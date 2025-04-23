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Бесплатный вебинар - "Выход на рынок ОАЭ шаг за шагом: ниши, стратегии, инструменты", 22 мая
23.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
22 мая 2025 г. Национальный центр маркетинга совместно с консалтинговой компанией ASER проведет вебинар "Выход на рынок ОАЭ шаг за шагом: ниши, стратегии, инструменты"
В ходе мероприятия эксперты поделятся с белорусскими экспортерами актуальной информацией о том, как в 2025 году эффективно продвигать свои интересы на эмиратском рынке:
Как стать участником вебинара?
Участие бесплатное. Количество мест ограничено! Рекомендуем не откладывать регистрацию в долгий ящик.
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