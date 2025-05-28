life:) открыл «Кибер класс», чтобы обучать школьников цифровой безопасности

Источник материала: ProBusiness





Цифровой оператор life:) провел первый «Кибер Класс» — занятие по кибербезопасности для школьников. Участники узнали, как защитить себя в цифровом мире, не попасться на уловки кибермошенников и обезопасить персональные данные. Инициатива реализуется при содействии Министерства образования Республики Беларусь, поддержке Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, а также международной компании Kaspersky.

На базе Национального детского технопарка прошло первое мероприятие, где больше 80 школьников 5-х классов познакомились с основами цифровой безопасности.





С приветственным словом к участникам обратился Министр связи и информатизации Республики Беларусь Кирилл Залесский, который отметил:

— Цифровой мир — это огромные возможности, но важно использовать их безопасно. Мы благодарим оператора life:) за организацию этого мероприятия и ответственный подход к цифровому просвещению. Совместными усилиями всех вовлечённых сторон мы формируем осознанное отношение к технологиям и создаём безопасное цифровое пространство.

Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности, рассказал, как с помощью искусственного интеллекта мошенники могут обманывать пользователей интернета. Создавая тексты через нейросети, генерируя изображения и видео с помощью AI, используя технологию DeepFake — это лишь малый список инструментов, которыми пользуются мошенники. Ребята узнали, как отличить настоящее фото/видео от сгенерированного и как обезопасить себя в цифровом мире.





— life:) — оператор, который ежедневно делает жизнь 1,5 миллионов белорусов по всей стране проще и понятнее. Мы верим, что технологии должны быть доступны для каждого, но вместе с тем безопасными и приносящими пользу. Как поставщик цифровых услуг, мы понимаем свою ответственность. Нам важно, чтобы каждый мог пользоваться интернетом без рисков, а технологии помогали в учебе, творчестве и общении, — отметил Игорь Сосонкин, заместитель генерального директора по мобильной сети life:).

Во второй части мероприятия дети познакомились с уловками мошенников, с которыми можно столкнуться, играя в мобильные игры на смартфоне. Вадим Гафаров, ведущий специалист по кибербезопасности Центра кибербезопасности life:), рассказал, почему нельзя переходить по ссылкам, чтобы получить игровой приз, как отличить настоящий сайт от поддельного и каким звонкам из «техподдержки» не нужно верить.





Обучение подрастающего поколения основам кибербезопасности — одно из направлений корпоративной социальной ответственности life:). Оператор поддерживает опыт материнской компании Turkcell в сфере цифровизации и обмена опытом с детьми и подростками, чтобы сделать пользование интернетом безопаснее для каждого.

О ПРОЕКТЕ

«Кибер Класс» — это обучающая инициатива цифрового оператора life:), разработанная для школьников. Проект помогает разобраться в правилах безопасного поведения в интернете, научиться распознавать киберугрозы и защищать персональные данные. В рамках занятий учащиеся не просто слушают выступления спикера, но и участвуют в обучении в формате интерактивов — проходят квизы, Q&A сессии, таким образом закрепляя пройденный материал.