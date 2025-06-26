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Бинго — и вы владелец пункта выдачи заказов Ozon
26.06.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Пункт выдачи заказов Ozon — хороший вариант бизнеса для начинающих и опытных предпринимателей. Мы собрали девять карточек с важными терминами и лайфхаками, которые помогут открыть пункт выдачи заказов и быстро выйти на окупаемость. Переворачивайте карточки — и собирайте бинго.
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Пункт выдачи заказов Ozon - хороший вариант бизнеса для начинающих и опытных предпринимателей. Мы собрали девять карточек с важными терминами и лайфхаками, которые...
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