«Резервная копия в 100 ТБ за 2 часа». Рассказываем о белорусской разработке, которая экономит бизнесу время и деньги

Источник материала: ProBusiness





В последние годы белорусский бизнес оказался в уникальной ситуации: геополитические вызовы, уход с рынка ряда зарубежных ИТ-продуктов и другие ограничения вынудили компании искать новые пути обеспечения устойчивости и технологической независимости. На этом фоне особенно ярко выделяются отечественные разработки, которые не просто закрывают «дыры» в инфраструктуре, а задают новый стандарт эффективности. Одно из таких решений — PHOENIX RB от компании Cotvec . Это не просто система управления дисковым пространством, а инструмент, который уже сегодня помогает белорусским компаниям экономить ресурсы, снижать риски и строить цифровое будущее на собственных технологиях. Поговорили с создателями решения и узнали, что оно меняет для белорусского бизнеса.

PHOENIX RB — это белорусская разработка, которая помогает компаниям удобно и безопасно хранить свои данные. Как это работает? PHOENIX RB управляет так называемым «дисковым пространством» — то есть местом, где хранятся все электронные файлы, документы, базы данных и другие важные данные компании. Система обеспечивает высокий уровень доступности и выживаемости хранящихся на ней данных. Даже если сервер выйдет из строя и рабочими останется чуть более половины дисков, оставшихся будет достаточно, чтобы не потерять важную информацию. Решение действительно оправдывает свое название: как Феникс, данные могут «воскреснуть» даже после серьезной аварии. В чем польза для бизнеса? Широкая вариативность использования. Например, резервные копии делаются быстрее и занимают меньше места, чем при использовании обычных программ. Клоны дисков с данными не занимают место, что дает возможность разработчикам и тестировщикам иметь собственные стенды, не мешая друг другу. Интерфейс понятен даже тем, кто не супер эксперт в IT. И самое главное PHOENIX RB — это белорусское решение, не зависящее от зарубежных поставщиков и санкций. Оно подходит для компаний любого размера и работает с разным серверным оборудованием, даже с устаревшим. PHOENIX RB — это очень надежный и удобный «сейф» для цифровых данных компании, который легко настроить, быстро работает и не подведет даже в случае серьезных поломок.

IT без фундамента: как появился PHOENIX RB

Основной мотивацией для создания PHOENIX RB стали внешнеэкономические и геополитические обстоятельства последних лет. Уход с рынка ряда зарубежных решений, сложности с лицензированием и поддержкой, а также стремление к технологической независимости подтолкнули Cotvec к разработке собственного продукта.

— Беларусь всегда славилась сильной IT-школой и крупными инфраструктурными проектами: у нас есть заводы, разработчики, интеграторы. Но если заглянуть глубже, под капот всей этой цифровой машины, выясняется, что отечественных решений для самого фундамента — для хранения данных — практически нет. Всё, что лежит в основе работы IT не только в Беларуси, но и во всем мире, до недавнего времени опиралось на зарубежные продукты, — объяснил заместитель директора по техническим инновациям и инфраструктуре Cotvec Руслан Быченок.



Руслан Быченок

Руслан работает в IT-индустрии уже 27 лет, и большую часть этого времени имел дело именно с системами хранения данных. За эти годы через его руки прошло множество разных решений. Чем больше он с ними работал, тем сильнее убеждался: можно сделать не хуже, а местами даже лучше. К тому же, зависимость от иностранных технологий стала не просто неудобством, а реальной угрозой для бизнеса.

— Мы видели, как быстро растет спрос на гибкие среды для разработки: когда у одной компании десятки команд, и всем нужны свои тестовые площадки, копии баз данных. В старых системах это превращалось в настоящий IT-хаос: кто-то что-то сломал, у кого-то что-то не работает, и работа стоит. Так и начались наши эксперименты. Сначала — гипотезы, потом — первые тесты. Чем дальше, тем больше появлялось уверенности: получится создать свое, эффективное и независимое решение, — вспоминает Руслан Быченок.

Если бы не настойчивость идейного вдохновителя Руслана, поддержка директора и команды, PHOENIX RB, возможно, так и остался бы мечтой. На самом старте в проект вложили душу и опыт системные администраторы и инженеры — они верили, что гипотезы и поиски не напрасны.



Андрей Батурин

— Мы объединили усилия админов, разработчиков, специалистов по мобильным и веб-технологиям. И оказалось — вместе способны на многое! Вначале всё держалось буквально на небольшой команде: задачи распределяли между несколькими энтузиастами, пробовали разные подходы, смотрели, что получается. Когда стало ясно, что у нас выходит нечто действительно рабочее, приняли решение: этот продукт нужно развивать, — рассказал начальник управления проектного менеджмента Андрей Батурин.



Юрий Галушко

— Дальше к процессу подключились системные аналитики, для которых многие вещи — вроде системного администрирования или тонкостей операционных систем — были в новинку. Тут на помощь пришли наши админы: они объяснили, как всё устроено на практике, чтобы аналитики могли подготовить техническое задание на понятном языке. Так мы начали формулировать цели, задачи, собирать и компоновать требования, — объяснил начальник управления цифровых сервисов и систем Юрий Галушко.





Постепенно к проекту присоединились веб-разработчики, тестировщики, специалисты по автоматизации (CI/CD), а затем и дизайнеры, которые отрисовали первую версию интерфейса будущего продукта. Важную роль играет и отдел развития, который отвечает за стратегию вывода продукта на рынок. (Поэтому эта статья и вышла :) — прим. ред). За короткое время команда выросла с семи человек до двадцати пяти — и этот рост, кажется, только начинается.

Когда стареет «железо»: зачем белорусскому бизнесу PHOENIX RB

PHOENIX RB позволяет бизнесу снизить затраты на самом дорогом — на оборудовании. Нет необходимости закупать новые, дорогостоящие серверы и везти их издалека. Можно эффективно использовать даже то оборудование, которое уже считается устаревшим или не имеет активной поддержки производителя. А те компании, которые раньше вообще не могли позволить себе мощные системы хранения, теперь получают доступ к современным возможностям на вполне доступных условиях.

— PHOENIX RB позволяет работать с уже существующим оборудованием компаний, их устоявшимися системами, привычными процессами. Задача стояла простая и сложная одновременно: собрать разномастный парк техники под одну крышу. Ведь оборудование, как и всё в этом мире, со временем устаревает. Раньше, если были средства, можно было просто обновлять техническую базу: закупил новое, старое списал, и всё работает. Сейчас, когда с покупкой достойного оборудования возникли сложности, выбрасывать еще рабочие «железки» стало жалко. Они по-прежнему справляются со своими задачами, просто требуют другого подхода, — рассуждает ведущий инженер-системотехник Максим Данильчик.



Максим Данильчик

— Есть еще одна «боль» — технологические окна, когда бизнес-процессы вынуждены замедляться ради обслуживания IT-инфраструктуры, например, резервного копирования. В это время клиенты не могут получить услугу, или всё работает медленнее обычного. Наша задача как создателей PHOENIX RB была не просто сократить эти окна, а сделать их почти незаметными для бизнеса.

PHOENIX RB позволяет управлять разнородным оборудованием используя один, интуитивно понятный, интерфейс. Причем это решение подходит не только для крупных компаний с огромным парком техники. Даже небольшие бизнесы, у которых нет возможности покупать дорогое оборудование, могут собрать свою систему буквально из подручных серверов и дисков, и все равно получить современное, эффективное управление благодаря PHOENIX RB.

Важно понимать: PHOENIX RB не превращает старое «железо» в суперкомпьютер. Хотя, при правильном конфигурировании дисковой подсистемы, чудеса все же случаются.

Речь идет о возможности вдохнуть новую жизнь в имеющееся оборудование, повысив производительность и добавив новый функционал, ранее недоступный. Даже на недорогом оборудовании система позволяет реализовать все функции, включая будущие разработки.





PHOENIX RB уже сейчас предлагает решения, которые по-настоящему уникальны для сферы систем хранения данных. Например, реализована функция «корзины».

— Корзина работает с дополнительной защитой от человеческого фактора: если что-то удалили, окончательно стереть это нельзя минимум 10 минут. За это время любой владелец данных успеет заметить ошибку и спасти важную информацию. Интервал очистки корзины можно настраивать, но этот «буфер безопасности» уже не раз спасал пользователей от неприятностей. В мире корпоративных хранилищ такую опцию я ранее не встречал, — пояснил Максим Данильчик.





Еще одна фишка — независимые клоны данных, которые не используют места в момент создания. Представьте: у вас есть база данных на 100 терабайт, и нужно сделать 15 копий для разных команд — разработчиков, тестировщиков, аналитиков. В обычной ситуации это потребовало бы огромных ресурсов и бюджета. С PHOENIX RB всё иначе: физически на дисках будет занят только исходный объем, а все 15 копий не увеличат потребление пространства. Если брать усредненный коэффициент сжатия 3 к 1, то 100 терабайт оригинальных данных превращаются в 33 терабайта — и это на старте, без лишних затрат. Т.е. все 15 копий вместе будут занимать те же 33 терабайта. Только когда в копиях начнут появляться реальные отличия, система будет добавлять новые данные, но экономия все равно остается внушительной.

И самое ценное для компаний — это появление локальной экспертизы. Исходные коды и поддержка решения внутри страны, а не где-то за границей, где до нужного специалиста не достучаться неделями. Если у бизнеса возникают особые запросы — команда Cotvec готова доработать продукт под конкретные задачи.

100 терабайт сжали до 9 за 2 часа: успехи PHOENIX RB

Первое, с чем столкнулись в команде Cotvec во время презентаций потенциальным клиентам, — это скепсис. Реакция была типичная: «Не может быть!». Но после демонстрации, когда люди видели, как все работает на самом деле и насколько это просто, уходили со встреч явно воодушевленные.

— Крупные компании, как правило, осторожничают: хотят посмотреть, как система покажет себя в реальной эксплуатации у других. Но интерес огромный, и это чувствуется. Если говорить о конкретных внедрениях, то в прошлом году мы реализовали два основных сценария: локальный сервер с дисками и контроллер для снятых с поддержки, но еще рабочих систем хранения данных. Всего было продано четыре системы — две по каждому варианту, — поделился Руслан Быченок.





Результаты впечатляют даже бывалых администраторов. Например, раньше резервная копия базы данных объемом 100 терабайт сжималась до 16 терабайт, а процесс занимал около 11 часов. После перехода на использование PHOENIX RB, резервная копия стала занимать всего 9 терабайт, а время выполнения сократилось до 2−3 часов. И это на тех же дисках! То есть окно, когда система недоступна или работает медленно из-за резервного копирования, сократилось почти в четыре раза.

В среднем PHOENIX RB позволяет экономить дисковое пространство в 3 раза эффективнее, чем многие стандартные решения, а в некоторых случаях коэффициент экономии достигает 11,5 к 1. Это не просто ускорение, а качественный скачок в эффективности.





В конце 2024 года система PHOENIX RB от компании Cotvec была признана победителем престижного Республиканского конкурса «Лидеры цифровой экономики — 2024» в номинации «Реализованный проект года по импортозамещению зарубежного ПО» (категория «Связь и информационная инфраструктура»).

Эксперты конкурса высоко оценили инновационность решения, его вклад в технологическую независимость и цифровую трансформацию белорусского бизнеса. PHOENIX RB не только обеспечивает высокую скорость и надежность хранения данных, но и позволяет компаниям экономить ресурсы, сокращать технологические окна и минимизировать зависимость от зарубежных поставщиков.







Для команды Cotvec эта победа стала важным признанием профессионализма и подтверждением правильности выбранного курса на создание собственных IT-продуктов для белорусского рынка. Успех PHOENIX RB вдохновил компанию на дальнейшее развитие и внедрение новых решений для бизнеса.

Еще больше преимуществ: как будет развиваться PHOENIX RB

PHOENIX RB не стоит на месте — команда Cotvec активно развивает продукт и внедряет новые возможности, которые делают систему еще удобнее и безопаснее для бизнеса.





Ближайшие обновления:

Шаблоны для разных сценариев. На подходе — функция шаблонов для быстрого создания дисков под конкретные задачи. У Cotvec большой опыт управления системами, и теперь он будет «зашит» в продукт. Нужно создать диск для Oracle, Microsoft SQL, файловых ресурсов, резервного копирования или виртуализации? Просто выбираете нужный шаблон — и диск сразу будет настроен для максимальной производительности под конкретную нагрузку. В ближайшее время появятся не менее четырех таких шаблонов;

На подходе — функция шаблонов для быстрого создания дисков под конкретные задачи. У Cotvec большой опыт управления системами, и теперь он будет «зашит» в продукт. Нужно создать диск для Oracle, Microsoft SQL, файловых ресурсов, резервного копирования или виртуализации? Просто выбираете нужный шаблон — и диск сразу будет настроен для максимальной производительности под конкретную нагрузку. В ближайшее время появятся не менее четырех таких шаблонов; Ролевая модель и защита данных. Уже этим летом появится новая роль «аппрувера». Если диск помечен как критически важный, отключить его от сервера без согласия владельца сервиса будет невозможно — даже если у сотрудника есть права администратора. Такой подход защищает бизнес от случайных или злонамеренных действий.

Ключевая стратегическая задача команды — запуск двухконтроллерной системы, когда два сервера одновременно работают с одними и теми же дисками, балансируя нагрузку: если один контроллер выходит из строя, второй продолжает обеспечивать доступность без остановки сервисов и потери данных.

PHOENIX RB продолжает развиваться, делая ставку на простоту, безопасность и максимальную гибкость для бизнеса. Новые функции — это не просто «галочки» в списке, а реальные инструменты, которые экономят время, деньги и нервы IТ-специалистов.