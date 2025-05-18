Источник материала: ProBusiness

21 мая в Минске — пройдет первый бизнес-форум о системном управлении ТИТАНЫ БИЗНЕСА

Приходите на супер-эффективный интенсив от тех, кто построил бизнес-системы с нуля

Вас ждут

✅ 5 ТОПовых спикеров — практики, которые удваивали прибыль, выводили компании из кризисов и строили системы с нуля

✅ 0% воды — только на 100% рабочие инструменты, кейсы и механики, которые уже принесли миллионы их компаниям

✅ Узкий фокус — всё о системном управлении. То, о чем раньше говорили только в закрытых клубах и сообществах.

Спикеры знают управление изнутри от «А» до «Я»

1️⃣ Радислав Гандапас (№ 7 в мировом рейтинге TOP30 Global Gurus)

Как провести команду через кризис без саботажа

Стратегии, которые внедряют Лучшие и Первые

2️⃣. Владимир Моженков (30+ лет в автобизнесе, экс-президент ассоциации автодилеров РФ)

34 ошибки, которые убивают бизнес

Как удвоить прибыль, даже если рынок в стагнации

3️⃣. Александр Долгов («король франшиз» с 60+ проектами)

3 шага к взрывному росту

Где брать ресурсы, когда кажется, что их нет

4️⃣. Виктор Епимахов (основатель школы «Титаны бизнеса», 25 лет в управлении)

36 инструментов для стабильного роста в любой отрасли

Как создать команду, которая бьётся за ваши KPI

5️⃣. Андрей Калашников (серийный предприниматель, 20+ компаний)

Как перестать быть «пожарным» и перейти к роли стратега

Оцифровка менеджмента: от хаоса к прозрачным процессам

☝️и это ещё не всё…

✔️ Вас ждёт несколько качественных и актуальных для бизнеса выступлений спикеров от генерального партнёра события — Альфа Бизнес, а также уникальная панельная дискуссия бизнес-клубов КЛУБ ПРО БИЗНЕС, АНОМАЛИЯ, Львы/Львицы и ЭКВИУМ, в интересном и крайне необычным формате!

При модераторской поддержке Александра Матвейчева.

5 причин посетить событие

✅ Реально рабочие кейсы, инструменты и механики адаптируемые под свою нишу;

✅ Чек-листы и шаблоны — внедряйте инструменты сразу после форума;

✅ Ответы на ваши вопросы — спикеры разберут реальные проблемы из зала;

✅ Нетворкинг с единомышленниками и с теми, кто строит бизнес-системы, а не выживает;

✅️ 4 формата участия — от доступного SILVER до DIAMOND с дополнительной встречей с Александром Долговым, сервисом и аудитом вашей системы управления.

Ответы на эти вопросы…

…устранят ваши «американские〽️горки» в бизнесе:

🔻 Как превратить хаотичные процессы в чёткие алгоритмы, которые экономят 300+ часов в год;

🔻 Как продавить изменения в команде без саботажа и создать культуру ответственности;

🔻 Почему планы не выполняются и как заставить KPI работать на вас, а не против

Ждем вас

21 мая | PRIME HALL | 9:00 — 21:00

Билеты 🎟 на TICKETPRO.BY При оплате как физлицо, дарим промокод РROBUSINESS

10% от текущей стоимости тарифов GOLD, PLATINUM, DIAMOND

5% на билеты тарифа SILVER

Подробная информация на ⏬️ BUSINESS-TITANS.BY

* Организаторы: METATRIQUETRA и Бизнес-школа «Титаны бизнеса». «Про бизнес» — информационный партнер форума.