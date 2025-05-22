Как Betera изменила лицо белорусского футбола

Источник материала: ProBusiness





Зимой 2025 года в белорусском футболе произошло редкое и громкое событие: сменился генеральный партнер Высшей лиги. Им стала компания Betera — лидер индустрии гемблинга и беттинга Беларуси, поддерживающий спорт в стране не на словах, а на деле.

Это была не просто сделка о спонсорстве, а долгосрочная инвестиция в развитие белорусского спорта.





Брендирование и не только

Первым шагом партнерства стала масштабная визуальная трансформация Высшей лиги. Betera полностью обновила айдентику чемпионата — логотип, баннеры, а также частично спортивную инфраструктуру на стадионах, включая арки, борты и тумбы.

Наибольшее внимание белорусов к себе привлек новый логотип — на нем изображен кубок победителя, находящийся внутри футбольного мяча. При его создании креативная студия Betera руководствовалась последними трендами спортивного дизайна. Геометричность и динамичные линии отражают энергию, движение и скорость, ведь именно это характерно для футбола.

— Прежний логотип Высшей лиги требовал обновлений. Множество мелких элементов на нем на пару с градиентной заливкой создавали визуальный шум, он не адаптировался к использованию на небольших размерах. К тому же нам было важно, чтобы он мэтчился с нашим позиционированием, идентифицировал нас как генерального партнера, был стильным и современным. Разрабатывая новый, учитывали все пожелания и интересы руководства федерации футбола. Он получился одновременно строгим и нестандартным, определенно заметным и минималистичным, — рассказал Андрей Шнитуленко, арт-директор компании Betera.









Орнаменты на логотипе отсылают к географической принадлежности чемпионата. Аккуратно интегрировали в него и фирменный знак Betera — букву «Е».

— Для нас это очень удобное решение: при отсутствии возможности использовать нейминг Высшей лиги и логотип Betera наш бренд все равно сохраняет свое присутствие, — добавил арт-директор.

Одними из основных графических элементов айдентики Betera-Высшей лиги стали фирменные паттерны, напоминающие полосатый газон футбольного поля. Они присутствуют практически везде: в оформлении арок, тумб, бортов и других носителей. С логотипом их объединяют наклоны и технологичный глитч.









Параллельно с масштабным визуальным обновлением Betera выпустила ролик с участием футболистов и экспертов — он стал частью большой стратегии по оживлению интереса к внутреннему чемпионату. В нем снялись игроки Алимардон Шукуров из «Торпедо"-БЕЛАЗа, Александр Свирепа из БАТЭ, Терентий Луцевич из «Славии» и Денис Садовский из «Молодечно-2018», а также известный футбольный специалист и эксперт Betera Людас Румбутис.

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Betera поставила перед собой амбициозную цель — сделать чемпионат стильным и современным. Футбол — это не только про турниры, игроков и победы, но и про фанатов. Поэтому бренд подошел к задаче комплексно: от редизайна логотипа до создания фирменного мерча для болельщиков, ведь именно они создают настоящую атмосферу на трибунах.

— Мерч — способ объединить фанатов и дать им возможность почувствовать себя частью большого футбольного движения. Это не просто вещи на память — это элемент идентичности, визуальный символ причастности к тому, что ты по-настоящему любишь, — подчеркнул Андрей Шнитуленко.

Болельщики могут получить футболки, худи и другие предметы из коллекции Betera-Высшей лиги, участвуя в конкурсах на матчах.









Статус генерального партнера также дает Betera постоянный поток инфоповодов, героев, историй и эмоций — а значит, живой контент для соцсетей, медиа и партнерских активаций. Совместно с Белорусской федерацией футбола Betera запустила ряд спецпроектов, которые превращают обычные туры в развлечения для болельщиков.

Один из них — «Матч тура». Партнеры выбирают главную встречу недели и организовывают на ней полноценное шоу: на стадионе работает фан-зона, проводятся конкурсы, разыгрывается стильный мерч и создается атмосфера настоящего футбольного праздника. Если вы давно не были на матчах — это отличный повод вернуться.

Кроме того, на «Матче тура» Betera организует лайв-студию с приглашенным экспертом, который делится мнением о встрече до начала, в перерыве и после поединка, а также отвечает на вопросы зрителей, которые они оставляют в чате трансляции.

Другой проект — «Гол тура». Это возможность каждого повлиять на выбор лучшего результативного удара и поддержать любимого игрока. Каждую неделю Betera отбирает яркие голы и запускает голосование среди подписчиков в Telegram-канале . Футболист-победитель получает специальный подарок — мощный массажер и кастомную футболку со своим именем, временем, когда был забит мяч, а также координатами арены.





Спорт как стратегия

Напомним, Betera — это не только Высшая лига. Компания также является титульным партнером Кубка Беларуси по футболу и Суперкубка Беларуси по футболу.

Для Betera спорт в Беларуси — это канал коммуникации. Пространство, где бренд может быть полезным: поддерживать, развивать, вдохновлять. Именно поэтому сотрудничество с главными футбольными турнирами страны — это не просто про логотипы на баннерах, а про роль бизнеса в жизни общества.

— Футбол объединяет, дарит эмоции, позволяет стать частью большого комьюнити. Белорусский — не исключение. Betera понимает, насколько этот вид спорта важен для болельщиков, для игроков, для всей страны. Именно поэтому мы непрерывно нацелены на его популяризацию, на то, чтобы делать наши турниры стильными и заметными. Такими, на которые придешь c удовольствием. Мы обновили логотип, снимаем креативные видеоролики, делаем из матчей настоящий праздник. Впереди еще много амбициозных планов, связанных как со спортивной инфраструктурой, рекламными форматами, так и с яркими медийными проектами и промо-активностями для болельщиков, — рассказал Михаил Герасимович, заместитель директора компании Betera.

24 мая состоится финал Betera-Кубка Беларуси — в борьбе за трофей сойдутся гродненский «Неман» и «Торпедо"-БЕЛАЗ. Выбирай фаворита и играй на высоте вместе с Betera !



