Итоги ежегодной международной премии Народный выбор 2025

Источник материала: ProBusiness





Первая церемония награждения победителей премии «Народный выбор» 2025 года прошла 15 мая в роскошной локации отеля Marriott — ресторане Maroon.

Уникальность премии «Народный выбор» в открытости и безвозмездности процесса регистрации участников, а также беспристрастности в онлайн голосовании, в котором победитель определялся большинством голосов.

Подготовка, запуск проекта, а также голосование получили масштабный отклик среди потребителей товаров и услуг. Благодаря организаторам, команде профессиональных маркетологов и PR-менеджеров премии — в онлайн голосовании приняли участие десятки тысяч человек!

Победители в 61 номинации собрались в этот прекрасный вечер отпраздновать свой триумф и сказать слова благодарности всем, кто сделал его возможным: своим командам, своим партнерам и в первую очередь — потребителям своих товаров и услуг.

Особую часть мероприятия организаторы посвятили социально-значимым проектам с вручением специальных наград за вклад в развитие инклюзивного общества и зоозащиту в Республике Беларусь.

На церемонии была презентована совместная благотворительная инициатива ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ» и премии «НАРОДНЫЙ ВЫБОР» под кураторством Дениса Василевича. Организаторы и учредители премии Роман Пыталев и Ольга Пыталева прокомментировали эту часть концепции своего проекта: «Мы считаем, что неправильно сводить свою деятельность только к коммерции, поэтому всегда делали и продолжаем делать проекты, которые были бы шире этого представления. Так что для нас важно в том числе расширяться социально».

Победители и призёры международной премии «Народный выбор» 2025



Сергей Сухомлин

Специальные награды

Общественно-значимый проект 2025 - Денис Василевич. Тренер по лёгкой атлетике в Республиканском центре олимпийской подготовке по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Тренер национальной команды. Личный тренер участника Паралимпийских игр в Париже 2024.

Общественно-значимый проект 2025 — Ольга Барабанщикова. Входила в топ 50 лучших теннисисток мира, участница 2-х Олимпийских игр. На церемонии представляла проект по защите животных, которым помогает уже около 8 лет.

За многолетний вклад в развитие различных направлений музыкального искусства в Республике Беларусь 2025 — Сергей Сухомлин. Автор официального гимна Комитета Государственной Безопасности Республики Беларусь. Автор официального гимна города Солигорска. Автор официального гимна Белорусского государственного Дома Печати, продюсер, композитор, автор текстов, автор музыки детских мюзиклов, музыки для кино и театров.



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