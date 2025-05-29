Стратегии создания эффективных впечатлений: какие шаги необходимы для их запуска?

Источник материала: ProBusiness





Клиенты пресыщены выбором, поэтому компании борятся за незабываемые эмоции от продукта. На этом и строится экономика впечатлений — принципиально новое направление в продажах по всему миру.

Как создавать стратегии эффективных впечатлений, какие шаги необходимы для их запуска? 11 июня в Клубе Про бизнес состоится кейс-встреча с Антониной Пальчик, сооснователем компании по развитию бизнес-компетенций Do My (опыт сотрудничества, масштабирования и управления проектами «Булочки», «Хинкальня», Одесса-мама, Mooon, Bro bakery, Coffee Embassy) и завода SORSO.

🕐Время: 11 июня, 19:00—20:30, регистрация с 18:30

📌Место: конференц-зал «Делового центра» (Минск, ул. Мясникова, 70)

О чем поговорим

1. От товаров и услуг — к созданию уникальных впечатлений. Обычные товары и услуги перестают радовать и привлекать внимание — люди нуждаются в особенном, отличающемся опыте, который подарит незабываемые эмоции и сделает их счастливыми.

Поэтому главный акцент смещается с самих продуктов на их подачу, оформление и способы взаимодействия с клиентами.

2. Четыре категории впечатлений, которые определяют глубину воздействия на клиента. Как выбрать правильную категорию, которая поможет определить стратегию продвижения и тактику работы с каждым сегментом вашей аудитории.

3. Стратегии создания эффективных впечатлений. Какие шаги необходимы для запуска впечатляющих инициатив





4. Примеры успешного применения экономики впечатлений. Многие ведущие мировые компании уже взяли на вооружение идеи экономики впечатлений и добиваются фантастических успехов.





Что вы получите

Базу знаний про экономику впечатлений: почему возникла внезапная одержимость впечатлениями, что изменилось? Что значит тренд на впечатления для вашего бизнеса?

Узнаете, чем хороша экономика впечатлений и с чего начать

Выясните, как пошагово внедрить экономику впечатлений в свой бизнес?

Получите чек-лист по созданию впечатлений в вашем бизнесе

Познакомитесь с примерами успешного применения экономики впечатлений

В финале вечера вас ждет бизнес-интерактив «Театр впечатлений»

Об эксперте





Антонина Пальчик, сооснователь компании по развитию бизнес-компетенций Do My и завода по производству зернового кофе SORSO.

Многолетний опытом запуска, масштабирования и управления проектами в индустрии питания («Булочки», «Хинкальня», Одесса мама, Mooon, Bro bakery, Coffee Embassy)

Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке





Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг





Юридический партнер Клуба

Юридическая группа «Беляев и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах





Ждем Вас 11 июня!



Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»

Спасибо за доверие!