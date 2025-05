Яркое шоу, модные бренды, стильные люди: как прошло Brands Fashion Show

Источник материала: ProBusiness

Высокая концентрация модных брендов, стильных людей и масштабное шоу в Зеленой гавани вблизи живописных полей гольф-клуба Минск.





Brands Fashion Show — это проект, на который гости готовы ехать в любую погоду потому, что знают, что все будет на высшем уровне и будут все. Так и случилось вчера в гольф-клубе Минск.





Открывал шоу показ купальников Milavitsa. Было горячо! Гостьи вынесли из показа именно практическую пользу и выбрали образ, в котором планируют притягивать восхищенные взгляды на пляже. Очень удобно, ведь купальники из новой коллекции уже в фирменной розничной сети Milavitsa по всей стране, а к выходным как раз обещали солнце.

































Потрясающая стилизация образов, созданная из вещей локальных брендов, представленных в концептуальном пространстве белорусских дизайнеров Trend Park, собрала восторженные отзывы. LoveMurr, TAYA, Minimal, MOSHE, SWAN, DOT studio, TOSHE, Krasa и Myway, AZET, Prestige, Davidova, Ice Veronika и Tak Divno прямо с подиума ждут на 5 этаже ТРЦ Galleria Minsk. 25 корнеров белорусских дизайнеров с одеждой и аксессуарами в концептуальном пространстве Trend Park совершенно точно сделают ваш шопинг идеальным. Мы обратили внимание на задействованные в показе стильные сумки от Макей и бижутерию SKV Jewerly. Стилист Дарья Старавойтова показала, что будет в тренде в летнем сезоне 2025: зеленый цвет, полупрозрачность, заниженная талия, двойные ремни на талии, акриловые браслеты, танкетка, очки авиаторы и Jelly Baskets.





















Гордиться своими — это правильно и важно, как и правильно с уважением и интересом наблюдать за творчеством коллег-дизайнеров в других регионах. Буквально пару недель назад мы встречали большую модную делегацию из Тюмени, внимательно слушали историю происхождения тюменского махрового ковра (необычный для нас узор — черный фон и красные цветы) и рассуждали на тему влияния культурного кода на модную индустрию. Коллекция бренда Tvid & Ko на Brands Fashion Show познакомила нас с актуальными образами и тюменским историческим наследием.





Иногда самое важное лежит на поверхности, а иногда добраться до сути нелегко. Иногда женщина нам много говорит о себе и остается загадкой, а иногда молчит и мы понимаем ее. Белье Milavitsa и Alisee и роскошные вечерние образы Black Queen в одном показе — это про то, что на поверхности, и про то, что скрыто, про красоту во всех ее проявлениях и то, что делает женщину настоящей королевой. Дополнили образы сумки AVIMOVA. За комплектом белья отправляемся в фирменную розничную сеть Milavitsa, а за платьями в Канцэпт Краму.





У следующего показа особенная история. В апреле застройщик А-100 Девелопмент пригласил блогеров и партнеров на презентацию нового типа таунхаусов в гольф-квартале Зеленой гавани. После официальной части все погрузились в настоящий мир красоты и моды. Полная свобода действий, настроение Зеленой гавани и, самое главное, творчество. Гости придумывали и рисовали принты, вдохновляясь природой, эстетикой и настроением города на природе. В результате появились действительно ни на что не похожие и одновременно очень теплые, уникальные рисунки, в которые каждый из присутствующих вложил свое настроение.





















«Мы не просто творили, рисовали, вдохновлялись. Думаем, каждый из присутствующих почувствовал себя немного Уильямом Моррисоном», — рассказала директор по маркетингу ГК А-100 Девелопмент Евгения Кильпеляйнен. - «Каждый узор, каждый штрих — это не просто дизайн, а живая история, вдохновленная гармонией природы, современной архитектуры и уюта, который мы вкладываем в каждый наш проект.»

Но история с созданием принтов на этом не закончилась: следующим шагом стало создание аксессуаров с использованием этих паттернов. Благодаря коллаборации с Brand Fashion Show, принты «ожили» и поселились на платках, которые гости смогли увидеть во время показа в Зеленой гавани.

Коллекция одежды для игры в гольф была собрана стилистом Марией Романовой в интернет-магазине одежды, обуви и аксессуаров LAMODA и дополнена платками. Показ отразил, как архитектура, мода и природа переплелись в одном проекте.

Закрывали показ лучшие игроки гольф-клуба Минск сезона 2024 года, Надежда Горошко и Георгий Пригожий, в образах, созданных дизайнером Наталией Ляховец из ткани с теми же принтами.

«Такой опыт стал для нас способом показать и вдохновить вас исключительным местом для жизни — Зеленой гаванью. Весь проект — это наглядная демонстрация того, как внимательно мы относимся к деталям, создавая настоящий город на природе», — отметили в компании.



























Закрывала шоу специально обновленная и дополненная коллекция «Анатомия» Татьяны Ефремовой и Ирины Ромбальской. Сильные женщины и много металла — основной лейтмотив коллекции. В рамках коллаборации Татьяна и Ирина создали образы на стыке современного искусства и высокой моды: летящие шелка, металлизированные ткани, позолоченная кожа и хромированные корсеты. Основные цвета — все оттенки металла, алый, а также белый и черный шоколад. Изюминкой образов стали корсеты Ирины — настоящие арт-объекты с историей.





Brands Fashion Show — это не только показы, но и особая атмосфера, гости, фотографы, партнеры. Премиальный бренд Limba Cosmetics подготовил подарок для каждого гостя. Это профессиональная косметика премиум-сегмента для парикмахеров-стилистов и колористов, которая дает гарантированный результат, восстанавливая волосы до самых глубинных слоев, и защищает их от химического и механического воздействия во время процедур.

Show must go on, до встречи осенью!