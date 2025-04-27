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Торговля с ЕС и секреты успеха на маркетплейсах: новости бизнеса за 21-27 апреля 2025 года
27.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Проблемы рынка труда, поиск инвестиций и нестандартный способ привлечения клиентов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Экономика для бизнеса
Географическое положение и структура экономики Беларуси исторически делают ее чрезвычайно зависимой от внешней торговли. Причем этот экспортно-импортный маятник всегда качался между двумя полюсами — Востоком и Западом, т.е. Россией и Европейским союзом. В последние годы на фоне беспрецедентных ограничений и санкционного давления, отношения с ЕС переживают настоящий шторм. И все же, несмотря на турбулентность, белорусско-европейская торговля не исчезла:
Ситуация на рынке труда Беларуси остается одним из главных барометров состояния экономики страны — и, увы, тревожным. Несмотря на некоторое замедление оттока работников, о стабилизации говорить пока рано: 2024 год завершился сокращением числа занятых, пусть и менее резким, чем в предыдущие периоды. Рынок по-прежнему
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Истории бизнеса
Многие до сих пор ошибочно считают торговлю на маркетплейсах легкой подработкой, где достаточно закупить товар и быстро заработать. На деле это уже давно жесткий конкурентный бизнес, требующий полного фокуса и глубокого анализа. Даже опытные селлеры часто не считают юнит-экономику, не учитывают возвраты, низкий выкуп или рост ставок на рекламу, и в итоге работают в минус, не понимая этого. «Про бизнес»
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Проблемы рынка труда, поиск инвестиций и нестандартный способ привлечения клиентов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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