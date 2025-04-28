Как семья влияет на бизнес

Источник материала: ProBusiness

Семья влияет на наше поведение в бизнесе и личной жизни. Связь прямая, и если понимать, как действуют семейные установки, разобраться, откуда берутся те или иные страхи, то можно значительно улучшить свою жизнь и бизнес. На встрече Клуба Про бизнес психолог, основатель образовательного центра «Метроном» Сергей Янгибаев рассказал, как история семьи сказывается на ведении бизнеса, а также на сценарии отношений в компании и какие проблемы из близких отношений человек переносит на деловые коммуникации.

Технологический партнер Клуба Про бизнес — МТС

Юридический партнер Клуба Про бизнес — «Беляевы и партнеры»

Сергей Янгибаев

Психолог, основатель образовательного центра «Метроном»

«Семья — это сложный механизм, который подчиняется определенным законам»

— Семья — это мощный ресурс, который может как помогать, так и мешать нашему развитию. Понимание семейных установок и ролей поможет использовать этот ресурс максимально эффективно. Важно стремиться к сепарации, формировать собственный путь и искать баланс между семейными ценностями и личными целями.

Семейная система представляет собой сложный механизм, который подчиняется определенным законам. В синергетике, науке о системах, выделяют несколько таких ключевых законов:

Иерархичность: в семье, как и в любой организации, существует определенная субординация. Родители и старшие члены семьи часто играют роль лидеров. Мы прислушиваемся к родителям, у которых есть обязательства по воспитанию детей. Это включает в себя введение ребенка в курс дела в жизни. Иерархичность в компаниях проявляется аналогично: руководители устанавливают порядок и распределяют обязанности. Иногда этот закон нарушается, но в целом он остается основополагающим.



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Баланс: в семье важно поддерживать равновесие между вкладом и получением ресурсов. Примеры из жизни показывают, что постоянные просьбы и зависимость могут вызывать отторжение. Однако некоторые люди продолжают помогать, транслируя зависимое или созависимое поведение. Чем больше мы отдаем, тем больше энергии тратим, и фокус внимания смещается туда, куда направлена энергия.

Целостность: Семья стремится к сохранению своей целостности, даже в кризисных ситуациях. Это похоже на заживление раны: организм стремится к восстановлению. В кризисные моменты семья сплачивается, чтобы пережить трудности. Однако стремление к целостности может мешать развитию, так как семья может ограничивать рост своих членов, стремясь сохранить стабильность.

Развитие: Каждая семья стремится к росту и развитию, будь то рождение детей или достижение новых целей. Однако развитие может конфликтовать с потребностью в безопасности. Люди, родившиеся в 80-е и 90-е гг., часто сталкивались с экономическими рисками, и их родители фокусировались на безопасности. Когда безопасность обеспечена, появляется стремление к росту, но остается страх неопределенности.

Роли в семье и их влияние

Каждый член семьи играет определенную роль, которая может повлиять на его поведение в бизнесе:

Родители: их отношение к детям формирует наши установки и модели поведения.

Дети: их поведение может отражать семейные ценности и установки.

Партнеры: отношения в паре могут повторять сценарии, увиденные в детстве.

Вот несколько важных пунктов, на которые стоит обратить внимание:

Созависимые отношения : в командах или семьях могут быть люди, которые чрезмерно заботятся о других, что приводит к их быстрому выгоранию. Они развивают гиперэмпатию и чувствительность, что требует от них защиты от выгорания.

: в командах или семьях могут быть люди, которые чрезмерно заботятся о других, что приводит к их быстрому выгоранию. Они развивают гиперэмпатию и чувствительность, что требует от них защиты от выгорания. Сепарация : сепарация от родителей важна для самостоятельной жизни. Незавершенная сепарация проявляется в чувстве вины и стыда, трудностях в принятии решений и отстаивании своего мнения. Стыд и вина — социальные чувства, которые формируются под влиянием культурных норм.

: сепарация от родителей важна для самостоятельной жизни. Незавершенная сепарация проявляется в чувстве вины и стыда, трудностях в принятии решений и отстаивании своего мнения. Стыд и вина — социальные чувства, которые формируются под влиянием культурных норм. Смещение ролей: в семьях, где один из родителей отсутствует, другой родитель может возложить на ребенка взрослые обязанности, что негативно сказывается на его психике. В бизнесе это проявляется в выгорании сотрудников, которые берут на себя слишком много обязанностей.

в семьях, где один из родителей отсутствует, другой родитель может возложить на ребенка взрослые обязанности, что негативно сказывается на его психике. Психоанализ бизнеса: в бизнесе подсознательные процессы влияют на восприятие руководителей, сотрудников и компании. Сотрудники воспринимаются как дети, а руководители — как родители. Проекции из прошлого опыта могут влиять на отношения в компании. Находясь под властью проекций, мы тем самым выстраиваем отношения с образом в нашей психике, а не реальным человеком.



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Паттерны поведения: повторяющиеся паттерны в выборе руководителей или сотрудников могут указывать на глубинные проблемы. Важно осознавать эти паттерны и работать над их изменением. Чем больше способов совладания с кризисами мы будем знать, тем лучше сможем адаптироваться в ситуациях неопределенности.

Самопонятность: некоторые установки кажутся очевидными, но они могут ограничивать нашу свободу. Задача психолога — расшатать эти установки и сделать их менее очевидными, чтобы человек мог управлять своей жизнью осознанно.

Что сотрудники могут экстраполировать на рабочие отношения

Семейные травмы: если в семье были травмирующие события, это может повлиять на наше поведение в стрессовых ситуациях. Семейные ценности: установки, переданные от родителей, могут влиять на наши карьерные решения и финансовое поведение. Семейные мифы: история семьи может формировать наши ожидания и страхи.

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Как использовать семейные установки в бизнесе

Анализ семейных ролей: понимание своей роли в семье поможет осознать, какие модели поведения мы переносим в бизнес. Работа с установками: осознание и изменение негативных установок помогут освободить ресурсы для развития. Поддержка и признание: важно получать поддержку от семьи и признавать свои достижения.

Эти принципы помогают понять, как устроены семейные и организационные системы, и как можно улучшить взаимодействие внутри них.



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Как работаем с установками:

Можно взять листок бумаги и записать сверху свою установку, далее постараться ответить на следующие вопросы:

Что доказывает это убеждение? Что опровергает это убеждение? Как это убеждение связано с вашей реальной жизнью здесь и сейчас? Кто говорил вам это убеждение ранее? Соответствует ли жизнь этого человека тому, как вы видите свою жизнь? Есть ли альтернативный способ жить? Можно ли найти новую формулировку этого убеждения, соответствующее вашей жизни? Какие еще альтернативные способы можно найти?

Вопросы в большей степени просто пример. Главная задача при работе с внутренними установками — отыскать новый опыт, который будет соответствовать ситуации.