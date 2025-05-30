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«Читает» тело и мысли. Испытали новый гаджет, который сэкономит время и нервы руководителям

30.05.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


День руководителя редко начинается спокойно: сообщения и звонки с самого утра, встречи следуют одна за другой, а времени на передышку почти не остается. В такой суете легко забыть смартфон дома или оказаться за рулём, когда звонок совсем не к месту. Но теперь эти ситуации не выбивают из колеи — звонок можно отклонить жестом, не отпуская руль, а все ключевые функции останутся доступны даже без телефона. Именно такие возможности новых смарт-часов редакция «Про бизнес» решила протестировать на практике — с помощью HUAWEI WATCH 5.

В офис, в зал, в поездку, дома — как премиальный дизайн может быть универсальным

С первого взгляда часы производят впечатление универсального аксессуара, который легко подстроится под разные ситуации и стили. В оформлении сочетаются классические формы и современные детали: корпус часов выполнен из титана или нержавеющей стали, а экран защищен сапфировым стеклом.

Благодаря разнообразию ремешков — от строгих до спортивных — устройство можно адаптировать как под деловой костюм, так и под повседневную или спортивную одежду. Такой подход делает часы уместными в самых разных ситуациях — от переговоров до тренировки.





Однако внешний вид — лишь часть истории. За лаконичным дизайном скрывается целый набор инструментов, способных заметно облегчить жизнь руководителя. Здесь не только привычные уведомления и отслеживание активности, но и ряд функций, которые могут оказаться неожиданно полезными в динамичном рабочем графике. Давайте подробнее рассмотрим пять возможностей, которые выделяют эти часы среди других.

1. eSIM: свобода и независимость от смартфона

Встроенная eSIM позволяет принимать и совершать звонки, отправлять сообщения и оставаться онлайн без смартфона. Такая опция есть у нескольких моделей в премиальной линейке смарт-часов HUAWEI WATCH и, возможно, некоторые наши читатели уже успели оценить ее удобство.


Чем функция eSIM полезна в бизнесе:

  • На встречах и переговорах. Оставьте телефон в кабинете, чтобы не отвлекаться, но оставайтесь на связи с командой — важные звонки примете прямо с часов;
  • Во время тренировок. Не берите с собой телефон — слушайте аудиосообщения, отвечайте на звонки, получайте уведомления прямо на запястье;
  • В деловых поездках. Если телефон разрядился или его неудобно доставать, часы с eSIM спасут ситуацию;
  • При работе на выезде. Руководители строительных объектов, логистических центров или производств могут оставаться на связи даже в условиях, когда телефон неуместен или небезопасен;
  • В экстренных ситуациях. Если смартфон украли или его потеряли, eSIM на часах — ваш резервный канал связи.

2. Управление жестами: когда руки заняты, но бизнес не ждет

Технология X-TAP с мультисенсорами позволяет управлять часами простыми жестами: свайп и сжатие пальцев.



Как использовать:

  • Во время презентации. Не отвлекайтесь на гаджеты — переключайте слайды, принимая звонки или отклоняя уведомления жестами;
  • В кафе или на деловом ужине. Ответьте на важный звонок или выключите звук, не касаясь экрана руками;
  • За рулем. Примите вызов или включите навигацию, не отвлекаясь от дороги;
  • На производстве. Работая в перчатках или с грязными руками, управляйте часами жестами, не прикасаясь к экрану.

3. Уникальная кнопка X-Tap: комплексный анализ здоровья за одну минуту

В HUAWEI WATCH 5 появилась инновационная функция, которая буквально меняет представление о персональном мониторинге здоровья — это специальная сенсорная кнопка X-Tap на корпусе часов. Одно нажатие или прикосновение к этой кнопке запускает комплексный анализ состояния организма, превращая часы в персональный медицинский центр прямо на вашем запястье.



Встроенный модуль X-Tap сочетает сразу несколько сенсоров, благодаря которым часы могут за 60 секунд провести экспресс-сканирование и выдать подробный Health Glance — срез по ключевым показателям здоровья. Комплексный анализ охватывает до 11 ключевых параметров — от измерения пульса и сердечного ритма до оценки уровня стресса и качества сна.

Чем функция полезна для предпринимателей:

  • Быстрая проверка перед важной встречей. За минуту до переговоров вы узнаете, насколько вы в тонусе, нет ли признаков усталости или стресса;
  • Контроль состояния в командировках. В дороге, во время перелета или после смены часовых поясов — вы понимаете, как адаптируется ваш организм;
  • Профилактика выгорания и хронической усталости. Часы подскажут, если стоит сделать паузу или скорректировать график, чтобы избежать перегрузки;
  • Формирование привычки к регулярному мониторингу. Не нужно искать нужные приложения — просто приложите палец к сенсору, и получите всю картину сразу.



4. NFC и быстрая интеграция с сервисами: доступ одним движением

Встроенный NFC-модуль позволяет открывать двери с электронными замками и пользоваться корпоративными сервисами одним касанием.


Как использовать:

  • Доступ в офис. Используйте часы как электронный пропуск в бизнес-центр или на парковку;
  • Интеграция с корпоративными приложениями. Получайте уведомления из CRM, ERP, календарей и рабочих чатов прямо на запястье;
  • Безопасный вход. Используйте часы для двухфакторной аутентификации при доступе к защищенным системам компании.

5. Офлайн-навигация: ориентируйтесь в любом месте, даже если вы здесь впервые

Часы поддерживают цветные онлайн- и офлайн-карты, а также фирменную систему геопозиционирования Huawei Sunflower. Для их использования даже не требуется соединение с интернетом.


Как использовать:

  • В деловых поездках в незнакомые города. Проложите маршрут к офису партнера или на конференцию без необходимости доставать телефон;
  • Поездки за город. Ориентируйтесь по маршрутам во время корпоративных выездов, тимбилдингов, велопрогулок или хайкинга;
  • Поиск локаций на крупных мероприятиях. Быстро находите нужные локации на выставках, форумах, внутри бизнес-центров;
  • Навигация внутри зданий. Используйте часы для перемещения по большим офисным комплексам или производственным площадкам;
  • В экстренных ситуациях. Если телефон разрядился, офлайн-карты на часах помогут найти дорогу к ближайшей гостинице, банку или аптеке.

Дополнительные преимущества

Много спортивных режимов. Более 100 видов активности — от гольфа до плавания. Руководитель может отслеживать прогресс, устраивать корпоративные соревнования, мотивировать команду на здоровый образ жизни.


Автономность и быстрая зарядка: для версии смарт-часов 42 мм — до 7 дней работы без подзарядки, а для 46 мм — до 11 дней. При этом в обоих гаджетах предусмотрена быстрая зарядка за 60−90 минут — часы всегда готовы к новым задачам.

Премиальные материалы и дизайн. Корпус из авиационного титана и сапфировое стекло подчеркивают статус владельца, а эргономика позволяет носить часы круглосуточно.


Водонепроницаемость и пылезащита. IP69 и 5 ATM — не страшны ни дождь, ни бассейн, ни активный отдых.

Тайм-менеджмент. Напоминания о встречах, задачах и дедлайнах без необходимости постоянно проверять телефон.

Быстрый доступ к экосистеме приложений. Навигация, фитнес, музыка, рабочие сервисы — все на запястье, всё под контролем.


Итоги: зачем руководителю HUAWEI WATCH 5

HUAWEI WATCH 5 — это не просто смарт-часы, а настоящий бизнес-ассистент, который помогает руководителю во множестве ежедневных задач.

Гаджет можно использовать как центр управления: с помощью eSIM вы всегда на связи, даже без смартфона, а интуитивное управление жестами позволяет отвечать на вызовы и уведомления в любой ситуации — будь то встреча, дорога или тренировка.

Уникальная технология X-TAP с возможностью комплексного анализа здоровья позволяет в любой момент получить объективную картину своего состояния, вовремя скорректировать график и избежать выгорания.

Часы поддерживают более 100 спортивных режимов, оснащены точной системой геопозиционирования и офлайн-картами — это делает их незаменимыми не только в офисе, но и в командировках, на переговорах и даже во время активного отдыха.

Длительная автономность и быстрая зарядка гарантируют, что гаджет не подведет даже в самые насыщенные дни.

Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 можно найти в сетях «Электросила», «5 элемент», 21vek, МТС и А1.

Розничные цены:

  • Huawei Watch 5 42 мм c бежевым и белым ремешком — до 1499 BYN;
  • Huawei Watch 5 46 мм с фиолетовым и коричневым ремешком - до 1499 BYN;
  • Huawei Watch 5 46 мм c титановым браслетом — до 2199 BYN.

По 30 июня при покупке новинки бонус — беспроводные наушники Huawei FreeBuds 6i (в подарок или за 10 копеек).

Наличие конкретных моделей и версий уточняйте в местах продаж.

* HUAWEI WATCH 5 не являются медицинским устройством. Все данные, полученные в результате использования, не могут использоваться для постановки диагноза и лечения.

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День руководителя редко начинается спокойно: сообщения и звонки с самого утра, встречи следуют одна за другой, а времени на передышку почти не остается. В такой...
 
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