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Как семья влияет на бизнес
30.04.2025 09:41 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Семья влияет на наше поведение в бизнесе и личной жизни. Связь прямая, и если понимать, как действуют семейные установки, разобраться, откуда берутся те или иные страхи, то можно значительно улучшить свою жизнь и бизнес. На встрече
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«Семья — это сложный механизм, который подчиняется определенным законам»
— Семья — это мощный ресурс, который может как помогать, так и мешать нашему развитию. Понимание семейных установок и ролей поможет использовать этот ресурс максимально эффективно. Важно стремиться к сепарации, формировать собственный путь и искать баланс между семейными ценностями и личными целями.
Семейная система представляет собой сложный механизм, который подчиняется определенным законам. В синергетике, науке о системах, выделяют несколько таких ключевых законов:
Иерархичность: в семье, как и в любой организации, существует определенная субординация. Родители и старшие члены семьи часто играют роль лидеров. Мы прислушиваемся к родителям, у которых есть обязательства по воспитанию детей. Это включает в себя введение ребенка в курс дела в жизни. Иерархичность в компаниях проявляется аналогично: руководители устанавливают порядок и распределяют обязанности. Иногда этот закон нарушается, но в целом он остается основополагающим.
Баланс: в семье важно поддерживать равновесие между вкладом и получением ресурсов. Примеры из жизни показывают, что постоянные просьбы и зависимость могут вызывать отторжение. Однако некоторые люди продолжают помогать, транслируя зависимое или созависимое поведение. Чем больше мы отдаем, тем больше энергии тратим, и фокус внимания смещается туда, куда направлена энергия.
Целостность: Семья стремится к сохранению своей целостности, даже в кризисных ситуациях. Это похоже на заживление раны: организм стремится к восстановлению. В кризисные моменты семья сплачивается, чтобы пережить трудности. Однако стремление к целостности может мешать развитию, так как семья может ограничивать рост своих членов, стремясь сохранить стабильность.
Развитие: Каждая семья стремится к росту и развитию, будь то рождение детей или достижение новых целей. Однако развитие может конфликтовать с потребностью в безопасности. Люди, родившиеся в 80-е и 90-е гг., часто сталкивались с экономическими рисками, и их родители фокусировались на безопасности. Когда безопасность обеспечена, появляется стремление к росту, но остается страх неопределенности.
Роли в семье и их влияние
Каждый член семьи играет определенную роль, которая может повлиять на его поведение в бизнесе:
Вот несколько важных пунктов, на которые стоит обратить внимание:
Паттерны поведения: повторяющиеся паттерны в выборе руководителей или сотрудников могут указывать на глубинные проблемы. Важно осознавать эти паттерны и работать над их изменением. Чем больше способов совладания с кризисами мы будем знать, тем лучше сможем адаптироваться в ситуациях неопределенности.
Самопонятность: некоторые установки кажутся очевидными, но они могут ограничивать нашу свободу. Задача психолога — расшатать эти установки и сделать их менее очевидными, чтобы человек мог управлять своей жизнью осознанно.
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Как использовать семейные установки в бизнесе
Эти принципы помогают понять, как устроены семейные и организационные системы, и как можно улучшить взаимодействие внутри них.
Как работаем с установками:
Можно взять листок бумаги и записать сверху свою установку, далее постараться ответить на следующие вопросы:
Вопросы в большей степени просто пример. Главная задача при работе с внутренними установками — отыскать новый опыт, который будет соответствовать ситуации.
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Семья влияет на наше поведение в бизнесе и личной жизни. Связь прямая, и если понимать, как действуют семейные установки, разобраться, откуда берутся те или иные...
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