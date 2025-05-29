Нашли 5 помещений в самом центре, которые ждут арендаторов

Источник материала: ProBusiness



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В самом сердце Минска, в районе с развитой инфраструктурой и высоким трафиком, бывшее производственное здание на проспекте Машерова, 11 превращается в современный бизнес-хаб. Уже сейчас здесь кипит жизнь самых разных компаний: от гастро-проектов до креативных студий и театров. Два блока здания уже активно сдаются в аренду и наполняются яркими проектами, а в третьем — завершается масштабная реконструкция. Уже совсем скоро здесь появятся новые пространства для бизнеса — и часть помещений еще свободна. Подобрали варианты помещений, которые могут стать «домом» для бизнеса.

Об объекте: Речь идет о бывшем производственном здании, расположенном по адресу: пр-т Машерова, 11. Оно освобождено от заводского оборудования и готово к размещению бизнеса: компании в сфере производства и офисы, сфера услуг, развлечения, образование, объекты общественного питания.

Здание разделено на 3 блока, 2 из которых уже функционируют, сдаются в аренду под различные виды деятельности. В 3-ем блоке (Блок А) на данный момент идет реконструкция, помещения в скором времени будут готовы для размещения. Часть помещений уже нашли арендаторов, но есть и свободные. Если вы интересуетесь помещениями в здании — свяжитесь с руководителем департамента стратегического управления недвижимостью Александрой Грунтовой по телефону: +375(44)580−63−02 .

Реальные истории арендаторов: почему выбирают этот комплекс

Ресторан NOODLES (ООО «Кимчи»)

— Помещение буквально само меня нашло! Я начинал с маленькой кофейни на «Песочнице», но мечтал о стационарном заведении в центре с живым трафиком. Судьба свела меня с Юрием Агеенко, и вскоре мы вместе запустили лапшичную NOODLES в здании бывшего завода. Здесь не только центр города и высокий поток гостей, но и особая атмосфера: помещение чуть спрятано, что создает ощущение «секретного места», плюс удобный заезд и стильный лофт-интерьер.

Расположение оказалось настоящим козырем — проходимость и узнаваемость на Машерова куда выше, чем у наших точек в других районах. Арендная ставка для центра очень адекватная, а отсутствие жилых домов по соседству позволяет работать свободно и творчески.





Бюро квестов «Пинкертон»

— Мы в «Бюро квестов Пинкертон» уже 10 лет придумываем приключения для минчан — делаем квесты с антуражем, загадками и спецэффектами для детей, семей и корпоративов. Для нас помещение — это не просто стены, а целый мир, который мы наполняем декорациями и историями. Поэтому нам важно, чтобы было просторно, без лишних перегородок и с высокими потолками. Бывшие заводские цеха — идеальный вариант: свобода для фантазии и реализации любых сценариев!

Плюс, локация в самом центре города — это суперудобно и для нас, и для клиентов: рядом метро, остановки, а соседи — такие же творческие ребята: танцоры, музыканты, художники. Наши гости всегда отмечают, что атмосфера здесь особенная, а добраться до нас — проще простого.





Караоке «Опера»

— Караоке «Опера» — это место, где мы заботимся о комфорте и хорошем настроении каждого гостя. У нас редкая в стране семиметровая сцена, высокие потолки. Локация просто отличная: центр города, большая бесплатная парковка, а вокруг нет жилых домов — значит, можно веселиться до утра и не мешать соседям. Арендодатель всегда идёт навстречу, а после переезда поток гостей заметно вырос.





Студия аэростретчинга «Флексико»

— «Флексико» — это одна из самых больших студий аэростретчинга в городе (по количеству гамаков). Высокие потолки, панорамные окна и светлые залы создают ощущение простора и свободы, а заниматься здесь — одно удовольствие. Очень радует поддержка арендодателя: все вопросы решаются быстро и по делу, коммунальные платежи — без неприятных сюрпризов. Центр города — это отдельный плюс: к нам легко добираются клиенты со всех концов Минска, хоть на машине, хоть на транспорте.





Креативное пространство «ДипАртПлейс»

— Мы создаем в центре города настоящее многофункциональное пространство: здесь будет гастро-бистро, коворкинг, шоурум, студия для фото и видео, галерея, площадка для выставок и конференций — в общем, место, где искусство, музыка и творчество встречаются под одной крышей. Наша цель — объединять людей, идеи и направления, чтобы здесь рождались новые культурные проекты, независимо от возраста и профессии.

Почему выбрали именно это помещение? Все просто: отдельно стоящее здание, подходящая площадь и планировка, которые дают простор для фантазии и масштабных задумок. Нам понравился даже тот факт, что ремонт ещё не завершен — это позволяет реализовать всё по-своему. Центр города — это всегда плюс: удобно добираться, отличное окружение и атмосфера, которая вдохновляет на новые свершения.

Детский драматический театр-студия «ИСКРА»

— Для нашего театра-студии «ИСКРА» найти подходящее пространство — это как найти сцену мечты! Нам нужно было место для 100 зрителей, просторная гримерная, костюмерная, реквизитная и, конечно, большая сцена для настоящих театральных постановок. Зал на Машерова, 11 стал для нас настоящим подарком: высокие потолки, много пространства — всё, что нужно для творчества детей и взрослых.

Особенно радует, что здание находится в самом центре города: сюда удобно добираться, а атмосфера вокруг вдохновляет на новые идеи. Команда арендодателя всегда готова помочь с организационными вопросами и поддержать наши творческие начинания. Мы уверены — мы в правильном месте, где искусство действительно может расти и развиваться!

«Комнаты магии»

— Огромную роль в нашем успехе сыграло, конечно же, местоположение. Быть в центре Минска, рядом с любимой всеми песочницей, — это подарок судьбы. Люди могут просто гулять по центру, заглянуть к нам на квест, а потом продолжить вечер. Очень круто, что в городе есть место, где искусство и развлечения находятся буквально под рукой. Мы искренне рады быть частью этой культурной движухи. Ведь когда город реально вкладывается в развитие досуга, создает удобную инфраструктуру — выигрывают все. И бизнес, и горожане.

Почему это место — находка для бизнеса

Локация, которая работает на вас

Быть в центре — значит быть ближе к клиентам и партнерам. До метро «Площадь Победы» всего 7 минут пешком, рядом остановки автобусов, троллейбусов, трамваев. Вокруг — кофейни, рестораны, бары, спортивные секции, коворкинги, квесты и ивент-пространства. Здесь пересекаются интересы молодых стартапов и крупных компаний, а культурные проекты соседствуют с IT и сервисным бизнесом.





Архитектура и инфраструктура

Здание разделено на три блока, каждый из которых имеет свой характер. Блок А — семиэтажный, с новой входной группой со стороны улицы Куйбышева (рядом с проектом «Песочница»). Здесь реализуется современная концепция: стиль LOFT, панорамные окна, высокие потолки (от 5,2 м), новые лифты, зоны общего пользования с дизайнерской отделкой, раздельные санузлы. Уже заменены окна и кровля, ведутся фасадные работы и модернизация отопления.





Дизайн, вдохновленный историей и современностью

Дизайн-проект мест общего пользования разработан в стиле LOFT: индустриальные мотивы, натуральные материалы, светлые пространства с панорамными окнами. Как отмечает дизайнер, вдохновение черпалось из истории здания и его индустриального прошлого, а также из лучших европейских примеров редевелопмента. Здесь каждый найдет пространство, подходящее под свой проект — от уютного офиса до масштабной студии или шоурума.





Условия для арендаторов

Свободный вход 24/7, никаких пропусков;

Грузовой и пассажирские лифты;

Возможность комфортного зонирования, второй уровень за счет высоты потолков;

Водоснабжение, отопление, электроснабжение;

Арендная плата в белорусских рублях, без привязки к валюте;

Большой выбор пространств разных площадей: от компактных 80−170 кв. м на верхних этажах до просторных 2600 кв. м на 3 и 5 этажах.





5 свободных помещений, которые ждут своих арендаторов

1. Простор на 3-м этаже — 2600 кв. м

Для кого: крупные компании, IT, креативные агентства, образовательные центры, фитнес-студии.

Преимущества:

Открытая планировка, легко адаптируется под нужды;

Высокие потолки — возможность создать второй уровень;

Панорамные окна, много света;

Близость к лифтам и зонам общего пользования.

Возможности: разместить open space, переговорные, зоны отдыха, мастерские.

2. Простор на 5-м этаже — 2600 кв. м

Для кого: стартап-хабы, сервисные компании, крупные шоурумы, фотостудии.

Преимущества:

Идеально для масштабных проектов;

Возможность деления на отдельные блоки;

Удобный доступ к инфраструктуре здания.

Возможности: создать коворкинг, образовательный центр, выставочное пространство.





3. Компактное помещение на 7-м этаже — 170 кв. м

Для кого: бутики, небольшие офисы, студии, бьюти-сфера.

Преимущества:

Уютное пространство с отличным видом;

Возможность индивидуального зонирования;

Приятная атмосфера для клиентов.

Возможности: открыть салон, фотостудию, офис для небольшой команды

4. Уют на 7-м этаже — 80 кв. м

Для кого: творческие мастерские, небольшие сервисные компании.

Преимущества:

Светлое помещение, идеальное для индивидуальной работы;

Простота в обустройстве.

Возможности: мастерская, кабинет, мини-офис.

5. Универсальные блоки по 100 кв. м на 3, 5 и 7 этажах

Для кого: начинающие предприниматели, сервисные компании, образовательные проекты.

Преимущества:

Гибкость использования;

Легко адаптировать под разные задачи.

Возможности: открыть офис, студию, учебный класс.





Почему стоит выбрать помещения от H-Холдинг

Центр города: максимальная проходимость, удобство для клиентов и сотрудников;

максимальная проходимость, удобство для клиентов и сотрудников; Гибкие площади: подойдут для компаний любого масштаба и сферы;

подойдут для компаний любого масштаба и сферы; Современная инфраструктура: стиль LOFT, новые коммуникации, дизайнерские зоны;

стиль LOFT, новые коммуникации, дизайнерские зоны; Лояльные условия: аренда в белорусских рублях, без привязки к валюте;

аренда в белорусских рублях, без привязки к валюте; Креативное окружение: соседи — успешные проекты из разных сфер, атмосфера развития и сотрудничества;

соседи — успешные проекты из разных сфер, атмосфера развития и сотрудничества; Поддержка арендодателя: помощь в зонировании, ремонте, коммуникациях.