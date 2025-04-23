Источник материала: ProBusiness

22 мая 2025 г. Национальный центр маркетинга совместно с консалтинговой компанией ASER проведет вебинар "Выход на рынок ОАЭ шаг за шагом: ниши, стратегии, инструменты"

В ходе мероприятия эксперты поделятся с белорусскими экспортерами актуальной информацией о том, как в 2025 году эффективно продвигать свои интересы на эмиратском рынке:

Генеральное консульство Беларуси в г. Дубае осветит доступные белорусскому производителю возможности в Эмиратах - торговом и логистическом хабе Персидского залива;

Эмиратская организация "EurAsia Gulf" расскажет, как бизнесу Беларуси найти деловых партнеров и клиентов в ОАЭ (ценный взгляд изнутри!);

Национальный центр маркетинга обозначит инструменты и перспективы расширения сотрудничества;

Консалтинговая компания ASER даст практическое руководство по выходу на рынок: начиная от бизнес-плана, заканчивая продажами.

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Участие бесплатное. Количество мест ограничено! Рекомендуем не откладывать регистрацию в долгий ящик.