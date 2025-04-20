Секреты успешных продаж и эффективного найма сотрудников: новости бизнеса за 14-20 апреля 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Нужно ли согласовывать директоров, что делать, если лидов слишком много, и как оставаться на плаву даже в кризис. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Ответили на важные для бизнеса вопросы об указе № 74, который наделил председателей районных, городских (городов областного подчинения) исполкомов полномочиями «на согласование кандидатур на должности руководителей». Причем, это касается и частных организаций .

Полезное для бизнеса

Оказывается, что много лидов не всегда хорошо. Это становится проблемой, когда бизнес оказывается не готов к резкому росту входящих заявок. Причины могут быть разные — от недальновидности руководителей до банально непрогнозируемого роста и неоправдавшихся ожиданий. Как раз последнее и произошло с участником бинес-реалити «Ожидание и Реальность» .

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