«Я работал день и ночь, а денег на руках не видел». Айтишник ушел из найма, чтобы создать собственный бизнес, но проект оказался убыточным

Источник материала: ProBusiness





Многие до сих пор ошибочно считают торговлю на маркетплейсах легкой подработкой, где достаточно закупить товар и быстро заработать. На деле это уже давно жесткий конкурентный бизнес, требующий полного фокуса и глубокого анализа. Даже опытные селлеры часто не считают юнит-экономику, не учитывают возвраты, низкий выкуп или рост ставок на рекламу, и в итоге работают в минус, не понимая этого. «Про бизнес» поговорил с Александром Загорским, владельцем консалтингового агентства Solnce. agency, которое несколько лет помогает селлерам эффективно работать на маркетплейсах, о главных проблемах ниши, типичных ошибках новичков и трендах, которые определяют успех в 2025 году.

«Перепродавали реплики покемонов и фильтров Dyson. Покупали за $ 3, а продавали за $ 35»

— Я инженер по натуре — люблю разбираться, как все работает, и находить решения. После получения диплома по специальности «Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств» в БГУИРе пошел в IT-компанию «LanSoft», где почти пять лет тестировал софт и дорос до руководителя команды. Работа была классная, но я быстро понял: потолок — $ 5 тысяч в месяц через 10−15 лет. Не мое. Внутри всегда жило желание строить бизнес, быть свободным, создавать что-то свое.

В 2019 году я наткнулся на Amazon и загорелся идеей торговли на маркетплейсах параллельно с работой. Прошел курсы, начал закупать товары в Китае и продавать в США. Первый блин — комом: цветочные горшки в виде Грута из «Стражей Галактики». Вместе с партнером вложили $ 3 тысячи, но Amazon заблокировал аккаунт без объяснения причин. Проверка, юристы, еще $ 400 — и все коту под хвост. Товар утилизировали. Было больно, но я сказал себе: «Это только начало».

Мы c партнером, директором ИТ-компании, где я работал, продолжили. Следующий товар — зип-пакеты из BPA-пластика. Подключились к чужой карточке, покупали за $ 2,9, продавали за $ 24. Чистыми в месяц выходило больше $ 10 тыс. Но я почти не трогал эти деньги — все шло на масштабирование. Потом перевели товар на свой листинг, но в нише появились патенты, и мы отошли в сторону. Дальше попробовали серые схемы — перепродавали реплики покемонов и фильтров Dyson. Покупали за $ 3, продавали за $ 35. Доход был сумасшедший, но я быстро понял: это не бизнес, а лотерея. Amazon начал закручивать гайки, и серое стало слишком рискованным. Решили отойти от неоднозначных схем.

Потом запустили бренд Happy Boom — прозрачные пластиковые шары для праздников. Ниша хендмейда в США тогда только набирала обороты. Маржинальность была 15−20%, но бизнес стал стабильным. В лучшие месяцы выручка доходила до $ 80 тысяч.





К 2022 году я решил полностью уйти из IT и сосредоточиться на бизнесе. Amazon давал результат, но работать там становилось все сложнее. Конкуренция была огромной — в популярных нишах клик по рекламе мог стоить до $ 10. Плюс постоянные проверки аккаунтов, патенты, юридические барьеры — все это выматывало. Однажды мы просто посмотрели на СНГ-маркетплейсы, и Wildberries привлек внимание. Он рос как сумасшедший — 80−100% в год, а в 2022-м он вообще взлетел. После Amazon это было как из гимназии перейти в обычную школу. Трафик на Wildberries стоил копейки — ₽ 1,5 за клик против $ 10 на Amazon. Конкуренция низкая, потребителей много, карточек товаров мало — рай для старта. Мы зарегистрировали компанию Simple Dimple в Смоленске и в сентябре 2022 года привезли настольные лампы с беспроводной зарядкой. Ниша была еще не забита. С двумя моделями — дешевой и дорогой — вышли в топ-1 за неделю и три недели соответственно без накруток, только на внутренней рекламе. Закупали трафик по модели CPM («Cost Per Mille» — стоимость за тысячу показов), оптимизировали кампании, исключая весь нерелевантный трафик, и за счет хороших конверсий уникальных моделей быстро поднялись в топ.

На Amazon такой скорости не добиться — там все перегрето, рекламные аукционы дико дорогие, и пробиться без огромного бюджета почти нереально. Wildberries был проще и дешевле, но главное — гибче. На Amazon каждая ошибка могла стоить аккаунта, а на Wildberries в 2022—2023 гг. баги платформы даже помогали: через API можно было, например, оставлять отзывы без покупки товара и так накручивать себе репутацию. Мы работали честно — делали ставку на качественный продукт и маркетинг.





«Когда мы начали торговать на Wildberries, я сразу заметил, что аналитика там — просто каменный век»

На Wildberries за пару месяцев вышли на оборот в $ 45 тысяч в месяц. Маржинальность держалась на уровне 20%, а наценка была около x2,5. В начале 2023 года этого хватало, потому что хранение, логистика и продвижение стоили дешево. Но сейчас, чтобы держать адекватные 20% маржинальности, например, в электронике, нужна наценка x3,5-x5 — все стало дороже.

Когда мы начали торговать на Wildberries, я сразу заметил, что аналитика там — просто каменный век. После Amazon, где все оцифровано, это было шоком. Интерфейс убогий, никаких нормальных инструментов внутренней аналитики… Хочешь посчитать прибыль или конверсии — скачивай отчеты и сиди в Excel. Была пара внешних сервисов, но они не закрывали наши задачи. Мы с партнерами — два айтишника и один не из IT, но с хорошим предпринимательским опытом — решили сделать свой инструмент финансовой аналитики, как Sellerboard для Amazon. Мы хотели видеть прибыль в реальном времени, а не на основе финансовых отчетов раз в неделю. Wildberries реализовал API, через который можно было вытащить данные, и мы подумали: почему бы не запилить софт? Идея казалась перспективной — на рынке ничего подобного не было. Только курсы да инфобизнес, где толпа людей, часто не торгующих на маркетплейсах, обещали золотые горы.





Эти курсы внушали, что зайти на маркетплейсы — это почти бесплатно. Мол, бери $ 500−1000, закупай товар на «Садоводе» и продавай с наценкой. Три года назад это еще работало, но к 2023 году все изменилось. Для старта на Wildberries нужно было минимум $ 5000 капитала, в то время как на Amazon — $ 50−100 тысяч, потому что конкуренция там сумасшедшая. Сейчас без больших вложений на маркетплейсах не вырасти — низкая выручка не покроет расходы на реинвест в новые партии товара. Новички часто не учитывают кучу вещей. Самое важное — юнит-экономика. Это не только цена, комиссия и логистика. Надо считать процент выкупа, возвраты, эквайринг, риски роста ставок на рекламу и общую логистику. Например, в нише с выкупом 33% (спортивные костюмы) заказ может стоить ₽ 100, но из-за низкого выкупа продажа выходит в ₽ 300. Эти ₽ 200 разницы убивают маржу.

То же с логистикой — при выкупе 33% платишь за доставку трижды: туда, обратно и снова туда. В одежде выкуп низкий, потому что люди заказывают кучу размеров и моделей, примеряют и сдают, что не подошло. Наценка там нужна x5. А в нишах с высоким выкупом, типа еды или косметики, где выкуп до 95%, хватает x3.





Мы начали «пилить» софт в мае 2023 года, хотели уложиться в $ 10 тысяч, но в итоге вложили почти $ 30 тыс. К сентябрю сделали MVP, запустили альфа-тест для 30 знакомых селлеров. Работали ночами с финансовым аналитиком, читали документацию, делали аналитику. Инструмент показывал заказы, продажи, возвраты, логистику — все в моменте, но самое важное — чистую прибыль в режиме реального времени, а не раз в неделю. Тогда этого не было на рынке. Но оказалось, что селлеры не понимают, как это работает. Финансовая грамотность была на нуле. Многие ставили наценку x3 и думали, что в плюсе, не считая возвраты и низкий выкуп. Один клиент был шокирован: у него выручка $ 100 тысяч в месяц, а прибыль — минус $ 2000. Низкий выкуп и возвраты съедали маржу. Wildberries забирал полную стоимость возвращенного товара, не компенсируя логистику и расходы на маркетинг — только свою комиссию. Бывает, что оборот большой, а магазин на грани нулевой маржи или в легком минусе. Сегодня минус, завтра плюс, и кажется, что все нормально, но по факту ты просто оборачиваешь деньги. Без инструментов или команды, которая считает финансы, — это замкнутый круг.

«Новички часто лезут в низкочековые товары, типа салфеток за $ 3, думая, что туда легко зайти с малым капиталом»

Еще одна ошибка — выбор неправильной ниши. Новички часто лезут в низкочековые товары, типа салфеток за $ 3, думая, что туда легко зайти с малым капиталом. Но в таких нишах ставки на продвижение могут быть $ 20 за 1000 показов, потому что их раздувают такие же новички. Да, порог входа в нишу и себестоимость товаров низкие, но маркетинг съедает всю маржу, а продать дороже рынка нельзя — рядом конкурент с таким же товаром за $ 2,5. А еще многие закупают товар по завышенной себестоимости, не понимая, что розничная цена ограничена рынком. Если трафик в нише дорогой, а конверсия низкая, продаж не будет без огромных вложений в узнаваемость бренда.

Мы старались объяснить селлерам пользу нашего софта, показывая, как он раскрывает причинно-следственные связи в их финансах. Доработали интерфейс, добавили подсказки, и люди начали понимать, как формируется прибыль. Но потом мы столкнулись с проблемой: Wildberries активно менял свой интерфейс API. Примерно каждые три дня нам приходилось переписывать интеграционный код, чтобы забирать данные. Поддержка софта вылилась в дополнительные $ 15 тысяч затрат. Это было неподъемно. Мы поняли, что при таких темпах изменений расходы на поддержку не окупятся прибылью от пользователей еще долго. Еще одна ошибка — маркетинг. Мы думали, что софт можно продать через стандартный диджитал, как в IT. Но в нише маркетплейсов работали другие правила — инфобизнес. Нужно было создавать Telegram-группы, прогревать аудиторию, привлекать блогеров, запускать партнерки, давать кэшбэк. Мы этого не знали и не умели. Софт требовал постоянных вложений: бэкенд, обновления базы данных, расчеты из-за постоянных изменений Wildberries. Каждый месяц он тянул деньги, а дохода не приносил.





Параллельно мы продолжали торговать на Wildberries, делали выручку $ 45−50 тысяч, но чистая прибыль и даже часть выручки уходила на софт. Пришлось закрыть проект. Это решение далось тяжело — мы вложили кучу времени и сил. Конечно, было немного обидно, потому что я работал день и ночь, а денег на руках не видел. Чувствовал, что усилия не принесли ощутимого результата. Партнеры тоже решили выйти — у них были свои бизнесы, IT-компания и салон кухонь, и разница в возрасте около 10 лет давала о себе знать. Мы разошлись. Рефлексировал пару дней, а потом понял, что тратить столько сил без отдачи — неправильно. Решил двигаться дальше и попробовать инфобизнес, но не классический. Завел Telegram-канал, познакомился с продюсером. Хотел делиться знаниями, но не учить предпринимательству — не чувствовал, что достиг нужного уровня, да и рисков много. Вместо этого запустил курс для менеджеров маркетплейсов. Рынок был легким, а у меня был опыт. Сделал программу из 12 модулей, протестировал на двух девушках — одна устроилась за 3 дня, вторая за 10. Первая теперь работает у меня в консалтинге, другая — в крупном бренде косметики VOIS с оборотом $ 1 млн. Канал на тысячу человек принес первый поток из 17 человек по $ 500.

Потом я понял, что могу не только обучать, но и брать селлеров на сопровождение. Закинул в канал пару постов — и люди сами начали приходить. В октябре 2023 года стартовал консалтинг. Селлеры приходили с одной болью — не зарабатывали. Я предлагал не просто советы, а результат: брал фикс или процент от прибыли. Первых клиентов нашел через знакомых и сарафан — люди форсили мои посты, потому что рынок консалтинга тогда был почти пустой, а проблем и непонимания, как все работает, оставалось много.





С одним клиентом масштабировали магазин брендовой одежды с нуля до ₽ 35 млн выручки всего за три месяца. Брали на себя все: кабинет, маркетинг, коммуникацию с дизайнерами, фотостудиями, фулфилментом. Не трогали только производство и логистику — это оставалось за селлером.

Большинство консалтингов работают по низкому чеку, с кучей менеджеров, которые ведут по 5−10 магазинов. Они не могут сфокусироваться ни на чем — ни на продуктах, ни на прибыли. Мы выбрали высокий чек и магазины с потенциалом. Наш целевой клиент — это прибыльные магазины, которые мы масштабируем, или магазины без продаж, но с адекватной себестоимостью и потенциалом. По аудиту мы смотрим воронку и юнит-экономику: если маржа после наших услуг покрывает затраты и оставляет селлеру достаточно, мы беремся. Идеально — производители, потому что у них себестоимость позволяет зарабатывать. Также подойдут магазины с маржой 10−20% и выручкой от $ 15 тыс. — с ними консалтинг окупается и можно легко масштабироваться в дальнейшем.

«Сразу отказываем, если запросы нереальные»

Конечно, всем нужен заказчик с адекватными целями. Мы сразу отказываем, если запросы нереальные. Например, человек зашел на маркетплейс с футболками в сентябре, а в январе хочет большую выручку, хотя сезон уже прошел — это невозможно. Или другой пример можно привести: «У меня $ 100 на маркетинг, сделайте миллион продаж». Воронка не позволит, это не работает. Еще один тип селлеров — это те, кто хочет, чтобы мы обучили их команду, никак не связанную с маркетингом, за три месяца, а потом они нас заменят. Такие клиенты недальновидны, у них часто нет прибыли, потому что нет понимания, что маркетплейсы требуют 100% фокуса и это не источник пассивного заработка. Без ежедневного отслеживания изменений — вроде перерасчета логистики или новых правил продвижения — магазин быстро уходит в минус. Например, пропустил новость о смене стоимости логистики — и твои салфетки из 10% маржинальность дают минус 5%. Или Wildberries убрал возможность исключать нецелевые запросы, и реклама стала дороже. Без полного погружения результат невозможен — с такими продавцами мы не работаем.





К сожалению, сейчас селлеры не до конца понимают, как получать прибыль на маркетплейсах. Многие не понимают даже базовых причинно-следственных связей. На аудите часто выясняется, что для них инсайт — продажи зависят от трафика и конверсий. Больше трафика при той же конверсии или выше конверсия при том же трафике — больше продаж. Это кажется очевидным, но не для них. Многие не знают, как управлять воронкой продаж — шагами покупателя от просмотра до отзыва или повторной покупки. Не понимают, что покупатель видит продукт, изучает, кладет в корзину, сравнивает, заказывает, выкупает, оставляет отзыв и, возможно, покупает снова. На каждом этапе нужна работа над конверсией, но селлеры этого не делают. Также нет понимания, как распределяется трафик. Люди не знают, что на верхних позициях выдачи трафика больше, а к третьей странице доходят крохи. Алгоритмы маркетплейсов учитывают множество показателей: выручка, конверсии, скорость доставки, участие в акциях и проч. Чем они выше, тем больше трафика дают. Еще одна проблема — селлеры не умеют считать стоимость трафика. Не понимают, что доля рекламных расходов должна быть адекватной, чтобы продукт покупался. Например, можно платить ₽ 2000 за 1000 показов в топе страницы или ₽ 500 в середине, но надо считать, где выгодно. Высокая конверсия снижает стоимость клика: при CTR 10% платишь ₽ 1 за клик, при 15% — уже 6,67. Это сильно влияет на экономику, но для большинства селлеров — темный лес.

Еще одна типичная ошибка — отсутствие реальной оцифровки и таблиц. Селлеры не держат руку на пульсе. Большинство просто не понимают, что их бизнес не оцифрован, и путают базовый учет с настоящей оцифровкой. Многие считают, что достаточно раз в неделю сводить финансовые отчеты в Excel, чтобы видеть прибыль. Но это лишь вершина айсберга. Например, взять отчет, сгруппировать данные по артикулам и посмотреть, как ведет себя каждый товар, делают единицы. А это минимум, который позволяет найти свои деньги: если у магазина прибыль ₽ 500 тыс., но один продукт убыточен на ₽ 250 тыс., его исключение даст ₽ 750 тыс. прибыли — рост на 50%. Большинство селлеров до этого не доходит.





Настоящая оцифровка — это когда ты видишь чистую прибыль по каждому товару ежедневно, хотя бы за вчера. Утром открываешь инструмент и знаешь, что произошло: какой артикул в плюсе, какой в минусе, как изменились трафик, конверсии, затраты. Без этого невозможно быстро реагировать на изменения. Например, Wildberries может закинуть товар в акцию, поднять стоимость продвижения или насыпать лишний трафик — и экономика меняется за день. Если не отслеживать это в реальном времени, можно неделями работать в минус, не замечая, особенно если торговая матрица состоит из сотен артикулов.

Грамотная, полная и системная аналитика — единственный реальный ключ к успеху в нише маркетплейсов. Из практики у меня есть показательный кейс с крупной сетью магазинов верхней одежды. Первым шагом мы полностью оцифровали заказчика — разобрали его до мельчайших деталей и проанализировали прибыльность каждого артикула за последний период. Выяснилось, что часть продуктов была убыточной. Мы выделили минусовые товары и либо исключили их из ассортимента, либо скорректировали подход — например, изменили позиционирование или продвижение, чтобы они начали приносить прибыль. Такой разбор позволил сразу убрать балласт и сосредоточиться на сильных позициях. Дальше занялись трафиком. Основной упор сделали на внутреннее продвижение Wildberries — увеличили ставки на рекламу, чтобы поднять товары в выдаче. Мы рассчитали, на каких позициях и ставках выгоднее продвигаться — в топе по $ 20 за 1000 показов или в середине страницы за $ 5, чтобы трафик окупался.

Параллельно работали над конверсиями. Проверили каждый этап воронки продаж — от просмотра карточки до выкупа. Доработали описания, фото, отзывы, чтобы повысить привлекательность товаров. Конверсия напрямую влияет не только на продажи, но и на алгоритмы Wildberries: чем она выше, тем больше трафика платформа дает продукту. Это позволило нам оптимизировать расходы на рекламу и получить больше заказов за те же деньги. В итоге за месяц чистая прибыль выросла в два раза. Ключевым стало сочетание трех действий: убрали убыточные товары, грамотно нарастили трафик и подняли конверсии. Оцифровка дала четкую картину, что работает, а что нет, и позволила принимать решения на основе данных, а не интуиции. Без этого магазин мог бы продолжать крутить выручку, не замечая, что часть ассортимента съедает прибыль.





К сожалению, абсолютное большинство небольших селлеров пытаются поднять продажи и заработать иначе — самым простым способом — через снижение цены. Но если ваш товар не видят, то хоть за рубль его продавайте — никто не купит. Цена влияет только на конверсию, а не на трафик. Если у вас нет показов, то и низкую цену никто не заметит.

«Демпинг при нулевых продажах — верный путь к провалу»

Снижение цены работает, когда вы уже в топе выдачи, — это помогает увеличить продажи. Но демпинг при нулевых продажах — верный путь к провалу. Хотя стоит отметить, что сами маркетплейсы также толкают людей к демпингу. Акции в высокий сезон (октябрь-декабрь, март) вынуждают снижать цены до нерентабельности. Не участвуете — не получаете трафик, даже с рекламой. Алгоритмы ранжирования дают преимущество тем, кто в акциях, но цены там часто убыточные. В результате наметился тренд на устойчивый отток мелких селлеров — каждую неделю их становится меньше.

Сейчас я четко понимаю, что с каждым годом конкуренция среди опытных игроков на маркетплейсах будет становиться все жестче, поэтому для роста бизнеса селлерам нужно выносить конкуренцию за их пределы — развивать собственный бренд. Это не просто наклеить логотип на товар, а создать узнаваемость, чтобы покупатели искали именно твой продукт. Например, в нише косметики мы работаем с клиентами над этим: подключаем блогеров и растим поисковые запросы по бренду. Конверсии по брендовым запросам невероятно высокие — из 1000 человек, ищущих конкретный бренд, могут купить 300−500, тогда как по общим запросам, вроде «крем», конверсия всего 30−50. Это разница в 10 раз.

Когда вы строите базу лояльных клиентов вне маркетплейса, этот трафик приносит выручку внутри платформы. Маркетплейс замечает рост продаж и начинает давать больше общего трафика. Получается симбиоз: ваш брендовый трафик плюс аудитория маркетплейса. Это усиливает позиции и резко увеличивает продажи. Такой подход — ключевой тренд 2025 года, но он долгосрочный и дорогой. Без развития бренда масштабировать бизнес на Wildberries в будущем будет почти невозможно.





Конкуренция в нише консалтинга также растет, поэтому мы доносим свою ценность через бесплатный стартовый аудит бизнеса. Воронка простая: привлекаем лиды через сайт с бесплатным аудитом и Telegram-канал. В канале публикую кейсы, делюсь пользой и предлагаю записаться на аудит. Важно, что аудит — не про продажу, а про реальную пользу. Я провожу его сам, выкладываюсь на 100%, часто говорю, что мы не сможем помочь, если вижу, что прибыли не будет. Личный опыт и растущая экспертиза усиливают доверие — чем больше клиентов, тем больше кейсов, тем полезнее консультации. Еще работаем через партнерства: размещаю заявки в других Telegram-каналах, сотрудничаю с агентствами, например, по SEO. Сейчас у нас в команде 7 человек и пять клиентов на сопровождении — кто-то с нами полтора года, кто-то два месяца. Общая выручка компании примерно $ 15 тыс. в месяц.

«Приходилось разбираться, как мотивировать людей, какие KPI ставить, сколько платить»

Переход в роль единоличного собственника бизнеса с командой из семи человек оказался сложным. Мой опыт управления ограничивался руководством группой тестирования, где я использовал методологию Scrum. Я думал, что перенесу этот подход в свой бизнес, — внедрил Яндекс. Трекер, диаграммы Ганта, дедлайны. Но оказалось, что собственник не только управляет командой: нужно думать о продажах, маркетинге, налогах, зарплатах, финансовой модели компании. Приходилось разбираться, как мотивировать людей, какие KPI ставить, сколько платить. На старте я наделал очень много ошибок, потому что подошел к бизнесу как наемный сотрудник: мотивировал через высокие зарплаты, плохо делегировал, большую часть проблем решал сам. Вообще допускал все классические ошибки молодых предпринимателей. В итоге часто сам ничего не зарабатывал — команда получала деньги, а я сталкивался с кассовым разрывом. Только после общения с предпринимателями, я понял, что нужно считать деньги. Объяснял команде честно: говорил, что мы не купаемся в прибыли, и нужно пересмотреть KPI или зарплаты. Сейчас средняя зарплата ведущего менеджера — $ 1000−1400, помощников — $ 300−500. Я выбрал стиль управления через лидерство и экспертизу, а не авторитарность. Но это требует постоянного погружения — я должен разбираться во всем: от аналитики до мотивации. Финансовое управление все еще дорабатываем: возможно, снова пересчитаем KPI или цены, чтобы сбалансировать доходы и расходы.





Я хочу построить крупную компанию, вдохновляясь IT-консалтингом, вроде EPAM или Itransition, которые совмещали тестирование ПО и обучение. Наша модель — консалтинг для селлеров плюс обучение менеджеров маркетплейсов. Обучение не только приносит доход, но и помогает хантить талантливых специалистов в команду. Рынок менеджеров сложный: либо люди хотят неадекватные зарплаты после курсов, либо ищут удаленку, чтобы ничего не делать. Через обучение мы находим вовлеченных ребят с интеллектом, готовых расти. Задача — масштабировать компанию, закрывая консалтинг и обучение, привлекать сильных партнеров и инвестиции в собственные продукты.

Этот бизнес драйвит на 100%. Работа с топовыми предпринимателями, известными брендами, внедрение гипотез на их продуктах — это масштаб, который кажется безграничным. Например, сейчас масштабируем бренд косметики, работаем с крутыми пиар-менеджерами, планируем, чтобы к июню-июлю о нашем бренде говорили все блогеры и располагаем общим чеком на запуск в $ 1 млн. Это кайф — строить масштабный бизнес, помогая другим предпринимателям. Но я не знаю, на всю ли жизнь этот проект. Надеюсь, что жизнь длинная, все меняется и мы должны адаптироваться. Лично для меня это про деньги и свободу. Хочу закрыть базовые потребности и, в первую очередь, построить надежный фундамент для семьи, а еще летать бизнес-классом, в целом жить как успешный предприниматель. Знакомый, Александр Долгов, говорит: если не можешь летать бизнес-классом, ты не бизнесмен. Вот я и хочу дорастить бизнес до такого уровня, чтобы позволять себе все и зарабатывать неограниченно вместе с клиентами.