Преодолевают барьеры и экономят нервы: тестируем роботы-пылесосы нового поколения от Dreame

Источник материала: ProBusiness





Время — самый ценный ресурс любого предпринимателя и бизнесмена. Пока вы подписываете контракты, ведете переговоры и решаете стратегические задачи, кто-то должен заботиться о чистоте вашего офиса, шоурума или дома. И если раньше для этого нанимали клинеров, то теперь на сцену выходят новые герои — роботы-пылесосы Dreame линейки X50. Это не просто «умные игрушки для дома», а настоящие технологические ассистенты, которые умеют больше, чем вы ожидали.

На обзор в редакцию «Про бизнес попали сразу две модели роботов-пылесосов из линейки Dreame X50 — Dreame X50 UC и Dreame X50 Master . Посмотрим, на что способны эти кандидаты на вакансию блюстителей чистоты.





Главная фишка: уникальные выдвижные ножки

ProLeap System — это не просто маркетинговый ход. Пылесосы из линейки Dreame X50 - одни из первых моделей робота-пылесоса с выдвижными ножками. Они не объезжают препятствия, а покоряет их, как любой устойчивый бизнес.





Двухуровневые пороги до 6 см, мебель с основанием и даже низкая ступенька — все это для него не проблема. Представьте, что ваш сотрудник не ищет обходные пути, а находит решения и идет напролом. Мечта? А вот пылесосы линейки Dreame X50 действуют именно так — ни один уголок пространства не останется без внимания.







VersaLift: навигация на уровне топ-менеджера

Одной из ключевых инноваций в линейке Dreame X50 стала система навигации VersaLift с подвижным датчиком, который умеет опускаться и подниматься в зависимости от высоты пространства под мебелью. Если робот-пылесос заезжает, например, под диван или шкаф, датчик автоматически опускается — и в таком положении минимальная высота, в которую устройство может проникнуть, составляет всего 89 мм.

Интересно, что в зависимости от положения датчика активируются разные системы и сценарии работы устройства. Когда датчик опущен, робот использует специальные алгоритмы для навигации в ограниченном пространстве: снижает скорость, аккуратнее маневрирует и активирует боковые щетки для тщательной уборки вдоль стен и в углах. Если же датчик поднят, пылесос работает на полной мощности, используя все возможности. Такой подход гарантирует максимально бережную и при этом качественную уборку в любых условиях.





Сканирующий датчик DToF и 3D-камера позволяют гаджету ориентироваться в пространстве, как опытному руководителю на совещании: все видит, все запоминает, ничего не пропускает.





HyperStream: больше никаких спутавшихся волос

Уборка длинных волос — боль любого владельца офиса с женским коллективом или домашнего питомца. Система HyperStream с двумя щетками против спутывания разработана для 100% уборки волос длиной до 30 см. Пылесос эффективно всасывает волосы, предотвращая их спутывание по всей длине щеток. Подходит для любых напольных покрытий, обеспечивая низкий уровень шума и высокую эффективность

Резиновая щетка оснащена нейлоновыми щетинками и обеспечивает эффективное удаление пыли из щелей. Она также прекрасно очищает ковровые покрытия.

Эффективность двойной щетки HyperStream:

Двойное сметание;

Эффективная очистка щелей и зазоров;

Глубокая очистка ковров;

Автоматическая регулировка скорости вращения щеток: 1000 об/мин для твердых покрытий и 1200 об/мин для ковров.









Автоматизация по-взрослому: PowerDock «8 в 1»

PowerDock — это не просто станция для зарядки. Это целый мини-уборочный цех:

Автоматическая мойка швабр и поддона горячей водой (80°C);

Автоматическая сушка поддона горячим воздухом;

Удаление бактерий (до 99%);

Заправка водой и чистящим средством;

Опустошение контейнера для мусора;

УФ-обработка мешка для мусора.





Автономность работы у роботов-пылесосов из линейки Dreame X50 впечатляет: оба устройства оснащены аккумулятором ёмкостью 6400 мА·ч. Это позволяет им работать на одной зарядке до 210 минут. Такой запас автономности особенно ценен для уборки больших помещений: робот успеет пройтись по всем зонам, не отвлекаясь на подзарядку, и завершить уборку даже в сложных сценариях с несколькими комнатами и коврами.







У Dreame X50 Master — сверхкомпактная базовая станция высотой всего 24,9 см. Это значит, что даже в условиях ограниченного пространства офиса или квартиры станция легко впишется в интерьер, не занимая много места и не нарушая дизайн рабочего пространства.







Но компактность — это только начало. В отличие от привычных роботов-пылесосов со встроенными баками для воды, гаджеты линейки Dreame X50 ориентированы на интеграцию с системой водоснабжения и канализации. В базовой станции предусмотрены лишь небольшие резервуары для чистой и грязной воды, которых достаточно для кратковременной автономной работы. Для полноценной автоматизации процесса уборки рекомендуется подключить станцию напрямую к водопроводу и канализации: тогда робот будет сам наполнять резервуар чистой водой и сливать использованную, избавляя владельца от необходимости следить за уровнем воды и таскать тяжелые емкости. Для модели X50 Master комплект для подключения входит в набор по умолчанию, а для X50 UC — ее можно приобрести дополнительно.





Уборка в углах и под мебелью: Triple Extend

Система MopExtend, RoboSwing и SideReach гарантирует, что даже самые труднодоступные углы будут вычищены до блеска. Боковая щетка выдвигается, швабра увеличивает рабочую зону до 4 см — и никакой пыли под диваном или шкафом.









Мощность: когда уборка становится по-настоящему эффективной

Одно из главных достоинств новых роботов-пылесосов линейки Dreame X50 — впечатляющая мощность всасывания до 20 000 Па. Это не просто цифра для галочки: такой показатель позволяет устройству справляться даже с самой сложной грязью — от крупного мусора до мелкой пыли и шерсти домашних животных. В офисе это особенно актуально: крошки после кофе-брейка, песок с обуви, волосы — все исчезает без следа.





Современный двигатель TurboForce 6-го поколения не только обеспечивает такую высокую мощность, но и работает тихо. Благодаря интеллектуальной системе регулировки мощности, робот автоматически увеличивает силу всасывания на коврах и в зонах с повышенным загрязнением, что гарантирует качественную уборку.

Умная уборка: OmniDirt Detection 2.0 и TripleUp Tech

X50 Ultra Complete распознает более 200 типов предметов на полу: провода, игрушки, миски для животных, и даже тапки босса. Благодаря технологии OmniDirt Detection 2.0 он не просто объезжает препятствия, а анализирует, что и как нужно убрать.

TripleUp Tech позволяет поднимать и опускать щётки и швабры по отдельности — для сухой, влажной или комбинированной уборки, а также для идеальной чистоты ковров.





Робот сам определяет, где ковер, поднимает швабры, увеличивает мощность всасывания и не мочит ворс.





Кроме того предусмотрен Pet Care Mode. Владелец может наблюдать за питомцем через приложение Dreamehome, а робот аккуратно обходит любимца, не пугая его.

Что в комплекте?

Робот-пылесос и базовая станция;

Основная и боковые щётки (с защитой от засорения);

Контейнер для мусора и фильтры;

Салфетки для швабры (12 шт.);

Чистящее средство (1 л);

Мешки для мусора (3 шт.);

Ингибитор образования накипи;

Инструмент для очистки;

Краткое руководство и кабель питания.





Для кого Dreame X50 Ultra Complete?

Владельцы офисов и шоурумов: чистота без лишних затрат на персонал;

чистота без лишних затрат на персонал; Топ-менеджеры и предприниматели: экономия времени, забота о здоровье сотрудников и имидже компании;

экономия времени, забота о здоровье сотрудников и имидже компании; Собственники бизнеса: технологичное решение, которое работает 24/7;

технологичное решение, которое работает 24/7; Жители больших квартир и домов: поможет поддерживать порядок на всём пространстве.

поможет поддерживать порядок на всём пространстве. Семьям с детьми и питомцами: интеллектуальные режимы для ковров и животных, а также возможность уборки в труднодоступных местах;

интеллектуальные режимы для ковров и животных, а также возможность уборки в труднодоступных местах; Людям, ценящим технологичные решения: управление через приложение, впечатляющий набор функций и возможность интеграции в умный дом;

управление через приложение, впечатляющий набор функций и возможность интеграции в умный дом; Тем, кто ценит свое время: уборку можно доверить роботу, пока вы заняты более важными или приятными делами.





Итоги: Роботы-пылесосы, которые работают как хорошие сотрудники

Пылесосы линейки Dreame X50 — это не просто гаджеты, а инвестиция в порядок, здоровье и даже личный тайм-менеджмент. Они не просят отпуск, не болеют и не опаздывают. А главное — делают работу, которую вы точно не хотите выполнять сами.

Dreame X50 одни из первых в мире получили роботизированные выдвижные ножки, которые позволяют устройствам преодолевать пороги до 6 см. Роботы-пылесосы могут проводить уборку под мебелью высотой от 89 мм. В сочетании с интеллектуальной навигацией VersaLift и системой сканирования DToF + 3D-камерой, эти роботы демонстрируют поразительную манёвренность и точность, что особенно ценно для больших офисов, шоурумов и современных квартир.





Dreame X50 Master с его компактной станцией станет отличным решением для домов и офисов, где важно органично вписать робот-пылесос в пространство. База высотой всего 24,9 см справляется с такой задачей — для нее легко найдется место. К тому же это встраиваемое решение, станцию можно подключить к водопроводу и канализации (комплект входит в набор поставки). Это позволит роботу-пылесосу работать до 100 дней без участия человека.

Ключевые функции Dreame X50 делают уборку не только эффективной, но и полностью автономной. Мощность всасывания до 20 000 Па и инновационная система двойных щёток HyperStream гарантируют удаление даже самых сложных загрязнений, включая длинные волосы и шерсть животных.

Станция PowerDock выполняет восемь задач одновременно (при подключении к водопроводу и канализации): автоматически моет и сушит швабры горячим воздухом, заправляет водой и чистящим средством, опустошает контейнер для мусора, обрабатывает поверхности УФ-излучением и удаляет бактерии с эффективностью до 99%. Благодаря этому пользователь практически не участвует в обслуживании устройства — робот сам заботится о своей чистоте и готовности к работе.

Особое внимание в пылесосах Dreame X50 уделено интеллектуальным сценариям уборки и заботе о деталях. Система OmniDirt Detection 2.0 распознаёт более 200 типов объектов и автоматически регулирует режим работы для каждого участка: будь то ковёр, зона с проводами, миска питомца или пролившийся кофе. TripleUp Tech позволяет поднимать и опускать щётки и швабры по отдельности для идеальной уборки полов и ковров. А режим Pet Care Mode 2.0 делает устройство дружественным к домашним животным, позволяя наблюдать за ними через приложение и избегать их во время уборки.

Всё это превращает роботы-пылесосы Dreame X50 в универсальное решение для тех, кто ценит инновации, комфорт и безупречную чистоту без лишних хлопот.