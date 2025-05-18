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21 мая в Минске — пройдет первый бизнес-форум о системном управлении ТИТАНЫ БИЗНЕСА
19.05.2025 21:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
21 мая в Минске — пройдет первый бизнес-форум о системном управлении ТИТАНЫ БИЗНЕСА
Приходите на супер-эффективный интенсив от тех, кто построил бизнес-системы с нуля
Вас ждут
✅ 5 ТОПовых спикеров — практики, которые удваивали прибыль, выводили компании из кризисов и строили системы с нуля
✅ 0% воды — только на 100% рабочие инструменты, кейсы и механики, которые уже принесли миллионы их компаниям
✅ Узкий фокус — всё о системном управлении. То, о чем раньше говорили только в закрытых клубах и сообществах.
Спикеры знают управление изнутри от «А» до «Я»
1️⃣ Радислав Гандапас (№ 7 в мировом рейтинге TOP30 Global Gurus)
2️⃣. Владимир Моженков (30+ лет в автобизнесе, экс-президент ассоциации автодилеров РФ)
3️⃣. Александр Долгов («король франшиз» с 60+ проектами)
4️⃣. Виктор Епимахов (основатель школы «Титаны бизнеса», 25 лет в управлении)
5️⃣. Андрей Калашников (серийный предприниматель, 20+ компаний)
☝️и это ещё не всё…
✔️ Вас ждёт несколько качественных и актуальных для бизнеса выступлений спикеров от генерального партнёра события — Альфа Бизнес, а также уникальная панельная дискуссия бизнес-клубов КЛУБ ПРО БИЗНЕС, АНОМАЛИЯ, Львы/Львицы и ЭКВИУМ, в интересном и крайне необычным формате!
При модераторской поддержке Александра Матвейчева.
5 причин посетить событие
✅ Реально рабочие кейсы, инструменты и механики адаптируемые под свою нишу;
✅ Чек-листы и шаблоны — внедряйте инструменты сразу после форума;
✅ Ответы на ваши вопросы — спикеры разберут реальные проблемы из зала;
✅ Нетворкинг с единомышленниками и с теми, кто строит бизнес-системы, а не выживает;
✅️ 4 формата участия — от доступного SILVER до DIAMOND с дополнительной встречей с Александром Долговым, сервисом и аудитом вашей системы управления.
Ответы на эти вопросы…
…устранят ваши «американские〽️горки» в бизнесе:
🔻 Как превратить хаотичные процессы в чёткие алгоритмы, которые экономят 300+ часов в год;
🔻 Как продавить изменения в команде без саботажа и создать культуру ответственности;
🔻 Почему планы не выполняются и как заставить KPI работать на вас, а не против
Ждем вас
21 мая | PRIME HALL | 9:00 — 21:00
Подробная информация на ⏬️
* Организаторы: METATRIQUETRA и Бизнес-школа «Титаны бизнеса». «Про бизнес» — информационный партнер форума.
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21 мая в Минске - пройдет первый бизнес-форум о системном управлении ТИТАНЫ БИЗНЕСА
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