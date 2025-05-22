«Рынок ждет дефицит риэлтеров». Как новый закон меняет правила игры для агентств недвижимости

Источник материала: ProBusiness





В Беларуси принят закон «О риэлтерской деятельности». Теперь рынок ждет перестройка под новые правила. Директор агентства недвижимости «Авангард Недвижимость» Александр Лазарев прокомментировал для «Про бизнес» главные изменения.



Александр Лазарев

Директор агентства недвижимости «Авангард Недвижимость»

Создание Палаты риэлтеров

— В ближайший год создадут Палату риэлтеров, которая совместно с Министерством юстиции будет представительным, нормотворческим и контролирующим соблюдение законодательства органом. Как он будет работать юридически, подробно расписано в законе: состав участников, избрание органов управления, согласование устава и взносов… Поэтому остается ждать, когда начнутся конкретные действия по созданию этого органа, утверждению устава, выдвижению председателя.

О воздействии нового органа на рынок говорить пока рано. Палату риэлтеров можно считать органом самоуправления рынка. Палата наделена обширными полномочиями: как контроля за риэлтерской деятельностью, так и представительскими функциями.

В рамках Палаты будет несколько органов управления: обще собрание, председатель, правление, комиссии, которые займутся частными методологическими вопросами.

Полномочий Палаты риэлтеров будет достаточно даже для непосредственного руководства деятельностью риэлтерских организаций через выпуск методологических руководств. При этом не заменяются функции Министерства юстиции, которое непосредственно возглавляет контроль за деятельностью риэлтеров. То есть, по сути, появляется два контролирующих органа.

Упразднение агентов по операциям с недвижимостью

На сегодня риэлтеры и агенты по операциям с недвижимостью — это разные специалисты. Их функционал и опыт были четко разграничены. Сейчас законодатель пришел к тому, что риэлтерские услуги сможет оказывать только риэлтер, а это лицо, которое: имеет аттестат, обязательно состоит в Палате и в своей деятельности соблюдает законодательство о риэлтерской деятельности.

Важен вопрос переходного периода. Что касается действующих риелтеров (тех, у кого есть аттестат Министерства юстиции), то они смогут переаттестоваться в течение двух лет с момента опубликования закона. Таким образом, в течение двух лет все риэлтеры должны либо подтвердить аттестат, либо сдать свои свидетельства. Что касается формы переаттестации, то она в законе пока не расписана. Мы ждем разъяснений от Министерства юстиции о порядке подтверждения аттестата риэлтера.





А вот с действующими агентами по недвижимости все сложнее. Норма о том, что риелтерские услуги в Беларуси может оказывать только риелтер, вступает в силу через год с момента публикации закона, а значит — в мае 2026 года. Таким образом, в 2026 году агенты по операциям с недвижимостью исчезнут в принципе. Все действующие агенты должны будут стать риэлтерами, чтобы продолжать оказывать риелтерские услуги. Сделать это можно будет в общем порядке. Здесь законодатель упростил требования: у человека может быть любое высшее образование (раньше должно было быть высшее экономическое, строительное либо юридическое), пройденные курсы и принятый экзамен.

Кстати, те, кто работает агентом на момент принятия закона без высшего образования, но имеют стаж работы три года и более, тоже, в виде исключения, смогут податься на аттестацию и стать риэлтером.

Порядок оказания риэлтерских услуг

Что касается самой сферы и работы риэлтерских компаний, взаимодействия с другими госорганами, получения информации, необходимой для сделки, взаимодействия с потребителем, глобальных изменений в законе нет. В основном это то, что и существует на сегодня: страхование, тарифы, правила оказания и оплаты услуг.

Однако упрощен порядок получения информации агентствами. Это хорошее изменение для потребителя. Оно расширяет полномочия риелторских организаций с точки зрения получения необходимых для сделок документов и выявления прав третьих лиц. То есть мы сможем более качественно проверять объекты, выявлять эти права, не допускать проблемных сделок, что, конечно, в итоге отразится на количестве судебных споров по сделкам, где были привлечены риэлтеры, в сторону уменьшения.

Что все это значит для рынка

На рынке однозначно повысится квалификация специалистов по риэлторской деятельности. Однако их станет, скорее всего, меньше, так как часть специалистов либо уйдут из сферы, либо могут не сдать экзамен. Поэтому велика вероятность, что некоторый период риэлтеров может не хватать, а их услуги станут более востребованы.