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Секреты успешных продаж и эффективного найма сотрудников: новости бизнеса за 14-20 апреля 2025 года
20.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Нужно ли согласовывать директоров, что делать, если лидов слишком много, и как оставаться на плаву даже в кризис. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Ответили на важные для бизнеса вопросы об указе № 74, который наделил председателей районных, городских (городов областного подчинения) исполкомов полномочиями «на согласование кандидатур на должности руководителей». Причем,
Полезное для бизнеса
Оказывается, что много лидов не всегда хорошо. Это становится проблемой, когда бизнес оказывается не готов к резкому росту входящих заявок. Причины могут быть разные — от недальновидности руководителей до банально непрогнозируемого роста и неоправдавшихся ожиданий. Как раз последнее и
Директор «Битрикс24» (Беларусь)
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Владислав Коротышевский, предприниматель с десятилетним опытом работы в IT-сфере, создал сервис, который решает одну из наиболее актуальных проблем современного рынка труда — удержание ценных специалистов и эффективный сбор обратной связи от сотрудников.
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Нужно ли согласовывать директоров, что делать, если лидов слишком много, и как оставаться на плаву даже в кризис. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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