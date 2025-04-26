Источник материала: ProBusiness





В Минске завершился масштабный конкурс финтех-идей, который провел МТБанк совместно с БГУ и Парком высоких технологий. Около 200 студентов белорусских вузов работали над тем, как повысить популярность карты рассрочки Халва среди молодой аудитории. Победу одержал студент 1-го курса магистратуры БГУИР Павел Насевич.

Его решение было системным и проработанным и касалось улучшения клиентского пути. Павел Насевич выиграл главный приз от МТБанка — 4 тысячи белорусских рублей.





2-е место заняли Алексей Дорощенко и Сергей Лазарук — команда студентов из БГУ, которые придумали создание отдельного продукта.

3-е место присуждено студентам из БГУИР и БГТУ — Александру Лебедеву, Ивану Котелеву, Диане Козловой и Ольге Комаровой.





Ребята тщательно изучили возможности карты Халва , ее сильные стороны и перспективные точки соприкосновения с молодежью. Свои идеи они разрабатывали исходя из того, что популярный банковский продукт должен стать еще более понятным, демократичным и доступным.





Также студенты придумали выпустить дополнительную карту Халва для молодежи и даже создать отдельное приложение с кардинальной сменой имиджа продукта. Все эти решения обязательно вдохновят на создание новых инструментов, с помощью которых Халва завоюет молодую аудиторию.





«Во время Хакатона мы почувствовали, что находимся на одной волне с молодежью. И та синергия, которая случилась между финансовым институтом и талантливыми студентами, доказывает, что продукты и сервисы МТБанка близки и понятны разным категориям целевой аудитории. Нам важно сегодня создавать современные решения, чтобы они были полезны и зумерам, и миллениалам», — подчеркнул Председатель Правления МТБанка Дмитрий Шидлович.

В Хакатоне от МТБанка участвовали около 200 человек из ведущих вузов Беларуси — будущие финансисты, инженеры, маркетологи, разработчики, веб-дизайнеры. Из 41 команды в финал прошли 16 — лучшие из лучших. На завершающей стадии они презентовали свои идеи экспертной комиссии, в составе которой были представители МТБанка, стартап-центров Белгосуниверситета и ПВТ.





Хакатон с МТБанком стал мощным зарядом энергии для всех участников, гостей и членов жюри, масштабной площадкой, где происходит обмен опытом, нетворкинг и, конечно, рождаются новые стартапы, которые, возможно, скоро «выстрелят» на банковском рынке страны.