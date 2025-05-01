«90% наших сотрудников имеют нарушения зрения». Как социальный бизнес смог стать успешным и увеличить выручку на 50% за год

Источник материала: ProBusiness



Слева направо: Ольга Полошовец, Светлана Сенько, Елена Ветрова.

В Минске работает уникальный Центр креативных решений «Невидимый мир», где все мероприятия проходят в абсолютной темноте. О необычном бизнесе, его социальной значимости и перспективах развития порталу «Про бизнес» рассказали соучредитель Елена Ветрова и маркетолог проекта Надежда Какшинская.

«Основная идея Центра — проведение мероприятий в полной темноте»

Центр креативных решений «Невидимый мир» предлагает совершенно уникальный для Беларуси формат проведения мероприятий — в полной темноте, которой «даже нет в природе». Идея создания появилась в 2019 году, когда предприниматель Ольга Полошовец находилась с Еленой в командировке в Гамбурге, где они посетили похожий музей с использованием концепции тотальной темноты.

— Ольга — социально активный и прогрессивно мыслящий человек, успешный предприниматель, поэтому идея такого бизнеса ее очень заинтересовала. К нам присоединилась еще одна соучредительница, Светлана Сенько, и вместе мы начали эту тему «прощупывать» — искали помещение, подбирали команду и продумывали продвижение, — рассказывает Елена.

Центр начал свою работу в 2021 году. Подготовка к открытию заняла около полутора лет из-за пандемии COVID-19. Очень многие относились скептически к этому вопросу, потому что тогда казалось, что массовые мероприятия — это не лучшая идея, когда все закрывается. Но мы искали помещение, делали ремонт и открылись в начале февраля 2021-го, а в прошлом году мы открыли вторую, более масштабную локацию центра. В планах запустить и третью.



Ольга Полошовец.

Основная идея Центра — проведение квестов, концертов, детских программ, психологических тренингов и других мероприятий в полной темноте, что позволяет каждому получить удивительную возможность выйти за рамки привычной жизни. Это сделано для того, чтобы отключились визуальные каналы восприятия и люди активнее использовали бы остальные органы чувств. И задания, которые выполняются во время наших мероприятий, направлены именно на то, чтобы открыть в себе какие-то новые ощущения и почувствовать мир по-другому. Именно поэтому у нас такой слоган — «Темнота — территория открытий». Это то, что человек может открыть в себе по-новому.



Елена Ветрова.

В «Невидимом мире» мы предлагаем разнообразные мероприятия для различной аудитории: концерты живой музыки, квесты («Свидание в темноте», «Трансильванский экспресс»), интерактивные программы («Мир наощупь», «Мафия втемную»), психологические тренинги («АромаМагия», «Искусство желать»), детские программы, корпоративные мероприятия и тимбилдинги.

«На наших романтических квестах сделали 10 или 12 предложений»

Среди гостей центра особой популярностью пользуются романтические квесты «Свидание в темноте». И неспроста — за время их проведения прозвучало 10−12 предложений руки и сердца. «Молодой человек заранее привозит, например, букет цветов и договаривается с нашими сотрудниками обо всех нюансах: как он будет делать предложение, как колечко преподнесет», — рассказывает Надежда.



Надежда Какшинская. Фото из личного архива

Интересен и опыт проведения детских дней рождения. Очень популярная программа для детского дня рождения «Приключения в Хогвартсе». Есть программа «Детективное агентство», где по сюжетной линии дети становятся детективами. Попадая в наш невидимый зал, они по звукам должны определить, что за преступление произошло. Потом по запаху находят какие-то улики, потом сверяют, прощупывают и таким образом раскрывают преступление", — делится Елена. Стоимость посещения центра варьируется от 30 до 55 BYN в зависимости от программы и дня недели.

«Часть персонала — полностью незрячие»

Одна из важнейших особенностей центра — его социальная направленность. В «Невидимом мире» 90% персонала — люди с глубокими нарушениями зрения. Некоторая часть из них — это полностью незрячие. И при этом они не просят какой-то помощи, не давят на жалость, а делают свою работу настолько качественно, глубоко, красиво, интересно, что наши посетители, если узнают, что у нас работают люди с нарушениями зрения, просто в это не верят, — рассказывает Елена.

Надежда дополняет: «Все наши ведущие, которые работают в темноте — это люди с высшим образованием, педагоги, психологи». За время существования центра его посетили более 20 тысяч человек. Ежемесячно «Невидимый мир» принимает 500−700 гостей. Выручка за прошлый год составила 270 000 BYN, а годом ранее — 180 000 BYN. За 2024 год мы сильно выросли и к нам пришло 7750 человек.





По словам Надежды, более 50% клиентов приходят по «сарафанному радио»: «Гости, которые были в нашем центре, рекомендуют друзьям и знакомым, дарят сертификаты на праздники. Например, некоторые посетители приходили не на одно, а на несколько мероприятий. Дети купили родителям подарочный сертификат на романтический квест „Свидание в темноте“, гости пришли отметить день рождения, заказали „Мафию“, отметили детский праздник».





«Сейчас мы собираемся выходить с франшизой на российский рынок. У нас очень много посетителей-россиян. Причем они были из самых разных городов. Например, из Петропавловска-Камчатского, Красноярска, Тюмени и т.д. Очень часто мы видим у себя гостей из Москвы. Наш проект вызывает интерес. Именно поэтому возникла идея сформировать франшизу, которая включает в себя и комплект программ для проведения, и ноу-хау по обустройству локации, и готовые разработки для продвижения и организации бизнеса», — объясняет Елена. Документы уже зарегистрированы в Беларуси, сейчас идет регистрация в российском патентном ведомстве.





«После внесения изменений в законодательство нас исключили из реестра организаторов культурно-массовых мероприятий»

— Недавно мы столкнулись со сложностями — изменения в законодательстве сделали нашу работу тяжелее, — говорит Елена. — После внесения изменений в законодательство нас исключили из реестра организаторов культурно-массовых мероприятий, который ведет Министерство культуры. Сейчас мы работаем в партнерстве с Национальным академическим театром им. Янки Купалы. Но, тем не менее, мы все еще хотим войти в этот реестр и работать, как и раньше, самостоятельно. Наша темнота очень добрая. К нам даже приходят беременные девушки со своими партнерами. В центре абсолютно безопасно. И мы не проводим никакие пугающие хоррор-квесты. В темноте с вами работают ведущие, они очень доброжелательны, умеют расположить к себе и создать такую комфортную среду, атмосферу в темноте, что люди расслабляются и достигается основная цель — новый опыт и удовольствие от мероприятия. Получается, что впечатления подсвечиваются таким внутренним светом.





Мы еще участвовали в Malimon Social Day и представили наш проект на конкурсе среди социальных проектов. Для нас это выступление стало интересным опытом. Конечно, как и любой социальный проект, мы ставили перед собой цель — познакомиться с потенциальными клиентами и партнерами. Благодаря Malimon нам удалось выйти на крупную корпорацию и сейчас мы ведем с ними переговоры о проведении корпоративных мероприятий. Также нам удалось договориться о размещении наших анонсов на сайте одного из участников мероприятия.

Мы считаем, что «Невидимый мир» — это не только успешный бизнес-проект, но и значимая социальная инициатива, которая меняет представление о возможностях людей с нарушениями зрения и открывает новые горизонты восприятия для всех посетителей.