно получать в отношении случаев назначения, продления, расторжения трудовых договоров после 01.03.2025 (ч. 3 п. 14 Указа № 74). Если руководитель был назначен на должность с 20.02.2025, согласовывать его кандидатуру не нужно. Полномочия по согласованию председателями исполкомов базового уровня руководителей расположенных на соответствующей территории организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности области или республиканской собственности, при назначении их председателем областного исполкома либо республиканскими органами госуправления, руководителей филиалов и иных подразделений этих организаций, а также согласовывает продление или расторжение трудовых договоров (контрактов) с указанными должностными лицами и ранее было предусмотрено нормами Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».

Можно говорить о расширении с 01.03.2025 полномочий председателей исполкомов, так как в перечни организаций, кандидатуры руководителей которых подлежат согласованию, могут быть включены организации как государственной, так и частной формы собственности.

Указанное требование о согласовании не распространяется только на должности руководителей организаций, являющихся единственным собственником имущества организации. Такие компании не включаются в перечни, определяемые соответствующим исполкомом. Это исключение касается собственников частных унитарных предприятий, которые одновременно являются их руководителями.

СПРАВОЧНО: унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество (п. 1 ст. 113 ГК). Имущество частного унитарного предприятия находится в частной собственности физического лица (совместной собственности супругов) либо юридического лица и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения (п. 2 ст. 113 ГК).

Следует отметить, что это исключение не распространяется на хозяйственные общества (ООО, ОДО, ЗАО), в которых единственный участник также является и руководителем, так как имущество хозяйственного общества находится на праве собственности у этого хозяйственного общества, а не участника.

СПРАВОЧНО: хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (акции) учредителей (участников) уставным фондом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности (п. 1 ст. 63 ГК).

Расширение полномочий председателей исполкомов не означает, что кандидатуры всех руководителей всех организаций должны согласовываться. Согласовывать нужно только кандидатуры руководителей в организациях по перечням, утвержденным соответствующим исполкомом базового уровня. Если согласно Закону № 108-З не требуется согласовывать кандидатуру руководителя и организации нет в перечне, определенном исполкомом, то назначение на должность руководителя (продление, расторжение контракта) осуществляется без согласования с председателем базового уровня.

«Критериев для включения организаций в перечень нет, хотя сами перечни существуют»

Критерии включения организаций в такой перечень Указом № 74 не установлены. Перечень организаций, критерии для включения организаций в этот перечень будут определяться самим исполкомом. Сейчас стоит отслеживать принятие исполкомами, на территории которых зарегистрирована организация, такие решения, а также изменения в эти решения.

Например, решением Дзержинского райисполкома от 25.02.2025 № 628 утвержден перечень организаций, расположенных на территории Дзержинского района, в который включены не только организации коммунальной формы собственности, но и ООО «КАШИН ПЛАСТИК» — компания-производитель многослойной полипропиленовой пленки и упаковки, СООО «Ароматик» — белорусский производитель пищевых ингредиентов и др.



Источник: скриншот pdf-документа предоставлен Т. Кулешевой

Согласование внесенных в установленном порядке предложений о назначении на должности (освобождении от должностей, продлении, расторжении трудовых договоров (контрактов), осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня поступления соответствующих материалов, если иное не установлено законодательными актами (подп.3.4 п. 3 Указа № 74).

На данный момент нет принятого нормативно-правового акта, устанавливающего порядок внесения таких предложений, перечень предоставляемых документов. Вероятнее всего, Указ № 74 будет дополнен документом, определяющим регламент согласования кандидатуры руководителя. Такой порядок, к примеру, установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2005 № 752 «О порядке согласования кандидатур на должности руководителей некоторых организаций» для согласования кандидатур руководителей госорганизаций. На практике некоторые исполкомы запрашивают письмо о согласовании, справку-объективку на предлагаемого кандидата, характеристику согласно приложению к постановлению Совмина от 14.10.2021 № 585.

В случае, если кандидатуру руководителя, продление трудового договора (контракта) исполком не согласует, потребуется поиск и согласование нового кандидата в руководители, так как заключение трудового договора (контракта), его продление с «несогласованным» кандидатом является неправомерным.