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Экономьте время для развития, семьи и отдыха – оформляйте продукты и счета в МТБанке онлайн
23.04.2025 13:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В современном мире энергия и время – это тоже свободно конвертируемые валюты, которые можно обменять и потратить на развитие, близких или отдых. МТБанк предлагает своим бизнес-клиентам решать деловые вопросы комфортно и быстро – с помощью эффективных инструментов, которыми можно воспользоваться в сервисе
Это удобно, когда всё дело – в онлайн!
Юридические лица могут воспользоваться онлайн-открытием счета, зайдя в интернет-банк MTBusiness. Индивидуальные предприниматели могут воспользоваться веб-версией и сделать это с помощью смартфона – в мобильном приложении MTBusiness.
Продукт
Заполнение электронных документов при оформлении в MTBusiness займет не более 10 минут, решение о выдаче кредита принимается в банковский день в течение 2 минут. Заявку можно оставить в любое время, в том числе в выходной, – решение придет на следующий рабочий день. При этом клиент может получить кредит без залога и поручительства до 50 000 BYN, если компания работает более 6 месяцев. Срок кредитования для возобновляемой кредитной линии – 12 месяцев с оборачиваемостью 90 дней, а для невозобновляемой – 36 месяцев с периодом предоставления 1, 2 или 3 месяца.
Онлайн-оформление всех этих продуктов происходит понятно, просто и быстро – в несколько кликов.
Как открыть счет онлайн?
● новым клиентам Банка необходимо пройти идентификацию через Межбанковскую систему идентификации (МСИ) и зарегистрироваться в MTBusiness;
● выбрать в MTBusiness продукт «Онлайн-открытие счета» и нажать «Оформить»;
● заполнить недостающие данные в анкете, т. к. большая части информации будет внесена системой из доступных источников;
● приложить фото/скан своих документов и отправить в банк;
● после фактического открытия счета придет SMS-сообщение, а реквизиты будут отражены в MTBusiness.
Как получить онлайн-кредит?
● клиенты с открытым расчетным счетом в МТБанке заполняют заявку в интернет-банке MTBusiness;
● после получения положительного решения происходит подписание договора онлайн, после чего кредитные средства становятся доступны.
Как открыть онлайн-депозит?
● в MTBusiness необходимо выбрать подходящий по параметрам депозит и заполнить заявку;
● после проверки заявки на стороне Банка клиент должен акцептовать оферту путем перевода необходимой суммы на депозитный счет.
Подробнее об онлайн-открытии счета смотрите по
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В современном мире энергия и время – это тоже свободно конвертируемые валюты, которые можно обменять и потратить на развитие, близких или отдых....
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