Экономьте время для развития, семьи и отдыха – оформляйте продукты и счета в МТБанке онлайн

Источник материала: ProBusiness





В современном мире энергия и время – это тоже свободно конвертируемые валюты, которые можно обменять и потратить на развитие, близких или отдых. МТБанк предлагает своим бизнес-клиентам решать деловые вопросы комфортно и быстро – с помощью эффективных инструментов, которыми можно воспользоваться в сервисе MTBusiness не выходя из офиса. Речь об онлайн-открытии счета, кредите «Бизнес-экспресс. Онлайн» и «Онлайн-депозите». Их оформление происходит в электронном формате, не требуя заполнения бумаг и визита в банк.

Это удобно, когда всё дело – в онлайн!

Онлайн-открытие счета в МТБанке – это только первый шаг, чтобы достигнуть нового уровня ведения бизнеса: управлять счетом, проводить оплаты поставщикам через MTBusiness, сохранять средства в один клик через онлайн-депозит, реализовывать идеи и увеличивать оборот за счет быстрого кредитного продукта «Бизнес-экспресс. Онлайн». МТБанк предлагает не просто счет, а всё дело – в онлайн.

Юридические лица могут воспользоваться онлайн-открытием счета, зайдя в интернет-банк MTBusiness. Индивидуальные предприниматели могут воспользоваться веб-версией и сделать это с помощью смартфона – в мобильном приложении MTBusiness.

Продукт «Бизнес-экспресс. Онлайн» – это возможность для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей получить кредит удаленно из любой точки, где есть доступ к интернету. Выбор за клиентом: воспользоваться всей суммой кредита сразу и потом погашать равными частями в течение срока договора (невозобновляемая кредитная линия) или же брать и гасить всю сумму кредита несколько раз в течение срока договора (возобновляемая кредитная линия).

Заполнение электронных документов при оформлении в MTBusiness займет не более 10 минут, решение о выдаче кредита принимается в банковский день в течение 2 минут. Заявку можно оставить в любое время, в том числе в выходной, – решение придет на следующий рабочий день. При этом клиент может получить кредит без залога и поручительства до 50 000 BYN, если компания работает более 6 месяцев. Срок кредитования для возобновляемой кредитной линии – 12 месяцев с оборачиваемостью 90 дней, а для невозобновляемой – 36 месяцев с периодом предоставления 1, 2 или 3 месяца.

«Онлайн-депозит» – это безотзывный вклад в белорусских рублях, который могут открыть юридические лица или индивидуальные предприниматели на срок от 46 дней. Положив на счет не менее 50 000 BYN со ставкой до 11%, владелец депозита гарантированно получает ежемесячную выплату процентов.

Онлайн-оформление всех этих продуктов происходит понятно, просто и быстро – в несколько кликов.

Как открыть счет онлайн?

● новым клиентам Банка необходимо пройти идентификацию через Межбанковскую систему идентификации (МСИ) и зарегистрироваться в MTBusiness;

● выбрать в MTBusiness продукт «Онлайн-открытие счета» и нажать «Оформить»;

● заполнить недостающие данные в анкете, т. к. большая части информации будет внесена системой из доступных источников;

● приложить фото/скан своих документов и отправить в банк;

● после фактического открытия счета придет SMS-сообщение, а реквизиты будут отражены в MTBusiness.

Как получить онлайн-кредит?

● клиенты с открытым расчетным счетом в МТБанке заполняют заявку в интернет-банке MTBusiness;

● после получения положительного решения происходит подписание договора онлайн, после чего кредитные средства становятся доступны.

Как открыть онлайн-депозит?

● в MTBusiness необходимо выбрать подходящий по параметрам депозит и заполнить заявку;

● после проверки заявки на стороне Банка клиент должен акцептовать оферту путем перевода необходимой суммы на депозитный счет.

Подробнее об онлайн-открытии счета смотрите по ссылке , о продукте «Бизнес-экспресс. Онлайн» – здесь , об «Онлайн-депозите» – здесь .