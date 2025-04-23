ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экономьте время для развития, семьи и отдыха – оформляйте продукты и счета в МТБанке онлайн

23.04.2025 13:09 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

credit_840х400.jpg

В современном мире энергия и время – это тоже свободно конвертируемые валюты, которые можно обменять и потратить на развитие, близких или отдых. МТБанк предлагает своим бизнес-клиентам решать деловые вопросы комфортно и быстро – с помощью эффективных инструментов, которыми можно воспользоваться в сервисе MTBusiness не выходя из офиса. Речь об онлайн-открытии счета, кредите «Бизнес-экспресс. Онлайн» и «Онлайн-депозите». Их оформление происходит в электронном формате, не требуя заполнения бумаг и визита в банк.

Это удобно, когда всё дело – в онлайн!

Онлайн-открытие счета в МТБанке – это только первый шаг, чтобы достигнуть нового уровня ведения бизнеса: управлять счетом, проводить оплаты поставщикам через MTBusiness, сохранять средства в один клик через онлайн-депозит, реализовывать идеи и увеличивать оборот за счет быстрого кредитного продукта «Бизнес-экспресс. Онлайн». МТБанк предлагает не просто счет, а всё дело – в онлайн.

Юридические лица могут воспользоваться онлайн-открытием счета, зайдя в интернет-банк MTBusiness. Индивидуальные предприниматели могут воспользоваться веб-версией и сделать это с помощью смартфона – в мобильном приложении MTBusiness.

Продукт «Бизнес-экспресс. Онлайн» – это возможность для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей получить кредит удаленно из любой точки, где есть доступ к интернету. Выбор за клиентом: воспользоваться всей суммой кредита сразу и потом погашать равными частями в течение срока договора (невозобновляемая кредитная линия) или же брать и гасить всю сумму кредита несколько раз в течение срока договора (возобновляемая кредитная линия).

Заполнение электронных документов при оформлении в MTBusiness займет не более 10 минут, решение о выдаче кредита принимается в банковский день в течение 2 минут. Заявку можно оставить в любое время, в том числе в выходной, – решение придет на следующий рабочий день. При этом клиент может получить кредит без залога и поручительства до 50 000 BYN, если компания работает более 6 месяцев. Срок кредитования для возобновляемой кредитной линии – 12 месяцев с оборачиваемостью 90 дней, а для невозобновляемой – 36 месяцев с периодом предоставления 1, 2 или 3 месяца.

«Онлайн-депозит» – это безотзывный вклад в белорусских рублях, который могут открыть юридические лица или индивидуальные предприниматели на срок от 46 дней. Положив на счет не менее 50 000 BYN со ставкой до 11%, владелец депозита гарантированно получает ежемесячную выплату процентов.

Онлайн-оформление всех этих продуктов происходит понятно, просто и быстро – в несколько кликов.

Как открыть счет онлайн?

● новым клиентам Банка необходимо пройти идентификацию через Межбанковскую систему идентификации (МСИ) и зарегистрироваться в MTBusiness;

● выбрать в MTBusiness продукт «Онлайн-открытие счета» и нажать «Оформить»;

● заполнить недостающие данные в анкете, т. к. большая части информации будет внесена системой из доступных источников;

● приложить фото/скан своих документов и отправить в банк;

● после фактического открытия счета придет SMS-сообщение, а реквизиты будут отражены в MTBusiness.

Как получить онлайн-кредит?

● клиенты с открытым расчетным счетом в МТБанке заполняют заявку в интернет-банке MTBusiness;

● после получения положительного решения происходит подписание договора онлайн, после чего кредитные средства становятся доступны.

Как открыть онлайн-депозит?

● в MTBusiness необходимо выбрать подходящий по параметрам депозит и заполнить заявку;

● после проверки заявки на стороне Банка клиент должен акцептовать оферту путем перевода необходимой суммы на депозитный счет.

Подробнее об онлайн-открытии счета смотрите по ссылке, о продукте «Бизнес-экспресс. Онлайн» – здесь, об «Онлайн-депозите» – здесь.

Подпишитесь на инстаграм-аккаунт МТБанка и на телеграм-канал «МТБанк для бизнеса», чтобы получать еще больше актуальной и полезной информации.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В современном мире энергия и время – это тоже свободно конвертируемые валюты, которые можно обменять и потратить на развитие, близких или отдых....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я работал день и ночь, а денег на руках не видел». Айтишник ушел из найма, чтобы создать собственный бизнес, но проект оказался убыточным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика