Используете в бизнесе тексты и картинки, сгенерированные ИИ? Разбираемся, можно ли тогда рассчитывать в этой ситуации на защиту авторского права

Источник материала: ProBusiness

Развитие технологий искусственного интеллекта привело к возможности создания контента (тексты, изображения, компьютерные программы, музыка и видео) с нуля только при помощи генеративных моделей нейросетей (ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek и т.д.). Это вызывает вопросы о правовом статусе таких произведений и возможности их защиты авторским правом как в Республике Беларусь, так и за рубежом. Специально для «Про бизнес» юрист, партнер юридической фирмы Art Legal Николай Артемьев собрал все, что известно по этой теме на данный момент и может быть полезно предпринимателям.

Николай Артемьев

Юрист, партнер юридической фирмы Art Legal

Законодательная база

— Основным нормативным актом, регулирующим авторское право в Беларуси, является закон от 17 мая 2011 года № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» . В статье 4 прямо указано, что автором произведения может быть физическое лицо, творческим трудом которого оно создано.

Из этого определения вытекает, что на текущий момент контент, полностью созданный ИИ без участия человека, не может получить защиту как авторское произведение. Однако появляется резонный вопрос: разве использование генеративных ИИ не сопряжено с участием человека, так как он делает первоначальный запрос с инструкцией («промптом»)? Будет ли этого достаточно для получения защиты? Если нет, то какое участие человека будет считаться достаточным для получения защиты? Постараемся ответить на эти вопросы, опираясь на белорусский и международный опыт.

Когда работа с ИИ получает охрану?

Отметим, что проблема авторства при использовании технологий совсем не нова для правового поля и уже поднималась, например, при изобретении фотокамеры . Тогда ставился вопрос, что фотокамера делает всю работу и соответственно получаемые фотографии не должны получить защиту как авторские произведения. Однако суд подчеркнул творческий вклад фотографа — позирование модели перед камерой, выбор и расстановку костюмов, драпировок и аксессуаров, выстраивание композиции, вызов нужного выражения лица — и сделал вывод, что использование фотокамеры как инструмента не лишает произведение охраноспособности при наличии достаточных человеческих художественных решений.

По такому же пути решили пойти регуляторы многих международных юрисдикций касаемо работы с генеративными ИИ:

Бюро по авторскому праву США отмечает что критическим становится наличие у человека «достаточного контроля над выразительными элементами» создаваемого контента и промпты не считаются достаточным вкладом для признания авторства .

создаваемого контента и промпты . По итогам опроса государств-членов ЕС (декабрь 2024 года), большинство сочло, что существующие принципы ЕС (только физическое лицо может быть автором, оригинальность и разделение «идеи/выражения») полностью применимы к ИИ-материалам. Новых правовых норм не требуется, а получать защиту могут лишь те результаты ИИ, в которых человеческий вклад был «существенным» .

. В 2023 году Корейская комиссия по авторскому праву и Министерство культуры, спорта и туризма выпустили «Руководство по генеративному ИИ и авторскому праву». В нем подчеркивается, что «автором может быть только физическое лицо», а регистрация ИИ-контента без творческого вклада человека невозможна .

. В ноябре 2023 года Пекинский интернет-суд при рассмотрении спора подтвердил, что для охраны требуются «интеллектуальные достижения» человека. Суд признал автором создателя изображения, которое было получено с помощью более 150 промптов и последующей доработки, указав, что такой объем творческой селекции и модификаций отражает личное выражение автора .

Похожие подходы обсуждаются и среди белорусских специалистов . Кроме того, Межпарламентской Ассамблеей СНГ принят Модельный закон «О технологиях искусственного интеллекта», призванный унифицировать правовые подходы в сфере ИИ в странах СНГ на основе лучшего международного опыта.



Фото: YouTube

Однако, что понимается под фразами «достаточный контроль над выразительными элементами» и «творческий вклад человека» применительно к работе с генеративными ИИ? Подавляющее большинство регуляторов пришло к выводу, что наличие простого промпта от человека не делает результаты, выданные ИИ, авторским произведением. Более того, отмечается, что даже максимально детальный промпт со всеми возможными инструкциями не делает произведение авторским. Основные причины такого вывода следующие:

Отсутствие предсказуемости и контроля над результатом. Даже при использовании одного и того же промпта генеративная система может выдавать разные результаты. Это означает, что связь между задуманным автором запросом и конечным выражением размыта: пользователь не может точно предсказать, каким получится изображение или текст, и не контролирует большую часть творческого процесса внутри ИИ-модели. Промпт фиксирует лишь идею, но не конкретное выразительное оформление. Промпты нередко содержат лишь общие указания (тему, стиль, композицию), но не задают точных деталей исполнения: цветовые решения, ракурс, детализация форм и т.д. Таким образом, пользователь предоставляет идею, а система генерирует ее оформление автономно, без достаточного человеческого авторского выбора конкретных выразительных элементов. Алгоритмические трансформации разрушают связь «промпт → результат». Модели ИИ внутри себя могут модифицировать и интерпретировать запросы: они преобразуют текстовые инструкции в числовые представления, а затем многократно перерабатывают их через слои нейронной сети. В результате конечный результат нередко уходит от первоначального замысла пользователя, и невозможно точно отследить, какая часть оформления является результатом человеческого творчества, а какая — случайной «интерпретацией» модели.

Таким образом, при текущим развитии и исполнении генеративных ИИ, наличие даже детального промпта не гарантирует произведению защиту по авторскому праву.

Так что же тогда считается оптимальным степенью участия человека при работе с ИИ? По мнению все того же Бюро по авторскому праву США, этим являются, например:

Загрузка собственного чертежа или эскиза в модель, так что исходный рисунок остается «узнаваемым» после обработки ИИ.

в модель, так что исходный рисунок остается «узнаваемым» после обработки ИИ. Многократное создание промптов и отбор лучших вариантов с целью продемонстрировать творческий отбор и селекцию среди множества вариантов.

с целью продемонстрировать творческий отбор и селекцию среди множества вариантов. Ручная доработка (ретушь, коллажирование, цветокоррекция) финального изображения.

(ретушь, коллажирование, цветокоррекция) финального изображения. Творческая адаптация текста: выбор из нескольких вариантов, структурирование, правку стилистики.

Таким образом, если пользователь не только вводит промпт, но и комбинирует, редактирует и интегрирует результаты ИИ в новый авторский контекст, это создает достаточную творческую основу для охраны авторским правом.

Рекомендации для бизнеса

Важно понимать основной риск, связанный с применением ИИ для генерации контента: если результат работы ИИ не признается авторским произведением, он сразу переходит в общественное достояние, что лишает возможность монетизации оригинального контента и защиты от несанкционированного использования.

Чтобы ИИ-сгенерированное произведение получило охрану по авторскому праву, необходимо обеспечить достаточный человеческий творческий вклад на каждом этапе работы с моделью. Ниже — наши практические рекомендации: