Вся надежда на торговлю продуктами питания? Несмотря на рост экспорта в Россию, внешнеторговый дефицит по товарам в Беларуси продолжает расти

Источник материала: ProBusiness



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Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси стремительно растет: за первые четыре месяца 2025 года оно уже достигло $ 2,26 млрд — вдвое больше, чем в прошлом году. Причина — дисбаланс между падающим экспортом и растущим импортом. Даже апрельский прирост поставок в Россию не смог компенсировать общий спад на других внешних рынках. «Про бизнес» посмотрел на статистику более внимательно, чтобы понять полную картину, которая складывается в торговле товарами.

Дисбаланс нарастает

Апрельская статистика внешней торговли, опубликованная Белстатом , наглядно демонстрирует растущий дисбаланс: при почти неизменном общем товарообороте — $ 27,04 млрд против $ 27,03 млрд годом ранее — сальдо внешней торговли продолжает ухудшаться. За первые четыре месяца 2025 года дефицит внешней торговли товарами достиг $ 2,26 млрд, что почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Это означает, что белорусская экономика все больше завозит товаров извне, чем продает на экспорт.





Показательно, что экспорт за январь-апрель 2025 года сократился на 4% — с $ 12,91 до $ 12,39 млрд. В то же время, импорт продолжил расти и прибавил 3,7%, достигнув $ 14,65 млрд. Такая разнонаправленная динамика говорит о перекосах внешней торговли: даже несмотря на отдельные позитивные сигналы — например, стабилизацию поставок в рамках отдельных двусторонних направлений — Беларусь накапливает структурное отставание в конкурентоспособности своей продукции.

Фактически, нарастающий внешнеторговый дефицит уже перестает быть просто техническим показателем и превращается в сигнал о нарастающих внутренних рисках. Поддержание объемов импорта на фоне слабого экспорта усиливает нагрузку на валютный рынок, может способствовать сокращению золотовалютных резервов и ставит под сомнение устойчивость текущей модели экономического роста. Если структура внешней торговли не изменится, а внешняя конъюнктура останется нейтральной или неблагоприятной, Беларусь может столкнуться с новыми волнами валютного давления уже во второй половине года.

Помесячная динамика первых четырех месяцев 2025 года демонстрирует устойчивость негативного тренда: каждый месяц фиксируется ощутимое отрицательное сальдо, и ни в одном месяце экспорт не смог превысить импорт. Если в январе разрыв между экспортом и импортом составлял $ 498 млн, то уже в марте и апреле он углубился до $ 625 и $ 600 млн соответственно. Это заметные провалы в первом квартале за последние годы. При этом мартовский экспорт незначительно вырос по сравнению с февралем, но рост импорта оказался еще более впечатляющим — на 14%, что и обострило дефицит.





Сам по себе экспорт в 2025 году пока не показывает катастрофического обвала, но его слабая динамика не позволяет говорить о восстановлении. В марте показатель экспорта достиг $ 3,42 млрд — максимума с начала года — но уже в апреле вновь снизился до $ 3,21 млрд. Это ниже не только февральского уровня, но и аналогичного показателя апреля 2024 года. Тем временем, импорт продолжает уверенно расти: в январе-апреле 2025 года объемы ввоза товаров увеличивались каждый месяц, особенно резко — в марте, когда импорт подскочил до $ 4,05 млрд, что стало абсолютным максимумом за текущий год.

Существенный рост импорта при стагнации экспорта формирует нарастающее давление на внешнеторговое сальдо, которое с каждым месяцем углубляется. Если сравнивать с 2024-м, можно заметить, что в первом квартале прошлого года сальдо также было отрицательным, но держалось в пределах $ 120−425 млн. В 2025 году аналогичные месяцы уже характеризуются провалами в диапазоне $ 498−625 млн. Это означает, что без изменения торговой стратегии страна рискует не только накопить крупнейший годовой дефицит за последние годы, но и столкнуться с дефицитом валютной выручки в условиях усиления внешних санкций и нестабильной мировой конъюнктуры.

Динамика внешней торговли Беларуси на рынках СНГ и вне объединения

В 2025 году доля стран СНГ в белорусском экспорте продолжает уверенно расти, отражая усиливающееся смещение внешнеэкономической ориентации. Если в январе 2024 года на этот регион приходилось 65% всех экспортных поставок, то к апрелю 2025-го показатель вырос до почти 75%. Причем рост носит не случайный, а системный характер — каждый месяц фиксируется прирост, пусть и небольшой, но устойчивый. Это наглядно демонстрирует, как Беларусь все больше завязывается на рынки постсоветского пространства, прежде всего — на Россию, доля которой в экспорте уже существенно превышает исторические уровни.





На фоне растущей зависимости от СНГ доля стран вне постсоветского пространства продолжает снижаться. В январе-апреле 2025 года она опустилась с 32% до 25%, то есть потеряла 7 процентных пунктов всего за четыре месяца. Особенно тревожно выглядит то, что в отличие от прошлого года, когда эти колебания были более волатильными, в 2025 году снижение идет плавно, но без пауз. Это означает не просто временные трудности, а вероятное сворачивание торговых связей с Европой и другими аналогичными рынками. Таким образом, экспортная корзина Беларуси становится все менее диверсифицированной, что делает ее более уязвимой к экономическим шокам внутри стран СНГ.

В отличие от экспорта, структура импорта в 2025 году демонстрирует более сбалансированную картину между странами СНГ и остальным миром. Доля поставок из стран СНГ, несмотря на колебания, в целом остается ниже прошлогоднего уровня. В январе она составляла 56,1% против 59,4% годом ранее, а в апреле — 58% против 62,4% в 2024-м. Хотя в феврале и марте наблюдался небольшой прирост, в целом виден сдержанный тренд к снижению доли СНГ в импорте. Это может свидетельствовать либо о насыщении рынков товарами из партнерских постсоветских стран, либо о частичной переориентации закупок на альтернативные каналы.





В то же время, доля импорта из стран вне СНГ в 2025 году демонстрирует осторожный, но устойчивый рост. Уже в январе она составила 43,9% — почти на 3 процентных пункта выше уровня начала 2024 года. К апрелю эта доля поднялась до 42%, хотя в том же месяце прошлого года она не превышала 37,6%. Этот сдвиг в структуре импорта может отражать активизацию параллельных логистических схем, через которые в страну поступают технологии, комплектующие и потребительские товары из стран ЕС, Азии и Ближнего Востока. Таким образом, несмотря на внешнеполитическую изоляцию, Беларусь все еще остается глубоко интегрированной в глобальные потребительские и производственные цепочки — пусть и с растущими издержками.

Сальдо внешней торговли Беларуси в 2025 году продолжает оставаться в глубоком минусе, при этом структура дефицита приобретает все более выраженный географический характер. Если в 2024 году в первые месяцы года Беларусь удерживала положительное сальдо в торговле со странами СНГ (в феврале и марте — около $ 150 млн), то в 2025 году эта разница почти обнулилась: в январе-марте профицит составил лишь $ 72,3, $ 36,6 и $ 51,8 млн соответственно. Лишь в апреле наблюдается резкий всплеск — положительное сальдо выросло до $ 193,2 млн долларов, что, вероятно, связано с оживлением экспорта в Россию, традиционно крупнейшего торгового партнера Беларуси среди стран СНГ.





Однако даже этот апрельский «рывок» на восточном направлении оказался недостаточным, чтобы компенсировать нарастающий провал в торговле со странами вне СНГ. Там дефицит продолжает стремительно расти: если в январе-апреле 2024 года сальдо было отрицательным, но относительно контролируемым (от $-222 до $-577 млн в месяц), то в 2025 году оно последовательно углубляется от $-570 млн в январе до $-793 млн в апреле. То есть за те же четыре месяца внешнеторговый «минус» по линии третьих стран увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Иными словами, Беларусь все активнее ввозит продукцию извне, но все хуже продает на эти рынки.

Похоже, даже временные успехи в экспорте в СНГ пока не способны развернуть общую негативную динамику. В 2024 году торговля с Россией и странами ЕАЭС стабилизировала общий баланс, но в 2025 году, на фоне усиленного оттока валюты в рамках импорта из стран вне СНГ, этого ресурса уже недостаточно. Экономика все больше смещается в сторону односторонней зависимости от одного региона, в то время как альтернативные экспортные направления сжимаются. Это делает структуру внешней торговли Беларуси более уязвимой к внутренним шокам в РФ и усиливает макроэкономические риски, включая валютные.

Как ведет себя экспорт и импорт по группам товаров

Более глубокое понимание процессов, происходящих во внешнеэкономической деятельности Беларуси, дает не только общая торговая статистика, но и ее детализация по видам товаров: инвестиционные, промежуточные и потребительские. Эти категории отражают разные функции товаров в экономике. Инвестиционные товары — это машины, оборудование, техника, используемые для производства других товаров или услуг. Промежуточные товары — сырье и полуфабрикаты, которые используются в производстве конечной продукции. А потребительские товары — это готовая продукция, приобретаемая конечными потребителями для личного использования. Анализ изменений в этих категориях позволяет оценить, в каком направлении движется экономическая структура страны: развивается ли промышленность, усиливается ли потребительский спрос или растет технологическая зависимость от импорта.

Данные за январь-апрель 2025 года демонстрируют негативную динамику практически по всем направлениям. Наиболее тревожный сигнал — по инвестиционным товарам: экспорт сократился с $ 1,58 до $ 1,31 млрд, а импорт, напротив, вырос с $ 1,33 до $ 1,49 млрд. Таким образом, профицит в $ 245 млн в 2024 году сменился дефицитом в $ 180,6 млн в текущем. Это может указывать на ухудшение экспортного потенциала в высокотехнологичном сегменте и одновременно на усиление импортозависимости по оборудованию, необходимому для внутреннего производства.





Не менее остро выглядит ситуация с промежуточными товарами. Хотя экспорт снизился относительно умеренно — на 11%, с $ 6,92 до $ 6,15 млрд, импорт упал лишь символически — с $ 8,59 до $ 8,34 млрд. В итоге сальдо, уже отрицательное в 2024 году, углубилось еще сильнее — с $-1,67 до $-2,18 млрд. Это означает, что белорусская промышленность продолжает активно потреблять импортное сырье и компоненты, не сопровождая это эквивалентным ростом собственного производства или внешних поставок полуфабрикатов.

Наконец, потребительские товары — единственная категория, где экспорт в 2025 году немного вырос (с $ 4,04 до $ 4,18 млрд), однако этот рост оказался недостаточным для компенсации опережающего импорта (с $ 4,06 до $ 4,64 млрд). В результате дефицит увеличился почти в 30 раз — с $-15,6 до $-461 млн. Это свидетельствует о продолжающемся доминировании импорта на потребительском рынке и об ограниченных возможностях отечественных производителей конкурировать с зарубежной продукцией в розничном сегменте. В совокупности такие тенденции формируют уязвимость внешней торговли и усиливают структурную зависимость от импорта во всех ключевых товарных группах.

Разделение потребительских товаров на продовольственные и непродовольственные позволяет еще точнее оценить, как меняется структура внешней торговли Беларуси и какие группы товаров формируют устойчивые дисбалансы. Январь-апрель 2025 года подтверждают наличие двух противоположных тенденций: Беларусь сохраняет прочные позиции в экспорте продовольствия, но все глубже уходит в дефицит по линии непродовольственных товаров.





В сегменте продовольствия ситуация выглядит устойчиво положительно. Экспорт за первые четыре месяца 2025 года составил $ 2,32 млрд, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт также вырос, но умереннее — с $ 1,07 до $ 1,19 млрд. В результате положительное сальдо внешней торговли продовольственными товарами увеличилось с $ 1,08 до $ 1,13 млрд. Это один из немногих секторов, где Беларусь продолжает уверенно выступать нетто-экспортером, главным образом за счет поставок в Россию и страны ЕАЭС мясо-молочной продукции, сахара, круп и масла. Продовольственный сектор остается важным донором валютной выручки и экспортной стабильности.

Совсем иная картина складывается по непродовольственным потребительским товарам. Экспорт здесь, напротив, сократился — с $ 1,89 до $ 1,86 млрд, тогда как импорт вырос значительно — почти на полмиллиарда, с $ 2,99 до $ 3,46 млрд. В результате отрицательное сальдо увеличилось с $-1,10 до $-1,60 млрд. Это заметный глубокий дефицит среди всех товарных категорий, отражающий растущую зависимость белорусского потребительского рынка от зарубежных поставок одежды, бытовой техники, электроники и других непродовольственных товаров. Такая структура усиливает нагрузку на валютный рынок и подчеркивает слабые позиции отечественного производства в секторе массового потребления.

Выводы

Общая картина внешней торговли Беларуси в 2025 году формирует очевидные вызовы для национальной экономики: экспорт сокращается, импорт растет, а отрицательное сальдо быстро нарастает и уже вдвое превысило уровень прошлого года. Даже в тех направлениях, где наблюдается относительный успех — как, например, в продовольственном экспорте в страны СНГ, прежде всего в Россию, — позитивного эффекта недостаточно, чтобы компенсировать провалы на других внешних рынках, особенно в торговле с развитыми странами.

Снижение доли экспорта вне СНГ, рост импорта непродовольственных и промежуточных товаров, а также превращение инвестиционного сальдо из профицита в дефицит формируют картину нарастающей уязвимости внешнеэкономической модели. Все это ставит под сомнение, сможет ли даже потенциально благоприятная динамика по линии торговли услугами всерьез изменить общее направление внешнеторгового баланса.