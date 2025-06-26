Ликбез для инвесторов. Как защитить свои активы и правильно платить налоги?

Источник материала: ProBusiness





Когда речь заходит о защите инвестиций, важны не только цифры доходности, но и четкое понимание своих прав. Запутанность законодательства, новые требования к эмитентам и вопросы налогообложения — все это может повлиять на итоговую прибыль. В совместном материале с инвестиционной платформой Fainex.by , подготовленном при поддержке экспертов SP&P, мы отвечаем на самые острые вопросы инвесторов, которые привыкли считать деньги и учитывать риски.

Зачем инвестору разбираться в юридических нюансах обращения долговых токенов

Инвестирование в долговые токены сегодня выглядит особенно привлекательным: доходность часто выше, чем по традиционным инструментам, а доступ к сделкам можно получить буквально в пару кликов через онлайн-платформу. Для многих дополнительным плюсом становится то, что площадка зарегистрирована в Беларуси — кажется, что «свои» риски ниже, а контроль строже. Но на практике даже самый технологичный и прозрачный сервис не избавляет инвестора от необходимости разбираться в юридических деталях.

Почему это важно? Во-первых, любые инвестиции связаны с рисками: от потери денег до невозможности вернуть вложенное в случае дефолта эмитента. Во-вторых, рынок долговых токенов в Беларуси регулируется отдельными законодательными и подзаконными актами, которые постоянно обновляются. Не зная нюансов, легко попасть в ситуацию, когда ваши права окажутся не защищены, а возврат средств — невозможен или крайне затруднен.

Юридическая грамотность помогает не только избежать откровенных мошенников, но и правильно оценить благонадежность эмитента, условия White Paper, а также понять, как действовать при форс-мажоре. Еще один важный аспект — налогообложение: изменения последних лет сделали этот вопрос особенно актуальным, и ошибка в декларации может обернуться штрафами и доначислениями.

По сути, знание юридических нюансов — это не формальность, а реальный инструмент защиты ваших денег и спокойствия. Разбираясь в законах, вы не только минимизируете риски, но и получаете конкурентное преимущество на рынке новых финансовых инструментов.

Как регулируется рынок долговых токенов в Беларуси

Перед тем как инвестировать в долговые токены, важно понимать, на каких законодательных основах строится этот рынок. Беларусь одной из первых в мире создала четкую законодательную базу для обращения цифровых токенов, в том числе долговых. В стране действует целый ряд нормативных актов, которые определяют правила выпуска, обращения и налогообложения токенов, среди основных:

Декрет Президента Республики Беларусь № 8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики». Легализует деятельность с использованием токенов, устанавливает требования к организациям, работающим в криптобизнесе, и определяет статус резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) как ключевых игроков рынка.

от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики». Легализует деятельность с использованием токенов, устанавливает требования к организациям, работающим в криптобизнесе, и определяет статус резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) как ключевых игроков рынка. Указ Президента Республики Беларусь № 367 от 17 сентября 2024 г. «Об обращении цифровых знаков (токенов)». Уточняет порядок проведения операций с токенами, вводит дополнительные ограничения и ответственность за нарушения, закрепляет право совершать сделки с токенами только через резидентов ПВТ.

от 17 сентября 2024 г. «Об обращении цифровых знаков (токенов)». Уточняет порядок проведения операций с токенами, вводит дополнительные ограничения и ответственность за нарушения, закрепляет право совершать сделки с токенами только через резидентов ПВТ. Налоговый кодекс Республики Беларусь (в редакции с 01.01.2025, включая статью 202−1). Регулирует порядок налогообложения операций с токенами для физических и юридических лиц, определяет, какие доходы подлежат налогообложению, а какие — нет.

(в редакции с 01.01.2025, включая статью 202−1). Регулирует порядок налогообложения операций с токенами для физических и юридических лиц, определяет, какие доходы подлежат налогообложению, а какие — нет. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (ст. 13.3 КоАП). Устанавливает ответственность за незаконную деятельность с токенами, среди возможных последствий — штрафы и конфискация дохода.

(ст. 13.3 КоАП). Устанавливает ответственность за незаконную деятельность с токенами, среди возможных последствий — штрафы и конфискация дохода. Внутренние положения Парка высоких технологий (ПВТ). Определяют дополнительные требования к резидентам ПВТ, участвующим в выпуске и обращении токенов, а также порядок контроля за их деятельностью.

Беларусь одной из первых стран в мире ввела специальные нормы для регулирования выпуска и обращения токенов, в том числе долговых. Основой для этого стал Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» от 2017 года, который легализовал деятельность с токенами для юридических и физических лиц и определил требования к компаниям, желающим работать в этой сфере. Только резиденты Парка высоких технологий (ПВТ) могут выступать организаторами ICO (размещения долговых токенов) и оказывать сопутствующие услуги — от создания до продвижения токенов и консультаций.

Что это значит для инвестора?

Все компании, которые хотят выпускать долговые токены в Беларуси, должны быть резидентами ПВТ и соблюдать строгие правила. Это снижает вероятность появления на рынке случайных или недобросовестных игроков.

С 2021 года действует запрет на помощь в операциях с токенами для компаний и физлиц, не являющихся резидентами ПВТ. За нарушения предусмотрены штрафы и даже конфискация дохода до 100%. И указанные последствия — это реально применяемые меры, что подтверждается судебной практикой.

В 2024 году появился новый Указ № 367, который требует, чтобы все операции по покупке и продаже токенов за деньги проходили исключительно через резидентов ПВТ. За обход этих правил также предполагается введение административной ответственности.

Налоговые вопросы

Изначально Беларусь считалась «налоговым раем» для операций с токенами, благодаря льготам, закрепленным в Декрете № 8. Но со временем правила изменились: последние поправки в Налоговый кодекс определили новый порядок налогообложения операций с токенами. Теперь льготы действуют не для всех доходов, связанных с токенами, а только для части операций, совершенных через резидентов ПВТ.

Если доход получен от операций с токенами через зарубежные площадки или не через резидентов ПВТ, он подлежит налогообложению по стандартной ставке (для физлиц — 13%).

Почему это важно?

Четкое регулирование и контроль со стороны ПВТ помогают защитить инвесторов от мошенничества и недобросовестных практик.

Законы не только задают «правила игры», но и дают инвестору возможность защищать свои интересы в случае споров или нарушений.

Для сравнения: В странах, где комплексное регулирование отсутствует (например, в Индии), инвесторы сталкиваются с высокими налогами и неопределенностью относительно условий правомерной деятельности с токенами. Это приводит к дополнительным рискам и недовольству участников рынка. Белорусский подход — пример того, как государство может создать прозрачные и рабочие правила для новых финансовых инструментов.

Роль ПВТ и требования к эмитентам долговых токенов

В Беларуси только резиденты Парка высоких технологий (ПВТ) имеют право выпускать долговые токены и организовывать ICO. Это не случайно: ПВТ выполняет функцию фильтра и контролера, чтобы на рынок не попадали случайные или недобросовестные игроки.

Требования к резидентам ПВТ. Для компаний, которые хотят работать с токенами, ПВТ устанавливает более строгие и детализированные требования, чем для обычных резидентов. Эти требования касаются не только самой компании, но и ее руководителей и ключевых сотрудников: проверяется финансовая устойчивость, деловая репутация, отсутствие судимостей и дискредитирующих увольнений.

На практике выполнить эти требования реально — все больше компаний проходят отбор и становятся крипторезидентами ПВТ, что подтверждает растущий интерес к этому рынку.

Контроль не только на входе, но и в процессе работы. ПВТ имеет широкие полномочия по анализу и контролю деятельности резидентов как на этапе вступления, так и в дальнейшем. Это позволяет оперативно реагировать на нарушения и защищать интересы инвесторов.

Уже на старте проекта организатор ICO обязан соблюдать меры, которые защищают будущих инвесторов: прозрачность, раскрытие информации, соблюдение всех установленных правил.

Требования к эмитентам долговых токенов. Строгие проверки проходят и эмитенты — компании, выпускающие токены. Еще до запуска проекта эмитент должен подтвердить свою надежность и финансовое состояние, а также предоставить сведения о команде.

Например, проверяется, не было ли у ключевых сотрудников судимостей, увольнений по дискредитирующим обстоятельствам или случаев, когда их действия приводили к банкротству компаний.

Такие меры позволяют минимизировать риски для инвесторов и повысить общий уровень доверия к рынку долговых токенов.

Как инвестору защитить свои интересы при покупке долговых токенов

Инвестор сам принимает решение о вложении средств и несет все связанные с этим риски. Даже при строгом регулировании рынка важно не только полагаться на требования к эмитенту, но и самостоятельно оценивать проект, в который вы собираетесь инвестировать.

Что должен сделать инвестор: