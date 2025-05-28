Приорбанк решил купить госпакет акций за $53,7 млн

Источник материала: ProBusiness

Общее собрание акционеров Приорбанка приняло решение о выкупе госпакета акций. Об этом «Про бизнес» сообщил один из акционеров банка. Пакет оценен в сумму 162.774.877,92 BYN (примерно $ 53,7 млн).

Внеочередным Общим Собранием акционеров ОАО «Приорбанк» 28 мая 2025 года принято решение о приобретении банком акций собственного выпуска, находящихся в государственной собственности. Объем подлежащего выкупу пакета акций составляет 7 765 977 простых акций, что составляет 6,31% доли в уставном фонде Приорбанка. Утвержденная общим собранием акционеров цена выкупа государственного пакета акций составляет 162 774 877,92 BYN, или 20,96 рублей за акцию. Акции выкупаются по рыночной стоимости по цене, определенной на основании отчета о независимой оценке (отчет датируется 20 мая 2025 года, оценка производилась РУП «Институт недвижимости и оценки»).

Также акционерами принято решение о выкупе 2220 привилегированных акций Банка, принадалежащих государству, за 33 455,40 BYN, или 15,07 рублей за акцию.

Расчеты по сделке планируются в течение 10 рабочих дней после заключения соответствующего договора купли-продажи акций.

Как сообщил источник «Про бизнес», банк хочет приобрести госпакет акций «с целью последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества». Поэтому пока остается несколько важных вопросов: кто является данным инвестором, на каких условиях предусмотрена продажа инвестору выкупаемого пакета и будет ли производиться выкуп акций на тех же условиях у иных акционеров? За комментариями «Про бизнес» обратился в пресс-службу Приорбанка.

Напомним, что в 2019 году государство само хотело продать свою долю в Приорбанке. Интерес в приобретении высказывал Европейский банк реконструкции и развития. Госпакет тогда оценивался в 17 млн евро.