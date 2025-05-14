«У каждого бизнеса должен быть запасной план. А лучше два». Зачем hoster.by два года назад создал независимое облако и к чему это привело

Источник материала: ProBusiness



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Два года назад белорусский провайдер hoster.by запустил собственную облачную платформу. Одна из ее особенностей — полная независимость от сторонних поставщиков программного обеспечения. Тогда такой продукт мог показаться ответом на введение многочисленных санкций и уход с рынка иностранных поставщиков. Сегодня все больше компаний, стран и целых регионов активно работают над собственными IT-продуктами, цель которых — свести к минимуму зависимость от сторонних, в частности американских, вендоров. Например, о создании государственной облачной платформы уже заявили в Нидерландах. Делать собственные независимые сервисы — это единственный путь развития для IT-компаний и бизнеса в целом? Поговорили об этом с генеральным директором компании Сергеем Повалишевым.

«На момент прихода санкций мы вели работы по созданию платформы уже несколько месяцев»

— Вы запустили гибкий облачный хостинг более 10 лет назад. А hoster Could — это собственный аналог той же услуги или что-то принципиально иное?

— Я бы сказал, что это выход на новый уровень. Облачный хостинг — это способ разместить интернет-проект на виртуальном сервере, при котором можно гибко регулировать вычислительные мощности под текущую нагрузку. А мы создали платформу, на базе которой собираем целые линейки продуктов, а том числе и облачный хостинг, объектные хранилища, решения с повышенными стандартами безопасности. Своя платформа — это практически неограниченные возможности по развитию на годы вперед. Думаю, это было одним из лучших наших решений за все время.

— Что стало решающим фактором? Массовый уход западных компаний в 2022 году?

— Не совсем. На момент прихода санкций мы вели работы по созданию платформы уже несколько месяцев. Облако — флагманская услуга, мировой рынок растет на 20−30% в год, и у нас были амбициозные планы по развитию. А делать это, когда в основе лежит стороннее, пусть и очень хорошее программное обеспечение, сложно. Строить стратегию развития в русле провайдера облачных решений без собственного облака казалось сродни статусу сапожника без сапог. К тому же, мы видели немало возможностей для улучшения услуги. Команда глубоко погрузилась в исследования, мы проводили обстоятельные интервью с клиентами, чтобы собрать облако, которое скроено под потребности наших пользователей. Так что в начале 2022 года уже шла разработка отдельных модулей.



Сергей Повалишев.

Но да, то утро, когда сотни компаний в нашей стране стали получать уведомления от западных поставщиков программного обеспечения об уходе с рынка, было не самым прекрасным. И мы заметно ускорились.

— Сколько времени занял весь процесс разработки? Привлекали сторонних разработчиков или обошлись своими силами?

— Этот проект на 100% создан нашими штатными специалистами: опытными инженерами из департамента Research and development и отделом разработки. Весь процесс от старта исследований до релиза занял чуть больше года.

Сначала команда RnD изучила существующие продукты на европейском, российском, мировом рынках, параллельно тестируя решения локальных провайдеров. Одновременно мы активно работали с существующими клиентами, собирая обратную связь.

На этапе прототипирования и дизайна создали единый интерфейс личного кабинета (ранее услуга включала 2 разных интерфейса). Тут главной задачей было выйти за рамки понимания услуги технарями и сделать управление облаком интуитивным.

В зависимости от этапа в работах участвовало от 2 до 4 программистов, архитектор и 3 системных администратора. Параллельно мы работали над расширением серверной инфраструктуры.

К тестированию были привлечены партнеры, а также клиенты из числа «ранних последователей». Это наиболее вовлеченные в продукт люди и от них поступает самый подробный, конкретный и качественный фидбек.





Для завершающего этапа мы написали API миграции и переносили ресурсы клиентов на новую платформу без остановки их работы. Насколько я помню, одним из первых мы переносили свой сервис для онлайн-звонков: пользователи даже не заметили, что их разговор начался на одних серверах, а продолжился уже на других.

«Количество клиентов выросло, а обращений в техподдержку — сократилось»

— Какие проекты чаще всего выбирают облако?

— В первую очередь, e-commerce, ритейл, IT, автобизнес, перевозки, финтех, оптовая торговля и digital-агентства. Можно еще выделить стартапы и компании, которые запускают новые продукты или направления бизнеса. Облако позволяет кардинально сократить как затраты на старте, так и time to market, или скорость выхода на рынок.

Один из самых распространенных кейсов — интернет-магазины. Такие проекты не понаслышке знают, что такое переменная нагрузка и сезонность. То есть посещаемость и активность на площадке может сильно отличаться в разные дни. Они выбирают облако, потому что ресурсы виртуального сервера можно подстраивать под текущие потребности, не переплачивая за нерасходуемые мощности сервера и не упираясь в лимиты обычного виртуального хостинга. К тому же облако обеспечивает стабильную и быструю работу, что критически важно для онлайн-торговли, особенно для магазинов с большим ассортиментом.

Часто магазин подключает облако только на короткий период, например, в канун «черной пятницы» или рекламной кампании. Виртуальный сервер разворачивается за пару минут и арендовать его можно на любой период времени: хоть на час, хоть на день, хоть на годы. Крупнейшие национальные перевозчики часто приходили в облако именно таким путем.

Запуск нового облака совпал с периодом, когда многие сайты переезжали с зарубежных хостинг-площадок. Запомнился кейс, когда успешный магазин одежды обратился за помощью в переносе с облака крупнейшего американского провайдера. Клиенту хотелось избежать проблем с обслуживанием сайтов из Беларуси, а также работать в соответствии с нашим законодательством, согласно которому бизнес должен размещать ресурсы на серверах внутри страны.

— Как изменилась ваша работа после запуска новой платформы? Что было бы невозможно без собственного облака?

— Тут много всего… Пожалуй, главное — это возможности для развития новых услуг, собственных разработок и сложных решений. Мы создаем целостную экосистему облачных сервисов, где клиенты могут централизованно управлять всеми необходимыми решениями в одном интерфейсе, а не использовать разрозненные продукты различных поставщиков.





По сравнению с прошлым годом у нас работает на 30% больше виртуальных серверов. В 2 раза вырос показатель удовлетворенности клиентов облачными услугами. Количество сервисов на базе платформы выросло с 3 до 7.

Еще один интересный показатель — на фоне роста клиентов после перехода на свою платформу у нас сильно сократилось количество обращений в техподдержку, связанных с вопросами обслуживания облака. Их стало почти в 2 раза меньше — с облаком теперь точно проще работать.

Что касается качественных показателей, то мы отмечаем рост числа крупных клиентов. Собственная платформа позволяет выстраивать сложные, уникальные инфраструктуры, обеспечивать необходимый уровень безопасности.

«Клиенты чаще хотят получить готовое решение, а не набор вычислительных ресурсов»

— Можете выделить топ-5 трендов, связанных с рынком облачных технологий?

— Первый и самый заметный — повышение требований к уровню информационной безопасности. Это связано и с ростом числа угроз, и с требованиями законодательства. Все больше клиентов переезжает на облако с повышенными стандартами защиты, оно позволяет работать с персональными данными и другой информацией ограниченного распространения.

Очень заметна перемена в модели потребления: клиенты чаще хотят получить готовое решение, а не набор вычислительных ресурсов. Мы также все время создаем новые решения. Например, появилось объектное хранилище S3 в обычной и защищенной версии — возможность разместить очень большие объемы данных любого типа.

Еще один тренд — неуклонный рост спроса на частные и гибридные облака. Эти модели позволяют комбинировать мощности провайдера и собственные серверы клиентов, чтобы соблюдать баланс между удобством, безопасностью и экономией. Например, держать наиболее чувствительную информацию физически на серверах клиента или на наших серверах, полностью находящихся в распоряжении конкретного проекта.

Контейнеризация — не новый тренд, но стандарт для разработчиков и DevOps. Это своеобразная упаковка программы или приложения в изолированную оболочку или «контейнер», внутри которого создана оптимальная среда для их работы. Так разные приложения не влияют на работу друг друга, исчезают конфликты, оптимизируются процессы, растет скорость. По меньшей мере половина проектов крупных клиентов требует поддержки этой технологии и их доля будет расти.





И я бы еще отметил рост требований к провайдерам. Рынок стал достаточно зрелым, а клиенты все лучше разбираются в теме. Они обращают внимание на технические нюансы, на уровень защиты информации, на наличие у поставщика соответствующих лицензий и компетенций.

— Как вы считаете: сегодня ставка на собственные продукты — это единственный способ развития для IT-компаний и бизнеса в целом?

— Я так не думаю. Не для всех это оправдано как с технической, так и с финансовой точек зрения. В нашем случае сложились все факторы: стратегия развития бизнеса строилась вокруг облака, к тому же в наличии сильный штат разработчиков, системных инженеров и огромный опыт обслуживания крупнейших проектов и IT-инфраструктур страны. Мы просто пошли по пути своего продукта, который можно развивать и масштабировать.