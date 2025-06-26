Бинго — и вы владелец пункта выдачи заказов Ozon

Источник материала: ProBusiness

Пункт выдачи заказов Ozon — хороший вариант бизнеса для начинающих и опытных предпринимателей. Мы собрали девять карточек с важными терминами и лайфхаками, которые помогут открыть пункт выдачи заказов и быстро выйти на окупаемость. Переворачивайте карточки — и собирайте бинго.