Betera запускает масштабную кампанию Play on Top и анонсирует вау-проекты

Источник материала: ProBusiness

Betera анонсирует запуск масштабной кампании Play on Top — она знаменует выход бизнеса на новый уровень благодаря технологическим обновлениям на платформе и глобальным креативным проектам.

Уже сегодня Betera — больше, чем онлайн-казино и букмекерская компания. Бизнес каждый раз доказывает: гемблинг и беттинг могут быть интеллектуальными, культурными и социально ответственными. Однако Betera идет дальше.

Play on Top включает в себя запуск высокотехнологичных проектов и обновлений на игровой платформе, визуальные апгрейды, а также проекты, которыми белорусы будут приятно удивляться и по-настоящему гордиться.

— Наша компания непрерывно развивается, и новая философия — запланированный шаг нашей долгосрочной стратегии. В период, когда есть множество схожих товаров и услуг, важно создавать разницу. Play on Top или “На высоте” — это не просто новый слоган компании. Это ДНК, вокруг которого будет строиться позиционирование, фирменный стиль, реализовываться сложные проекты, отличающиеся своим масштабом и креативом. Это то, с чем пользователи будут взаимодействовать ежедневно, получать эмоции и удовольствие. И то, ради чего захотят вернуться, потому что будут понимать, что уникальный опыт можно получить только в Betera, — прокомментировал Михаил Герасимович, Deputy CEO Betera.

Сегодня на игровой платформе доступно более 5 800 развлечений от 81 провайдера, а также свыше 50 спортивных дисциплин для ставок — это рекордные показатели на белорусском рынке. Клиенты получают доступ не только к играм, но и к геймификации, тематическим сторис и новостями из мира спорта и казино.

Компания планомерно расширяет международное присутствие, заключая партнерства с таким звездными фигурами, как обладатель “Золотого мяча” Луиш Фигу и итальянский футбольный клуб “Ювентус”. Наряду с этим Betera активно развивает спортивное направление внутри страны, выступая партнером белорусских федераций футбола, хоккея, баскетбола и гандбола, а также реализуя культурные и социальные инициативы. Среди них акция помощи бездомным животным Betera Pets, городские праздники Forza Betera, национальные рекорды, поддержка белорусских художников, дизайнеров и другие активности.

Громкий старт Play on Top

Первая веха нового этапа — Betera стала генеральным партнером серии громких автомобильных выставок “Тачки”. Это последовательный шаг: компания много лет поддерживает автоспорт в Беларуси и активно участвует в инициативах, где пересекаются инновации, технологии и спорт. Сотрудничество с “Тачками” — это не просто поддержка проекта, это трансформация уровня ивента.



Первая выставка “Тачки Cyber” проходит со 2 по 4 мая в минском “Футбольном манеже”. Более 150 уникальных автомобилей, развлекательные пространства в стиле Cyberpunk, атмосфера драйва и фирменная вау-зона Betera с подарком в виде PlayStation 5.

Впереди новые направления и громкие анонсы. Оставайтесь на связи!