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«Читает» тело и мысли. Испытали новый гаджет, который сэкономит время и нервы руководителям
30.05.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
День руководителя редко начинается спокойно: сообщения и звонки с самого утра, встречи следуют одна за другой, а времени на передышку почти не остается. В такой суете легко забыть смартфон дома или оказаться за рулём, когда звонок совсем не к месту. Но теперь эти ситуации не выбивают из колеи — звонок можно отклонить жестом, не отпуская руль, а все ключевые функции останутся доступны даже без телефона. Именно такие возможности новых смарт-часов редакция «Про бизнес» решила протестировать на практике — с помощью
В офис, в зал, в поездку, дома — как премиальный дизайн может быть универсальным
С первого взгляда часы производят впечатление универсального аксессуара, который легко подстроится под разные ситуации и стили. В оформлении сочетаются классические формы и современные детали: корпус часов выполнен из титана или нержавеющей стали, а экран защищен сапфировым стеклом.
Благодаря разнообразию ремешков — от строгих до спортивных — устройство можно адаптировать как под деловой костюм, так и под повседневную или спортивную одежду. Такой подход делает часы уместными в самых разных ситуациях — от переговоров до тренировки.
Однако внешний вид — лишь часть истории. За лаконичным дизайном скрывается целый набор инструментов, способных заметно облегчить жизнь руководителя. Здесь не только привычные уведомления и отслеживание активности, но и ряд функций, которые могут оказаться неожиданно полезными в динамичном рабочем графике. Давайте подробнее рассмотрим пять возможностей, которые выделяют эти часы среди других.
1. eSIM: свобода и независимость от смартфона
Встроенная eSIM позволяет принимать и совершать звонки, отправлять сообщения и оставаться онлайн без смартфона. Такая опция есть у нескольких моделей в премиальной линейке смарт-часов HUAWEI WATCH и, возможно, некоторые наши читатели уже успели оценить ее удобство.
Чем функция eSIM полезна в бизнесе:
2. Управление жестами: когда руки заняты, но бизнес не ждет
Технология X-TAP с мультисенсорами позволяет управлять часами простыми жестами: свайп и сжатие пальцев.
Как использовать:
3. Уникальная кнопка X-Tap: комплексный анализ здоровья за одну минуту
В HUAWEI WATCH 5 появилась инновационная функция, которая буквально меняет представление о персональном мониторинге здоровья — это специальная сенсорная кнопка X-Tap на корпусе часов. Одно нажатие или прикосновение к этой кнопке запускает комплексный анализ состояния организма, превращая часы в персональный медицинский центр прямо на вашем запястье.
Встроенный модуль X-Tap сочетает сразу несколько сенсоров, благодаря которым часы могут за 60 секунд провести экспресс-сканирование и выдать подробный Health Glance — срез по ключевым показателям здоровья. Комплексный анализ охватывает до 11 ключевых параметров — от измерения пульса и сердечного ритма до оценки уровня стресса и качества сна.
Чем функция полезна для предпринимателей:
4. NFC и быстрая интеграция с сервисами: доступ одним движением
Встроенный NFC-модуль позволяет открывать двери с электронными замками и пользоваться корпоративными сервисами одним касанием.
Как использовать:
5. Офлайн-навигация: ориентируйтесь в любом месте, даже если вы здесь впервые
Часы поддерживают цветные онлайн- и офлайн-карты, а также фирменную систему геопозиционирования Huawei Sunflower. Для их использования даже не требуется соединение с интернетом.
Как использовать:
Дополнительные преимущества
Много спортивных режимов. Более 100 видов активности — от гольфа до плавания. Руководитель может отслеживать прогресс, устраивать корпоративные соревнования, мотивировать команду на здоровый образ жизни.
Автономность и быстрая зарядка: для версии смарт-часов 42 мм — до 7 дней работы без подзарядки, а для 46 мм — до 11 дней. При этом в обоих гаджетах предусмотрена быстрая зарядка за 60−90 минут — часы всегда готовы к новым задачам.
Премиальные материалы и дизайн. Корпус из авиационного титана и сапфировое стекло подчеркивают статус владельца, а эргономика позволяет носить часы круглосуточно.
Водонепроницаемость и пылезащита. IP69 и 5 ATM — не страшны ни дождь, ни бассейн, ни активный отдых.
Тайм-менеджмент. Напоминания о встречах, задачах и дедлайнах без необходимости постоянно проверять телефон.
Быстрый доступ к экосистеме приложений. Навигация, фитнес, музыка, рабочие сервисы — все на запястье, всё под контролем.
Итоги: зачем руководителю HUAWEI WATCH 5
HUAWEI WATCH 5 — это не просто смарт-часы, а настоящий бизнес-ассистент, который помогает руководителю во множестве ежедневных задач.
Гаджет можно использовать как центр управления: с помощью eSIM вы всегда на связи, даже без смартфона, а интуитивное управление жестами позволяет отвечать на вызовы и уведомления в любой ситуации — будь то встреча, дорога или тренировка.
Уникальная технология X-TAP с возможностью комплексного анализа здоровья позволяет в любой момент получить объективную картину своего состояния, вовремя скорректировать график и избежать выгорания.
Часы поддерживают более 100 спортивных режимов, оснащены точной системой геопозиционирования и офлайн-картами — это делает их незаменимыми не только в офисе, но и в командировках, на переговорах и даже во время активного отдыха.
Длительная автономность и быстрая зарядка гарантируют, что гаджет не подведет даже в самые насыщенные дни.
* HUAWEI WATCH 5 не являются медицинским устройством. Все данные, полученные в результате использования, не могут использоваться для постановки диагноза и лечения.
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День руководителя редко начинается спокойно: сообщения и звонки с самого утра, встречи следуют одна за другой, а времени на передышку почти не остается. В такой...
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