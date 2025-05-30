«Читает» тело и мысли. Испытали новый гаджет, который сэкономит время и нервы руководителям

Источник материала: ProBusiness





День руководителя редко начинается спокойно: сообщения и звонки с самого утра, встречи следуют одна за другой, а времени на передышку почти не остается. В такой суете легко забыть смартфон дома или оказаться за рулём, когда звонок совсем не к месту. Но теперь эти ситуации не выбивают из колеи — звонок можно отклонить жестом, не отпуская руль, а все ключевые функции останутся доступны даже без телефона. Именно такие возможности новых смарт-часов редакция «Про бизнес» решила протестировать на практике — с помощью HUAWEI WATCH 5 .

В офис, в зал, в поездку, дома — как премиальный дизайн может быть универсальным

С первого взгляда часы производят впечатление универсального аксессуара, который легко подстроится под разные ситуации и стили. В оформлении сочетаются классические формы и современные детали: корпус часов выполнен из титана или нержавеющей стали, а экран защищен сапфировым стеклом.

Благодаря разнообразию ремешков — от строгих до спортивных — устройство можно адаптировать как под деловой костюм, так и под повседневную или спортивную одежду. Такой подход делает часы уместными в самых разных ситуациях — от переговоров до тренировки.











Однако внешний вид — лишь часть истории. За лаконичным дизайном скрывается целый набор инструментов, способных заметно облегчить жизнь руководителя. Здесь не только привычные уведомления и отслеживание активности, но и ряд функций, которые могут оказаться неожиданно полезными в динамичном рабочем графике. Давайте подробнее рассмотрим пять возможностей, которые выделяют эти часы среди других.

1. eSIM: свобода и независимость от смартфона

Встроенная eSIM позволяет принимать и совершать звонки, отправлять сообщения и оставаться онлайн без смартфона. Такая опция есть у нескольких моделей в премиальной линейке смарт-часов HUAWEI WATCH и, возможно, некоторые наши читатели уже успели оценить ее удобство.





Чем функция eSIM полезна в бизнесе:

На встречах и переговорах. Оставьте телефон в кабинете, чтобы не отвлекаться, но оставайтесь на связи с командой — важные звонки примете прямо с часов;

Оставьте телефон в кабинете, чтобы не отвлекаться, но оставайтесь на связи с командой — важные звонки примете прямо с часов; Во время тренировок. Не берите с собой телефон — слушайте аудиосообщения, отвечайте на звонки, получайте уведомления прямо на запястье;

Не берите с собой телефон — слушайте аудиосообщения, отвечайте на звонки, получайте уведомления прямо на запястье; В деловых поездках. Если телефон разрядился или его неудобно доставать, часы с eSIM спасут ситуацию;

Если телефон разрядился или его неудобно доставать, часы с eSIM спасут ситуацию; При работе на выезде. Руководители строительных объектов, логистических центров или производств могут оставаться на связи даже в условиях, когда телефон неуместен или небезопасен;

Руководители строительных объектов, логистических центров или производств могут оставаться на связи даже в условиях, когда телефон неуместен или небезопасен; В экстренных ситуациях. Если смартфон украли или его потеряли, eSIM на часах — ваш резервный канал связи.

2. Управление жестами: когда руки заняты, но бизнес не ждет

Технология X-TAP с мультисенсорами позволяет управлять часами простыми жестами: свайп и сжатие пальцев.







Как использовать:

Во время презентации. Не отвлекайтесь на гаджеты — переключайте слайды, принимая звонки или отклоняя уведомления жестами;

Не отвлекайтесь на гаджеты — переключайте слайды, принимая звонки или отклоняя уведомления жестами; В кафе или на деловом ужине. Ответьте на важный звонок или выключите звук, не касаясь экрана руками;

Ответьте на важный звонок или выключите звук, не касаясь экрана руками; За рулем. Примите вызов или включите навигацию, не отвлекаясь от дороги;

Примите вызов или включите навигацию, не отвлекаясь от дороги; На производстве. Работая в перчатках или с грязными руками, управляйте часами жестами, не прикасаясь к экрану.

3. Уникальная кнопка X-Tap: комплексный анализ здоровья за одну минуту

В HUAWEI WATCH 5 появилась инновационная функция, которая буквально меняет представление о персональном мониторинге здоровья — это специальная сенсорная кнопка X-Tap на корпусе часов. Одно нажатие или прикосновение к этой кнопке запускает комплексный анализ состояния организма, превращая часы в персональный медицинский центр прямо на вашем запястье.







Встроенный модуль X-Tap сочетает сразу несколько сенсоров, благодаря которым часы могут за 60 секунд провести экспресс-сканирование и выдать подробный Health Glance — срез по ключевым показателям здоровья. Комплексный анализ охватывает до 11 ключевых параметров — от измерения пульса и сердечного ритма до оценки уровня стресса и качества сна.

Чем функция полезна для предпринимателей:

Быстрая проверка перед важной встречей. За минуту до переговоров вы узнаете, насколько вы в тонусе, нет ли признаков усталости или стресса;

За минуту до переговоров вы узнаете, насколько вы в тонусе, нет ли признаков усталости или стресса; Контроль состояния в командировках. В дороге, во время перелета или после смены часовых поясов — вы понимаете, как адаптируется ваш организм;

В дороге, во время перелета или после смены часовых поясов — вы понимаете, как адаптируется ваш организм; Профилактика выгорания и хронической усталости. Часы подскажут, если стоит сделать паузу или скорректировать график, чтобы избежать перегрузки;

Часы подскажут, если стоит сделать паузу или скорректировать график, чтобы избежать перегрузки; Формирование привычки к регулярному мониторингу. Не нужно искать нужные приложения — просто приложите палец к сенсору, и получите всю картину сразу.









4. NFC и быстрая интеграция с сервисами: доступ одним движением

Встроенный NFC-модуль позволяет открывать двери с электронными замками и пользоваться корпоративными сервисами одним касанием.





Как использовать:

Доступ в офис. Используйте часы как электронный пропуск в бизнес-центр или на парковку;

Используйте часы как электронный пропуск в бизнес-центр или на парковку; Интеграция с корпоративными приложениями . Получайте уведомления из CRM, ERP, календарей и рабочих чатов прямо на запястье;

. Получайте уведомления из CRM, ERP, календарей и рабочих чатов прямо на запястье; Безопасный вход. Используйте часы для двухфакторной аутентификации при доступе к защищенным системам компании.

5. Офлайн-навигация: ориентируйтесь в любом месте, даже если вы здесь впервые

Часы поддерживают цветные онлайн- и офлайн-карты, а также фирменную систему геопозиционирования Huawei Sunflower. Для их использования даже не требуется соединение с интернетом.





Как использовать:

В деловых поездках в незнакомые города. Проложите маршрут к офису партнера или на конференцию без необходимости доставать телефон;

Проложите маршрут к офису партнера или на конференцию без необходимости доставать телефон; Поездки за город. Ориентируйтесь по маршрутам во время корпоративных выездов, тимбилдингов, велопрогулок или хайкинга;

Ориентируйтесь по маршрутам во время корпоративных выездов, тимбилдингов, велопрогулок или хайкинга; Поиск локаций на крупных мероприятиях. Быстро находите нужные локации на выставках, форумах, внутри бизнес-центров;

Быстро находите нужные локации на выставках, форумах, внутри бизнес-центров; Навигация внутри зданий. Используйте часы для перемещения по большим офисным комплексам или производственным площадкам;

Используйте часы для перемещения по большим офисным комплексам или производственным площадкам; В экстренных ситуациях. Если телефон разрядился, офлайн-карты на часах помогут найти дорогу к ближайшей гостинице, банку или аптеке.

Дополнительные преимущества

Много спортивных режимов. Более 100 видов активности — от гольфа до плавания. Руководитель может отслеживать прогресс, устраивать корпоративные соревнования, мотивировать команду на здоровый образ жизни.





Автономность и быстрая зарядка: для версии смарт-часов 42 мм — до 7 дней работы без подзарядки, а для 46 мм — до 11 дней. При этом в обоих гаджетах предусмотрена быстрая зарядка за 60−90 минут — часы всегда готовы к новым задачам.

Премиальные материалы и дизайн. Корпус из авиационного титана и сапфировое стекло подчеркивают статус владельца, а эргономика позволяет носить часы круглосуточно.





Водонепроницаемость и пылезащита. IP69 и 5 ATM — не страшны ни дождь, ни бассейн, ни активный отдых.

Тайм-менеджмент. Напоминания о встречах, задачах и дедлайнах без необходимости постоянно проверять телефон.

Быстрый доступ к экосистеме приложений. Навигация, фитнес, музыка, рабочие сервисы — все на запястье, всё под контролем.





Итоги: зачем руководителю HUAWEI WATCH 5

HUAWEI WATCH 5 — это не просто смарт-часы, а настоящий бизнес-ассистент, который помогает руководителю во множестве ежедневных задач.

Гаджет можно использовать как центр управления: с помощью eSIM вы всегда на связи, даже без смартфона, а интуитивное управление жестами позволяет отвечать на вызовы и уведомления в любой ситуации — будь то встреча, дорога или тренировка.

Уникальная технология X-TAP с возможностью комплексного анализа здоровья позволяет в любой момент получить объективную картину своего состояния, вовремя скорректировать график и избежать выгорания.

Часы поддерживают более 100 спортивных режимов, оснащены точной системой геопозиционирования и офлайн-картами — это делает их незаменимыми не только в офисе, но и в командировках, на переговорах и даже во время активного отдыха.

Длительная автономность и быстрая зарядка гарантируют, что гаджет не подведет даже в самые насыщенные дни.

Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 можно найти в сетях «Электросила», «5 элемент», 21vek, МТС и А1. Розничные цены: Huawei Watch 5 42 мм c бежевым и белым ремешком — до 1499 BYN;

Huawei Watch 5 46 мм с фиолетовым и коричневым ремешком - до 1499 BYN;

Huawei Watch 5 46 мм c титановым браслетом — до 2199 BYN. По 30 июня при покупке новинки бонус — беспроводные наушники Huawei FreeBuds 6i (в подарок или за 10 копеек). Наличие конкретных моделей и версий уточняйте в местах продаж.

* HUAWEI WATCH 5 не являются медицинским устройством. Все данные, полученные в результате использования, не могут использоваться для постановки диагноза и лечения.