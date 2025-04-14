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И что — теперь всех руководителей надо согласовывать? Ответы на важные для бизнеса вопросы об указе № 74
14.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Указ президента от
«Требование о согласовании не распространяется только на случай, если руководитель является единственным собственником имущества организации»
— Согласование от председателя исполкома нужно получать в отношении случаев назначения, продления, расторжения трудовых договоров после 01.03.2025 (ч. 3 п. 14 Указа № 74). Если руководитель был назначен на должность с 20.02.2025, согласовывать его кандидатуру не нужно. Полномочия по согласованию председателями исполкомов базового уровня руководителей расположенных на соответствующей территории организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности области или республиканской собственности, при назначении их председателем областного исполкома либо республиканскими органами госуправления, руководителей филиалов и иных подразделений этих организаций, а также согласовывает продление или расторжение трудовых договоров (контрактов) с указанными должностными лицами и ранее было предусмотрено нормами Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».
Можно говорить о расширении с 01.03.2025 полномочий председателей исполкомов, так как в перечни организаций, кандидатуры руководителей которых подлежат согласованию, могут быть включены организации как государственной, так и частной формы собственности.
Указанное требование о согласовании не распространяется только на должности руководителей организаций, являющихся единственным собственником имущества организации. Такие компании не включаются в перечни, определяемые соответствующим исполкомом. Это исключение касается собственников частных унитарных предприятий, которые одновременно являются их руководителями.
Следует отметить, что это исключение не распространяется на хозяйственные общества (ООО, ОДО, ЗАО), в которых единственный участник также является и руководителем, так как имущество хозяйственного общества находится на праве собственности у этого хозяйственного общества, а не участника.
Расширение полномочий председателей исполкомов не означает, что кандидатуры всех руководителей всех организаций должны согласовываться. Согласовывать нужно только кандидатуры руководителей в организациях по перечням, утвержденным соответствующим исполкомом базового уровня. Если согласно Закону № 108-З не требуется согласовывать кандидатуру руководителя и организации нет в перечне, определенном исполкомом, то назначение на должность руководителя (продление, расторжение контракта) осуществляется без согласования с председателем базового уровня.
«Критериев для включения организаций в перечень нет, хотя сами перечни существуют»
Критерии включения организаций в такой перечень Указом № 74 не установлены. Перечень организаций, критерии для включения организаций в этот перечень будут определяться самим исполкомом. Сейчас стоит отслеживать принятие исполкомами, на территории которых зарегистрирована организация, такие решения, а также изменения в эти решения.
Например, решением Дзержинского райисполкома от 25.02.2025 № 628 утвержден перечень организаций, расположенных на территории Дзержинского района, в который включены не только организации коммунальной формы собственности, но и ООО «КАШИН ПЛАСТИК» — компания-производитель многослойной полипропиленовой пленки и упаковки, СООО «Ароматик» — белорусский производитель пищевых ингредиентов и др.
Согласование внесенных в установленном порядке предложений о назначении на должности (освобождении от должностей, продлении, расторжении трудовых договоров (контрактов), осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня поступления соответствующих материалов, если иное не установлено законодательными актами (подп.3.4 п. 3 Указа № 74).
На данный момент нет принятого нормативно-правового акта, устанавливающего порядок внесения таких предложений, перечень предоставляемых документов. Вероятнее всего, Указ № 74 будет дополнен документом, определяющим регламент согласования кандидатуры руководителя. Такой порядок, к примеру, установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2005 № 752 «О порядке согласования кандидатур на должности руководителей некоторых организаций» для согласования кандидатур руководителей госорганизаций. На практике некоторые исполкомы запрашивают письмо о согласовании, справку-объективку на предлагаемого кандидата, характеристику согласно приложению к постановлению Совмина от 14.10.2021 № 585.
В случае, если кандидатуру руководителя, продление трудового договора (контракта) исполком не согласует, потребуется поиск и согласование нового кандидата в руководители, так как заключение трудового договора (контракта), его продление с «несогласованным» кандидатом является неправомерным.
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И что — теперь всех руководителей надо согласовывать? Ответы на важные для бизнеса вопросы об указе № 74
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