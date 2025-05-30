От бабочки на утренник до Парижской недели моды: как создательница бренда KRIKATE превратила дерзость в бизнес, а розовый фургон — в символ роста

Источник материала: ProBusiness





KRIKATE — один из самых узнаваемых белорусских брендов одежды на рынке. Путь основательницы Екатерины Корлатяну — это не глянцевая история успеха «по учебнику», а честный, местами забавный и драматичный рассказ о том, как из неудачницы на уроках труда можно вырасти в дизайнера и бизнес-леди. Всего за 3 года бренд превратился из локального «пошива на заказ» в устойчивый бизнес, готовый к масштабированию и выходу на новые рынки. Команда выросла с 5 человек до 65, производство расширилось до цеха на 700 кв.м., а среди активов появился розовый микроавтобус от «Атлант-М» , который бесперебойно циркулирует по Беларуси. О пути Екатерины в мире моды и бизнеса — в нашем материале.

Как всё начиналось: «Я поклялась больше не брать в руки иголку»

В юности Екатерина даже не думала, что свяжет свою жизнь с модой или пошивом одежды. Ее родители настаивали, чтобы девушка получала более «надежную» профессию, да и сама Катя была уверена, что швея или портной — это не про нее.

— На уроках труда в школе я пошила самую ужасную юбку из всего класса. За это изделие мне поставили тройку. Я левша, поэтому швейная машинка всё время ехала назад, справиться с ней тогда было тяжело. И я пообещала больше не брать в руки иголку с ниткой, — смеётся Екатерина, вспоминая школьные годы.





Планировала стать медсестрой, но судьба, как это часто бывает, имела свои планы. Преподаватель биологии, заметив в тетради рисунки платьев, однажды сказала: «Какая же ты медсестра? Ты модельер». И вот — тайно от мамы — Екатерина поступает в колледж легкой промышленности. Уже через несколько месяцев — участие и победа в конкурсе «Мельница моды», где её коллекция, составленная из фрагментов джинсов из секонд-хендов покорила жюри.

— Как я решилась? Не знаю! Иногда мои решения рождаются из страха, иногда — из полного непонимания, куда я иду. Я огненная: если уж прыгать, то двумя ногами сразу. Нарисовала коллекцию — и пошла не с мыслью «выберите меня», а с желанием понять: моё ли это? И вдруг — бац! — отобрали сразу две коллекции. Я была в шоке. Думала, скажут: «Катя, молодец, но приходи через год-два». А тут — «берём». Всё, назад пути нет.

Первые серьезные деньги Екатерина заработала… на бабочках. Однажды сшила сыну галстук-бабочку на утренник, выложила фото в соцсети — и понеслось.





— Кто-то написал: «А можно моему сыну такую же?» Уже через месяц я запустила первую мини-коллекцию. Тогда мне очень помог знакомый фотограф. Он спросил: «Сколько будет стоить твоя бабочка?» Я подумала: если себестоимость 5 рублей, буду продавать за 7. А он: «Она должна стоить не меньше $ 20, ты себя совсем не ценишь!»".

Бабочки Екатерины «взлетели». Три года девушка была «дизайнером галстуков», пока не поняла: пора двигаться дальше.

Рождение KRIKATE: «Научилась шить, кроить, пороть. Много пороть!»

Несмотря на популярность галстуков-бабочек Екатерина понимала, что ее настоящая страсть — это мода. Девушка постоянно шила для себя и знакомых.

— О, я шила, кроила, порола — много порола! Дни и ночи напролёт. Когда ты молодой и дерзкий, у тебя внутри топлива — хоть отбавляй, можешь сутками работать. Сейчас, если честно, работаю так же, только ответственности больше. Сейчас за плечами команда, клиенты, ответственность. И синдром самозванца — куда ж без него у творческих людей! Но я научилась: если решила — не отступаю. Главное — не бояться перед белым листом.





На накопленные $ 500 Екатерина сняла первое помещение под ателье, вместе с родителями сделали ремонт своими руками, и девушка начала шить. Сначала для знакомых, потом для тех, кто сам узнавал об услугах благодаря сарафанному радио.

— Мне было стыдно называть цены за свои услуги. Больше интересовало то, что людям нравится мое видение, откликается мой стиль. Это навело меня на мысль, что, возможно, я как раз хорошо чувствую, что цепляет людей, что отражает их индивидуальность. А значит, я не просто швея… я — дизайнер, — объясняет Екатерина.

Постепенно индивидуальный пошив сменился коллекциями «на наличие». Первыми клиентками стали блогеры, которые заказывали вещи и сами рассказывали о них в Instagram. Волна заказов росла. Бренд KRIKATE быстро стал узнаваемым.





Через два года работы Екатерина поняла: пора масштабироваться. Наконец девушка была готова открыть полноценное юрлицо. Производство оставалось в Гродно, но стала расти команда: из 5 до 65 человек. Расширялось и производство: сначала были четыре новых помещения, ремонты, закупка оборудования. А сейчас бренд готовится к переезду в новый большой производственный цех площадью 700 кв.м.

И, конечно, появилось несколько точек продаж бренда: собственный шоурум в Гродно, корнеры в пространствах WeAre и Trend Park, а также монобрендовый шоурум в ТРЦ Green City. Но, по словам Екатерины, потенциал для развития гораздо шире.

Розовый «бусик», доставляющий счастье



«Атлант-М Автомобили с пробегом» — более 350 авто на складе.

В какой-то момент бренд KRIKATE столкнулся с проблемой: количество заказов росло, доставка через сторонние службы не справлялась и обходилось дорого. Вещи терялись, задерживались — а хотелось другого подхода.

— Мы поняли: если хотим контролировать сервис и радовать клиентов, нужна своя доставка. Не просто курьер на своем авто, а настоящий «бусик, доставляющий счастье» — вместительный, надежный, чтобы в нём даже самые капризные платья доезжали как королевы, — рассказывает Екатерина.





К выбору авто для нужд бренда подошли с дизайнерской тщательностью и предпринимательским прагматизмом. Важны были три вещи: вместимость (ведь иногда нужно отвезти целую коллекцию), надёжность (чтобы бус не подвёл в самый ответственный момент) и, конечно, цена.

— Мы смотрели разные варианты, но в итоге остановились на фургоне от «Атлант-М Автомобили с пробегом». Почему? Во-первых, это проверенный дилер, у них все прозрачно, можно посмотреть историю авто. Во-вторых, условия покупки и лизинга были очень удобными для бизнеса. Ну и, конечно, сам бус был в отличном состоянии. Для нас важно было не просто купить машину, а быть уверенными, что она не подведёт. В «Атлант-М» нам помогли подобрать оптимальный вариант, рассказали обо всех нюансах, оформили документы быстро — вся сделка заняла 1 день. Да и сервис у них на исключительно высоком уровне: профессиональные менеджеры, которые дают очень полезные рекомендации, есть юридическая консультация при необходимости, чтобы быть уверенной в безопасности, всё чётко и по делу, — объясняет Екатерина.





В компании KRIKATE фургон — не просто транспорт. Это часть команды, символ роста и заботы о клиентах. А ещё — повод для шуток.

— Девочки его обожают, а клиенты иногда просят сделать фото с бусом для Instagram! Это стало частью нашего фирменного стиля. Сейчас хотим нанести на крышу авто наш слоган, потому что оказалось, что клиентки часто фотографируют его из окна квартиры во время доставки — нужно, чтобы он и из многоэтажки был фотогеничный, — смеется Екатерина.





Большое признание: «Коллекция живет не только на подиуме, но в гардеробе»

В октябре 2024 года KRIKATE дебютировал на Paris Fashion Week. Для участия нужно было собрать 17 полноценных образов, пройти отбор, оплатить взнос — € 5,5 тыс., не считая остальных расходов.

— Это была моя главная мечта! Я загадала её ещё до основания бренда, когда впервые попала в Париж. Коллекция называлась Ζέφυρος — в честь бога западного ветра. Всё было в светлых тонах, вещей оказалось так много, что чемоданы добирались домой больше месяца! Я долго хранила коллекцию, думала о ней «моя прелесть». Но недавно перед переездом на новое производство я поняла: надо уметь отпускать. Хочется, чтобы коллекция жила дальше — не только на подиуме, но и в чьём-то гардеробе. Пусть радует других.





Екатерина признается, что именно поездка и презентация коллекции на Paris Fashion Week — это символ состоявшегося бренда.

— Сейчас можно просто нашить лейблов, навешать бирок, завести Instagram и назвать себя брендом. Но для меня бренд — это про стабильное качество, стандарты, признание в индустрии, экспертные обзоры, обратную связь от клиентов. А что, если не участие в Paris Fashion Week, лучше всего демонстрирует статус бренда в мире моды?

Бизнес-леди, лицо бренда и мама: «Делегировать — это не страшно. Страшно не делегировать!»

Екатерина остается сильно вовлеченной во многие процессы в работе бренда. Например, она сама остается главным его лицом, придумывает модели и контролирует качество, развивает бизнес и работает с командой. Долгое время Екатерина контролировала сама практически все процессы, но потом поняла, что так дальше продолжаться не может.





— Я осознала, что просто треплю нервы и себе, и своей команде. А ведь я собрала классных талантливых людей! Так почему я не могу отпустить контроль и доверить им то, в чем они прекрасно разбираются? Когда это осознание ко мне пришло, дышать стало намного легче. Я спокойно стала ездить в отпуск или деловые поездки, зная, что у меня надежный тыл, и мои ребята справятся, что бы там ни случилось.

Одним из важных управленческих решений для бренда стал найм финансового директора. KRIKATE прошел фазу стремительного роста за последние три года, сейчас команда готова сфокусироваться на выстраивании процессов, чтобы иметь системный фундамент.

— Мы работали на адреналине последние 3 года. Не все процессы были налажены идеально. Сейчас финансовый директор, который разложил всё по полочкам. Теперь я вижу цифры — и мне спокойно.





Екатерина до сих пор лично придумывает все модели, которые затем дорабатывают конструкторы. Делегировать творчество она не готова — по крайней мере, в женской моде. А вот мужскую коллекцию уже планирует доверить сыну.

— Сейчас у меня сыну 17 лет, и он учится по моей профессии, в том же колледже, что когда-то окончила я сама. Смотрю на это поколение: они другие, классные, свободные. А мы были поколением «достигаторов», с легкой травмой перфекционизма. Знаю одно: никогда не стану заставлять его заниматься тем, что ему не по душе. Захочет быть дизайнером одежды — отлично, я поддержу и помогу. Не захочет — поддержу и помогу.

Ценообразование: «Каждая ниточка посчитана, поэтому спокойно развиваемся»

KRIKATE — это бизнес, который требует постоянных вложений. Открытие магазинов, разработка новых коллекций, маркетинг, новое авто, расширение команды — все это инвестиции. Правда, помнить об этом готовы не все.





— Кажется, что всё просто: посчитал ткань, работу, добавил чуть-чуть — и вот тебе цена. Но на самом деле за этим стоит целая система и много нюансов. Ценообразование — это всегда баланс. С одной стороны, ты хочешь, чтобы твои изделия были доступны как можно большему количеству женщин, чтобы каждая могла позволить себе красивую вещь. С другой — понимаешь, что за каждой вещью стоит огромный труд команды: дизайнеры, швеи, закройщики, технологи, упаковщики. И я не могу платить людям «по остаточному принципу», иначе никакой команды у меня бы не было.

Плюс, конечно, материалы. Мы работаем только с качественными тканями, и они, поверьте, стоят недешево. Аренда, налоги, коммуналка — всё это тоже входит в себестоимость. Иногда, когда смотришь на итоговую цифру, думаешь: «Вот бы сделать дешевле!» Но потом понимаешь: если хочешь сохранять качество, платить достойную зарплату и развивать бренд — по-другому нельзя. Потому что за ценой стоит реальная экономика, а не просто «хочу так».

Екатерина уверена: только когда каждая ниточка подсчитана, бренд может уверенно расти дальше. Поэтому в компании уделяют особое внимание финансовому планированию и учету.

Большие планы

Екатерина уверена, что белорусскому модному рынку еще многое предстоит. Несмотря на то, что в последние годы появилось много локальных брендов, потенциал у сферы еще огромный.

— Я вижу, как много в Беларуси классных, сильных, креативных людей. У нас потрясающие женщины, которые хотят красиво одеваться, хотят выбирать что-то своё, локальное, с историей и душой. И этот запрос только растёт. Белорусские бренды рынку абсолютно нужны. Это не только про одежду — это про идентичность, про поддержку своего, про то, чтобы не быть копией кого-то, а быть собой. Люди устали от безликого масс-маркета. Им хочется уникальности, хочется понимать, кто стоит за брендом, какая у него философия, какие ценности. Сейчас, когда ты покупаешь вещь у локального бренда, ты знаешь: за ней стоит команда, история, энергия. Это совсем другие эмоции, другой уровень доверия.





При это Екатерина замечает, что многие бренды напрасно концентрируются только на столице.

— Беларусь — это не только Минск. Есть огромный запрос из регионов: Гродно, Брест, Витебск. Не все могут приехать в столицу, но хотят покупать качественную, красивую одежду здесь и сейчас. Мы активно сотрудничаем с модными пространствами и готовы присутствовать во многих из них. Кроме того, я планирую открыть магазин в Бресте и, возможно, со временем в других областных городах Беларуси. В Минске хотелось бы также открыть шоурум в отдельном здании — сделать его сердцем и домом бренда. И, конечно, в перспективе выход на соседние рынки, уверена, что мы вольемся.

Основательница бренда уверена: сейчас в компании начинается совершенно новый этап — этап спокойного, стратегического роста.

— 15 мая для меня теперь особенная дата. В этот день в 2018 году я срывала обои в моем первом маленьком помещении, а в 2025-м снимала пленку с перегородок на новом производстве. Мы переезжаем, увеличиваем штат, потому что запрос огромный. Мы продолжаем развивать женские коллекции, но также ищем молодых дизайнеров, чтобы под моим руководством запускать новые направления — например, мужскую линейку. Я очень хочу, чтобы Krikate был брендом для всей семьи, чтобы каждая вещь несла нашу энергию и качество.

Я уже не боюсь отпускать, не боюсь пробовать новое, не боюсь ошибаться. История KRIKATE — это не только про моду, но и про смелость мечтать, учиться на ошибках, не бояться меняться и… покупать розовые фургоны, если того требует бизнес. А ещё — про любовь к своему делу, которая видна в каждой детали, от слоганов до доставки. Впереди много планов: новые магазины, новые рынки, новые коллекции, новые люди. И я уверена: у нас всё получится!