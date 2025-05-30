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Ко Дню защиты детей А1 и Белорусский детский фонд подвели первые итоги совместного проекта по обеспечению безопасности детей в интернете
30.05.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инициатива стала продолжением масштабной информационной кампании
В первом потоке приняли участие 25 блогеров, суммарная аудитория которых составляет более 8 миллионов подписчиков. Это лидеры мнений, работающие в молодежных и lifestyle-направлениях, создающие обучающий контент, интервью и уличные опросы.
Формат встреч — интерактивные субботние бранчи в офисе А1 — позволил создать атмосферу доверительного общения для дискуссий и обмена опытом. Темы встреч охватывали широкий спектр цифровых вызовов:
«Создание Клуба ответственных инфлюенсеров „Ты в сети“ — это важный шаг в сторону диалога между поколениями. Подростки доверяют блогерам, а значит, с их помощью мы можем говорить о безопасности, поддержке и осознанности в цифровом пространстве. Инициатива помогает формировать не просто знания, а ценности — в доступной и близкой для молодежи форме», — отметила председатель правления Белорусского детского фонда Людмила Кондрашова.
По завершении встреч участники Клуба ответственных инфлюенсеров начали пересматривать подходы к контенту, обращать больше внимания на цифровую безопасность своей аудитории и делиться инсайтами с подписчиками. На сайте проекта
«Клуб ответственных инфлюенсеров „Ты в сети“ — один из шагов в реализации стратегии ESG компании А1, в рамках которой бренд стремится не только предоставлять надежную связь, но и создавать условия для безопасного и этичного присутствия в цифровой среде. Совместно с Белорусским детским фондом А1 продолжает формировать культуру ответственного влияния, особенно важную для будущих поколений», — отметили в компании А1.
А1 продолжит работу в этом направлении и планирует запуск нового потока Клуба. Инфлюенсеры и блогеры, желающие присоединиться к инициативе, могут подать заявку на участие на
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Ко Дню защиты детей А1 и Белорусский детский фонд подвели первые итоги совместного проекта по обеспечению безопасности детей в интернете
Компания А1 в партнерстве с Белорусским детским фондом завершила серию встреч первого потока Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети» - инициативы,...
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