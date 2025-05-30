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Преодолевают барьеры и экономят нервы: тестируем роботы-пылесосы нового поколения от Dreame
30.05.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Время — самый ценный ресурс любого предпринимателя и бизнесмена. Пока вы подписываете контракты, ведете переговоры и решаете стратегические задачи, кто-то должен заботиться о чистоте вашего офиса, шоурума или дома. И если раньше для этого нанимали клинеров, то теперь на сцену выходят новые герои — роботы-пылесосы Dreame линейки X50. Это не просто «умные игрушки для дома», а настоящие технологические ассистенты, которые умеют больше, чем вы ожидали.
На обзор в редакцию «Про бизнес попали сразу две модели роботов-пылесосов из линейки Dreame X50 —
Главная фишка: уникальные выдвижные ножки
ProLeap System — это не просто маркетинговый ход. Пылесосы из линейки Dreame X50 - одни из первых моделей робота-пылесоса с выдвижными ножками. Они не объезжают препятствия, а покоряет их, как любой устойчивый бизнес.
Двухуровневые пороги до 6 см, мебель с основанием и даже низкая ступенька — все это для него не проблема. Представьте, что ваш сотрудник не ищет обходные пути, а находит решения и идет напролом. Мечта? А вот пылесосы линейки Dreame X50 действуют именно так — ни один уголок пространства не останется без внимания.
VersaLift: навигация на уровне топ-менеджера
Одной из ключевых инноваций в линейке Dreame X50 стала система навигации VersaLift с подвижным датчиком, который умеет опускаться и подниматься в зависимости от высоты пространства под мебелью. Если робот-пылесос заезжает, например, под диван или шкаф, датчик автоматически опускается — и в таком положении минимальная высота, в которую устройство может проникнуть, составляет всего 89 мм.
Интересно, что в зависимости от положения датчика активируются разные системы и сценарии работы устройства. Когда датчик опущен, робот использует специальные алгоритмы для навигации в ограниченном пространстве: снижает скорость, аккуратнее маневрирует и активирует боковые щетки для тщательной уборки вдоль стен и в углах. Если же датчик поднят, пылесос работает на полной мощности, используя все возможности. Такой подход гарантирует максимально бережную и при этом качественную уборку в любых условиях.
Сканирующий датчик DToF и 3D-камера позволяют гаджету ориентироваться в пространстве, как опытному руководителю на совещании: все видит, все запоминает, ничего не пропускает.
HyperStream: больше никаких спутавшихся волос
Уборка длинных волос — боль любого владельца офиса с женским коллективом или домашнего питомца. Система HyperStream с двумя щетками против спутывания разработана для 100% уборки волос длиной до 30 см. Пылесос эффективно всасывает волосы, предотвращая их спутывание по всей длине щеток. Подходит для любых напольных покрытий, обеспечивая низкий уровень шума и высокую эффективность
Эффективность двойной щетки HyperStream:
Автоматизация по-взрослому: PowerDock «8 в 1»
PowerDock — это не просто станция для зарядки. Это целый мини-уборочный цех:
Автономность работы у роботов-пылесосов из линейки Dreame X50 впечатляет: оба устройства оснащены аккумулятором ёмкостью 6400 мА·ч. Это позволяет им работать на одной зарядке до 210 минут. Такой запас автономности особенно ценен для уборки больших помещений: робот успеет пройтись по всем зонам, не отвлекаясь на подзарядку, и завершить уборку даже в сложных сценариях с несколькими комнатами и коврами.
У Dreame X50 Master — сверхкомпактная базовая станция высотой всего 24,9 см. Это значит, что даже в условиях ограниченного пространства офиса или квартиры станция легко впишется в интерьер, не занимая много места и не нарушая дизайн рабочего пространства.
Но компактность — это только начало. В отличие от привычных роботов-пылесосов со встроенными баками для воды, гаджеты линейки Dreame X50 ориентированы на интеграцию с системой водоснабжения и канализации. В базовой станции предусмотрены лишь небольшие резервуары для чистой и грязной воды, которых достаточно для кратковременной автономной работы. Для полноценной автоматизации процесса уборки рекомендуется подключить станцию напрямую к водопроводу и канализации: тогда робот будет сам наполнять резервуар чистой водой и сливать использованную, избавляя владельца от необходимости следить за уровнем воды и таскать тяжелые емкости. Для модели X50 Master комплект для подключения входит в набор по умолчанию, а для X50 UC — ее можно приобрести дополнительно.
Уборка в углах и под мебелью: Triple Extend
Система MopExtend, RoboSwing и SideReach гарантирует, что даже самые труднодоступные углы будут вычищены до блеска. Боковая щетка выдвигается, швабра увеличивает рабочую зону до 4 см — и никакой пыли под диваном или шкафом.
Мощность: когда уборка становится по-настоящему эффективной
Одно из главных достоинств новых роботов-пылесосов линейки Dreame X50 — впечатляющая мощность всасывания до 20 000 Па. Это не просто цифра для галочки: такой показатель позволяет устройству справляться даже с самой сложной грязью — от крупного мусора до мелкой пыли и шерсти домашних животных. В офисе это особенно актуально: крошки после кофе-брейка, песок с обуви, волосы — все исчезает без следа.
Современный двигатель TurboForce 6-го поколения не только обеспечивает такую высокую мощность, но и работает тихо. Благодаря интеллектуальной системе регулировки мощности, робот автоматически увеличивает силу всасывания на коврах и в зонах с повышенным загрязнением, что гарантирует качественную уборку.
Умная уборка: OmniDirt Detection 2.0 и TripleUp Tech
X50 Ultra Complete распознает более 200 типов предметов на полу: провода, игрушки, миски для животных, и даже тапки босса. Благодаря технологии OmniDirt Detection 2.0 он не просто объезжает препятствия, а анализирует, что и как нужно убрать.
TripleUp Tech позволяет поднимать и опускать щётки и швабры по отдельности — для сухой, влажной или комбинированной уборки, а также для идеальной чистоты ковров.
Робот сам определяет, где ковер, поднимает швабры, увеличивает мощность всасывания и не мочит ворс.
Кроме того предусмотрен Pet Care Mode. Владелец может наблюдать за питомцем через приложение Dreamehome, а робот аккуратно обходит любимца, не пугая его.
Что в комплекте?
Для кого Dreame X50 Ultra Complete?
Итоги: Роботы-пылесосы, которые работают как хорошие сотрудники
Пылесосы линейки Dreame X50 — это не просто гаджеты, а инвестиция в порядок, здоровье и даже личный тайм-менеджмент. Они не просят отпуск, не болеют и не опаздывают. А главное — делают работу, которую вы точно не хотите выполнять сами.
Dreame X50 одни из первых в мире получили роботизированные выдвижные ножки, которые позволяют устройствам преодолевать пороги до 6 см. Роботы-пылесосы могут проводить уборку под мебелью высотой от 89 мм. В сочетании с интеллектуальной навигацией VersaLift и системой сканирования DToF + 3D-камерой, эти роботы демонстрируют поразительную манёвренность и точность, что особенно ценно для больших офисов, шоурумов и современных квартир.
Dreame X50 Master с его компактной станцией станет отличным решением для домов и офисов, где важно органично вписать робот-пылесос в пространство. База высотой всего 24,9 см справляется с такой задачей — для нее легко найдется место. К тому же это встраиваемое решение, станцию можно подключить к водопроводу и канализации (комплект входит в набор поставки). Это позволит роботу-пылесосу работать до 100 дней без участия человека.
Ключевые функции Dreame X50 делают уборку не только эффективной, но и полностью автономной. Мощность всасывания до 20 000 Па и инновационная система двойных щёток HyperStream гарантируют удаление даже самых сложных загрязнений, включая длинные волосы и шерсть животных.
Станция PowerDock выполняет восемь задач одновременно (при подключении к водопроводу и канализации): автоматически моет и сушит швабры горячим воздухом, заправляет водой и чистящим средством, опустошает контейнер для мусора, обрабатывает поверхности УФ-излучением и удаляет бактерии с эффективностью до 99%. Благодаря этому пользователь практически не участвует в обслуживании устройства — робот сам заботится о своей чистоте и готовности к работе.
Особое внимание в пылесосах Dreame X50 уделено интеллектуальным сценариям уборки и заботе о деталях. Система OmniDirt Detection 2.0 распознаёт более 200 типов объектов и автоматически регулирует режим работы для каждого участка: будь то ковёр, зона с проводами, миска питомца или пролившийся кофе. TripleUp Tech позволяет поднимать и опускать щётки и швабры по отдельности для идеальной уборки полов и ковров. А режим Pet Care Mode 2.0 делает устройство дружественным к домашним животным, позволяя наблюдать за ними через приложение и избегать их во время уборки.
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Время - самый ценный ресурс любого предпринимателя и бизнесмена. Пока вы подписываете контракты, ведете переговоры и решаете стратегические задачи, кто-то должен...
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