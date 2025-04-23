ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бесплатный вебинар - "Выход на рынок ОАЭ шаг за шагом: ниши, стратегии, инструменты", 22 мая

23.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


22 мая 2025 г. Национальный центр маркетинга совместно с консалтинговой компанией ASER проведет вебинар "Выход на рынок ОАЭ шаг за шагом: ниши, стратегии, инструменты" 

В ходе мероприятия эксперты поделятся с белорусскими экспортерами актуальной информацией о том, как в 2025 году эффективно продвигать свои интересы на эмиратском рынке:

  • Генеральное консульство Беларуси в г. Дубае осветит доступные белорусскому производителю возможности в Эмиратах - торговом и логистическом хабе Персидского залива;
  • Эмиратская организация "EurAsia Gulf" расскажет, как бизнесу Беларуси найти деловых партнеров и клиентов в ОАЭ (ценный взгляд изнутри!);
  • Национальный центр маркетинга обозначит инструменты и перспективы расширения сотрудничества;
  • Консалтинговая компания ASER даст практическое руководство по выходу на рынок: начиная от бизнес-плана, заканчивая продажами.

Как стать участником вебинара?

Пройти регистрацию 

Участие бесплатное. Количество мест ограничено! Рекомендуем не откладывать регистрацию в долгий ящик.

Для уточнения деталей:
+375173118116
oms@icetrade.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Диджитал-стратегия и PR в 2025: контент, форматы, ошибки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика