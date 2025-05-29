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Стратегии создания эффективных впечатлений: какие шаги необходимы для их запуска?
29.05.2025 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Клиенты пресыщены выбором, поэтому компании борятся за незабываемые эмоции от продукта. На этом и строится экономика впечатлений — принципиально новое направление в продажах по всему миру.
Как создавать стратегии эффективных впечатлений, какие шаги необходимы для их запуска? 11 июня в Клубе Про бизнес состоится кейс-встреча с Антониной Пальчик, сооснователем компании по развитию бизнес-компетенций
🕐Время: 11 июня, 19:00—20:30, регистрация с 18:30
О чем поговорим
1. От товаров и услуг — к созданию уникальных впечатлений. Обычные товары и услуги перестают радовать и привлекать внимание — люди нуждаются в особенном, отличающемся опыте, который подарит незабываемые эмоции и сделает их счастливыми.
Поэтому главный акцент смещается с самих продуктов на их подачу, оформление и способы взаимодействия с клиентами.
2. Четыре категории впечатлений, которые определяют глубину воздействия на клиента. Как выбрать правильную категорию, которая поможет определить стратегию продвижения и тактику работы с каждым сегментом вашей аудитории.
3. Стратегии создания эффективных впечатлений. Какие шаги необходимы для запуска впечатляющих инициатив
4. Примеры успешного применения экономики впечатлений. Многие ведущие мировые компании уже взяли на вооружение идеи экономики впечатлений и добиваются фантастических успехов.
Что вы получите
В финале вечера вас ждет бизнес-интерактив «Театр впечатлений»
Об эксперте
Антонина Пальчик, сооснователь компании по развитию бизнес-компетенций Do My и завода по производству зернового кофе SORSO.
Многолетний опытом запуска, масштабирования и управления проектами в индустрии питания («Булочки», «Хинкальня», Одесса мама, Mooon, Bro bakery, Coffee Embassy)
Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Технологический партнер Клуба
Юридический партнер Клуба
Ждем Вас 11 июня!
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Клиенты пресыщены выбором, поэтому компании борятся за незабываемые эмоции от продукта. На этом и строится экономика впечатлений - принципиально новое...
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