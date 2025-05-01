ОАЭ первыми в мире внедрят ИИ в законотворчество, а Apple может перенести сборку всех iPhone для США в Индию. Новости мирового бизнеса за апрель 2025 года

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили подборку новостей бизнеса за апрель 2025 года.

Amazon запускает первые спутники Kuiper: начало конкуренции со Starlink

Amazon официально начала развертывание своей спутниковой интернет-сети Kuiper, запустив в космос первые 27 рабочих спутников с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Это важный шаг в амбициозном проекте компании стоимостью $ 10 млрд, направленном на предоставление глобального широкополосного доступа к интернету. Проект Kuiper был анонсирован Amazon в 2019 году и предполагает развертывание 3236 спутников на низкой околоземной орбите. Цель — обеспечить стабильный и быстрый интернет-доступ для пользователей по всему миру, включая труднодоступные и сельские районы, где традиционная связь затруднена или отсутствует.



Источник: Reuters

Amazon позиционирует Kuiper как альтернативу существующим телекоммуникационным компаниям — AT&T и T-Mobile, а также как прямого конкурента Starlink от компании SpaceX, которая уже заняла значительную долю рынка спутникового интернета. Запущенные спутники станут первыми действующими элементами всей системы. Ранее, в 2023 году, Amazon вывела на орбиту два тестовых спутника, которые успешно прошли испытания, а затем были выведены из эксплуатации в 2024-м.

Согласно требованиям Федеральной комиссии по связи США, Amazon обязана развернуть как минимум половину своей спутниковой группировки — 1618 спутников — к середине 2026 года. Однако из-за задержек компания, вероятно, будет ходатайствовать о продлении сроков. По словам генерального директора ULA Тори Бруно, в течение 2025 года возможно еще до пяти запусков с новыми спутниками Kuiper. Это должно существенно ускорить реализацию проекта и нарастить зону покрытия.

Искусственный интеллект стал студентом: Флинн поступил в австрийский университет

Венский университет прикладного искусства стал первым в мире учебным заведением, официально зачислившим искусственный интеллект в качестве студента. ИИ по имени Флинн принят на программу по цифровому искусству и уже начал посещать занятия.

Флинн, созданный на основе больших языковых моделей и генеративных ИИ-инструментов, прошел стандартную процедуру поступления: представил портфолио, прошел интервью и соответствовал академическим требованиям. Теперь он участвует в учебном процессе, получает оценки и взаимодействует с преподавателями и студентами.

«Это был сильный кандидат: качественное портфолио, грамотное собеседование. Мы не нашли причин отказать», — рассказала Лиз Хаас, заведующая кафедрой цифрового искусства.



Источник: Pixabay.com

ИИ разработан студентами факультета с использованием открытых моделей Stable Diffusion и Claude Sonnet с целью исследовать, как технологии могут быть интегрированы в искусство. Флинн также ведет онлайн-дневник, в котором делится своими впечатлениями от обучения. По словам разработчиков, он чутко реагирует на мнения окружающих и уже сталкивался с сомнениями в своей «настоящести» со стороны однокурсников.

«Мы не рассматриваем ИИ как замену человеку. Это инструмент для переосмысления искусства как совместного процесса», — говорит соавтор проекта Кьяра Кристлер. Несмотря на то, что официальный старт учебы Флинна намечен на осень 2025 года, он уже активно участвует в лекциях. По мере взаимодействия с преподавателями и студентами алгоритм ИИ обучается, расширяя собственную базу знаний. Реакция на появление нового студента оказалась неоднозначной, но в университете считают, что такой эксперимент поможет начать важный диалог о роли технологий в образовании и культуре.

Apple может перенести сборку всех iPhone для США в Индию — на фоне эскалации торговой войны с Китаем

Apple планирует полностью перенести сборку iPhone, предназначенных для американского рынка, из Китая в Индию. Этот шаг связан с усиливающейся торговой напряженностью между США и Китаем и стремлением компании сократить свою зависимость от китайских производственных мощностей. Ежегодно Apple продает более 60 млн iPhone на территории США. Уже к концу следующего года все устройства, предназначенные для американского рынка, могут производиться исключительно в Индии.

Из-за торговых пошлин, введенных администрацией Трампа, рыночная капитализация Apple уже потеряла около $ 700 млрд. В ответ на это компания ускоряет экспорт iPhone, собранных в Индии, на американский рынок.



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Apple уже активно сотрудничает с индийскими подрядчиками Tata Electronics и Foxconn, постепенно увеличивая их производственные мощности. Этот шаг также отражает более широкий тренд переноса глобальных цепочек поставок в обход Китая. Если планы будут реализованы, это станет крупнейшим поворотом в производственной стратегии Apple за последние десятилетия.

ОАЭ первыми в мире внедрят ИИ в законотворчество

Объединенные Арабские Эмираты станут первой страной в мире, где искусственный интеллект будет использоваться для создания новых законов, а также пересмотра и внесения изменений в действующее законодательство. Премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум заявил, что внедрение ИИ в законодательный процесс повысит его скорость и точность. По расчетам правительства, использование технологии позволит ускорить разработку законов на 70%. Будет создана масштабная база данных, включающая федеральные и региональные законы, судебную практику и документы госведомств. ИИ-система будет анализировать эти данные, предлагать поправки и оценивать их возможное влияние на общество и экономику. Координацией займется специально созданная структура — Regulatory Intelligence Office. ОАЭ уже инвестировали миллиарды долларов в развитие технологий ИИ. Инициатива по автоматизации законотворчества стала самой амбициозной в этой сфере на государственном уровне.



Источник: Pixabay.com

Однако эксперты предупреждают о потенциальных рисках. Исследователь Оксфордского университета Винсент Штрауб отметил, что ИИ может допускать ошибки, а логика его решений порой бывает непрозрачной. Он выразил обеспокоенность тем, что избыточная зависимость от алгоритмов в критически важной сфере может привести к серьезным последствиям.

Золото отступает от рекордов: что происходит с рынком драгоценных металлов?

После достижения рекордных максимумов на прошлой неделе цены на золото резко упали. Несмотря на краткосрочную коррекцию, эксперты по-прежнему видят у золота потенциал для роста в долгосрочной перспективе. С начала прошлой недели золото подешевело примерно на 6,5%, и это падение совпало с отскоком мировых фондовых рынков. Инвесторы начали фиксировать прибыль по «защитным» активам.



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Согласно Barclays, рост цен на золото в начале года опережал реальные экономические показатели. Драгоценный металл был технически перекуплен, и теперь на рынок возвращается баланс. Дополнительным сигналом стало сокращение чистых длинных позиций по фьючерсам и опционам на золото — до минимума за год. Майкл Браун, старший стратег Pepperstone, указывает, что особенно заметным стало снижение интереса к золоту в Азии, где инвесторы начали выходить из перегруженных длинных позиций.

При этом с начала 2025 г. золото подорожало более чем на 25%, чему способствовали:

глобальная экономическая нестабильность из-за тарифной политики США,

падение доллара на фоне ослабления позиций США как «тихой гавани» и одновременное укрепление евро,

рост геополитических рисков и инфляционных ожиданий,

активные закупки ETF-фондами в Европе — только в марте было куплено золотых ETF на $ 1 млрд.

Слабый доллар делает золото более доступным для покупателей за другие валюты, включая евро, что усиливает спрос со стороны европейских инвесторов.

Аналитики не исключают дальнейшую коррекцию цен, но в целом сохраняют позитивный взгляд на золото в долгосрочной перспективе. Как подчеркивает Майкл Браун, несмотря на краткосрочные колебания, золото остается «более надежным активом, чем что-либо другое» в условиях глобальной неопределенности.