ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские студенты предложили МТБанку сделать более доступную карту "Халва" для молодежи

26.04.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


В Минске завершился масштабный конкурс финтех-идей, который провел МТБанк совместно с БГУ и Парком высоких технологий. Около 200 студентов белорусских вузов работали над тем, как повысить популярность карты рассрочки Халва среди молодой аудитории. Победу одержал студент 1-го курса магистратуры БГУИР Павел Насевич.

Его решение было системным и проработанным и касалось улучшения клиентского пути. Павел Насевич выиграл главный приз от МТБанка — 4 тысячи белорусских рублей.


2-е место заняли Алексей Дорощенко и Сергей Лазарук — команда студентов из БГУ, которые придумали создание отдельного продукта.

3-е место присуждено студентам из БГУИР и БГТУ — Александру Лебедеву, Ивану Котелеву, Диане Козловой и Ольге Комаровой.


Ребята тщательно изучили возможности карты Халва, ее сильные стороны и перспективные точки соприкосновения с молодежью. Свои идеи они разрабатывали исходя из того, что популярный банковский продукт должен стать еще более понятным, демократичным и доступным.


Также студенты придумали выпустить дополнительную карту Халва для молодежи и даже создать отдельное приложение с кардинальной сменой имиджа продукта. Все эти решения обязательно вдохновят на создание новых инструментов, с помощью которых Халва завоюет молодую аудиторию.


«Во время Хакатона мы почувствовали, что находимся на одной волне с молодежью. И та синергия, которая случилась между финансовым институтом и талантливыми студентами, доказывает, что продукты и сервисы МТБанка близки и понятны разным категориям целевой аудитории. Нам важно сегодня создавать современные решения, чтобы они были полезны и зумерам, и миллениалам», — подчеркнул Председатель Правления МТБанка Дмитрий Шидлович.

В Хакатоне от МТБанка участвовали около 200 человек из ведущих вузов Беларуси — будущие финансисты, инженеры, маркетологи, разработчики, веб-дизайнеры. Из 41 команды в финал прошли 16 — лучшие из лучших. На завершающей стадии они презентовали свои идеи экспертной комиссии, в составе которой были представители МТБанка, стартап-центров Белгосуниверситета и ПВТ.


Хакатон с МТБанком стал мощным зарядом энергии для всех участников, гостей и членов жюри, масштабной площадкой, где происходит обмен опытом, нетворкинг и, конечно, рождаются новые стартапы, которые, возможно, скоро «выстрелят» на банковском рынке страны.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске завершился масштабный конкурс финтех-идей, который провел МТБанк совместно с БГУ и Парком высоких технологий. Около 200 студентов белорусских вузов...
 
Новости дня
Новости разные
 
«К сожалению, 80% блогеров не дают никакого эффекта». Как белорусский бренд женских сумок покоряет маркетплейсы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика