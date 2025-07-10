ИИ без sms и регистраций. Тестируем умные функции HONOR 400 | 400 Pro

Источник материала: ProBusiness





Новые модели субфлагманской линейки HONOR 400 во всеоружии, встретили тотальное наступление эры нейросетей, чат-ботов и прочих ИИ. Посмотрим, чем отличаются две модели смартфонов, а также пристальнее рассмотрим их AI-функционал.





Дизайн и габариты

Внешне HONOR 400 и HONOR 400 Pro похожи — дизайн-код у них один. Однако некоторая разница кроется в мелочах. «Прошка» вышла более скругленной, чуть габаритнее и тяжелее, её вес 205 г, а толщина 8,1 мм. Младшая версия легче — всего 184 г — и компактней, толщина составляет всего 7,3 мм. Модель HONOR 400 доступна в цветах пустынный золотой, космический серый, полночный черный, а Pro — титановый серый и вельветовый черный.





Все остальное идентично. Это касается и расположения камер, и кнопок управления, и задней панели из матового стекла с защитой от отпечатков пальцев, и стереодинамиков. Приятно, что бренд слышит своих пользователей и работает над ошибками предыдущего поколения серии, убирая то, что «не зашло», добавляя недостающее (например, ёмкости аккумулятору), а также предлагая больше выбора. Так новое поколение удовлетворит и любителей больших экранов-водопадов, и поклонников более компактных смартфонов с прямым экраном.

Дисплей

Оба аппарата получили передовой AMOLED-экран с очень высокой пиковой яркостью 5000 нит, стопроцентным охватом DCI-P3, частотой 120 Гц, миллиардом отображаемых цветов, набором технологий для защиты зрения и высокой плотностью пикселей — 400 ppi.





Небольшое отличие — в диагонали. HONOR 400 получил прямой экран с диагональю 6,55 дюйма, а HONOR 400 Pro — 6,7 дюйма. Края последнего закруглены.

Как и большинство смартфонов HONOR, новая серия абсолютно безопасна для зрения. Из новенького — комфорт при расфокусировке, AI уменьшение симптомов укачивания и циркадный ночной экран.





Защита

HONOR 400 Pro защищен по стандартам IP68 и IP69 — максимально возможной в этом форм-факторе. Смартфон продолжит работать после погружения в воду на полчаса и не боится температуры до 80 °C, давления и брызг горячей воды.

У HONOR 400 защита по стандарту IP66. Телефон, как и старшая модель, защищен от пыли и дождя. Для большинства людей этого более чем достаточно. Также оба смартфона получили усиленный корпус, который выдерживает падение с высоты до полутора метров.





Производительность

HONOR 400 Pro может похвастаться флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5x. У HONOR 400 — процессор среднего класса Snapdragon 7 Gen 3 и 8 либо 12 ГБ ОЗУ LPDDR4x. Объем встроенной памяти у обоих моделей в зависимости от модификации может составлять 256 или 512 ГБ. Как и в других моделях бренда, доступно автоматическое расширение объема оперативной памяти с помощью технологии HONOR RAM Turbo.

Аккумулятор, зарядка

Кремний-углеродную батарею на целых 6000 мА·ч получили обе модели. Одного заряда хватит на 12 часов игры в PUBG Mobile или почти на 14 часов просмотра онлайн-видео. При этом HONOR 400 Pro поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт (на полную зарядку уходит час) и проводную на 100 Вт (за 15 минут телефон зарядится на 50%). У HONOR 400 есть только быстрая проводная зарядка на 80 Вт. Проводные зарядные блоки идут в комплекте.





Камеры

Оба смартфона оснащены передовой 200 Мп камерой с гибридным ИИ и оптической стабилизацией, ультрашириком на 12 Мп с функцией супермакро, портретным датчиком 50 Мп. HONOR 400 Pro дополнительно получил телеобъектив 50 Мп с оптической стабилизацией и трехкратным оптическим зумом. Характеристики камер обоих моделей смотрятся довольно стандартно — но лишь если не учитывать тот факт, что их потенциал по-настоящему открывается со встроенным AI-функционалом.





А он огромен: AI Суперзум, имитация киноплёнки в портретном режиме, AI Portrait Snap для чётких портретов при съёмке в движении, улучшение портрета с AI (только в HONOR 400 Pro) и многое другое. В общем, на практике тут есть куда разгуляться — причём не только любителям пополнить свои соцсети свежим контентом, но и профессиональным контент-мейкерам. Новая номерная серия позволит редактировать фото или превращать их в живые, делать коллажи из живых фото — и всё это без необходимости устанавливать сторонние приложения.

Искусственный интеллект

Итак переходим к самому интересному — возможностям искусственного интеллекта. Отметим, что практически все ИИ-функции идентичны для обоих версий смартфона.





Для полноценной работы AI смартфонам нужно подключение к интернету. На самих телефонах ИИ определяет, что находится в кадре, убирает размытие, улучшает качество фото, повышает четкость. В облаке происходит финальная обработка фото и видео.

AI-ластик

Открываем галерею, выбираем фото, нажимаем на кнопку AI-редактор. Первой функцией в списке как раз идет AI-ластик. Можно удалить ненужные объекты, обведя их линией или закрасив кистью. Если на фото много случайных прохожих, достаточно нажать кнопку «Удалить прохожих». Здесь же есть функция, которая убирает блики от окон и стекол очков.



Исходное фото

Удаление ластиком



Исходное фото

Удаление прохожих

AI-апскейл

Увеличение разрешения можно использовать и с обычными фото, но лучше всего эффект проявляется на старых размытых снимках. Нажали на кнопку — увеличили резкость не в ущерб качеству. Хорошо работает и на снимках с низким разрешением. Отличная возможность обновить дорогие сердцу старые фото.



Кроп с кадра уменьшенного разрешения

Апскейл этого кадра

AI-расширение

С помощью ползунка вы как бы раздвигаете границы кадра. Увеличить фото можно на 200%. Все, что было за пределами кадра ИИ на удивление правдоподобно дорисовывает — без семи пальцев и других странных артефактов. Здесь же можно кадрировать сцену, изменить композицию и поворот.



Исходное фото после удаления прохожих

Расширенное фото

AI Cutout

Полезно для фото, на которых есть какой-нибудь доминантный объект — человек или строение. ИИ определит его и позволит делать с ним что угодно. Можно изменить его размеры, фон, переместить в другое место кадра, удалить, скопировать и вставить в другой снимок.





Идеальные портреты

Много инструментов оставили для работы с портретными фото. Здесь можно даже открыть зажмуренные глаза тому, кто «заснул» на общем фото, а также одной кнопкой применить AI-украшение — для идеальной фотогеничности.





Изображение в видео

Самая впечатляющая функция, которая превращает снимки в 5-секундные видеоролики без сторонних приложений. ИИ точно распознаёт сцену на снимке и приводит в движение статичные объекты. Он может заставить мельницу двигаться, а человека — танцевать или выдувать мыльные пузыри. В большинстве случаев ролик выглядит очень правдоподобно. Важно: функция позволяет генерировать до 10 видео в день в течение тестового периода, который продолжается 2 месяца с момента активации устройства.

Исходное фото

Что еще?

Работа ИИ не ограничивается фото. В смартфонах HONOR 400 и HONOR 400 Pro есть AI-заметки для конференций. Телефон распознает по голосу всех присутствующих, преобразует голоса в текст, при необходимости сделает перевод и составит протокол собрания.

AI-письмо поддерживает работу с текстами. Вы можете попросить ИИ отредактировать написанное, переформулировать, сократить или расширить, а также выделить главную мысль.





ИИ умеет создавать субтитры к видео, переводить с одного языка на другой в режиме реального времени. Доступен перевод речи во время телефонного разговора. Из необычного и экзотического — определение дипфейков во время видеовызовов в мессенджерах.

Сколько стоит? Где купить?

Предзаказы на HONOR 400 Pro и HONOR 400 можно оформить с 10 по 16 июля, а начиная с 17 июля смартфоны можно купить в МТС , А1 , «5 Элементе» , «Электросиле» , «На Связи» , «Алло» , 21vek.by и «Белтелекоме» . Покупатели HONOR 400 Pro бонусом получат часы HONOR Watch 5, а HONOR 400 — наушники HONOR CHOICE Earbuds S7.





Базовую версию HONOR 400 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценили в 1699 рублей. Доплатив 100 рублей, получим 12 ГБ ОЗУ. А за 1999 рублей продается максимальная версия с 12 ГБ «оперативки» и накопителем объемом 512 ГБ.

Старшая модель HONOR 400 Pro в модификации 12+256 ГБ доступна за 2699 рублей. Доплата в 200 рублей предложит встроенную память емкостью 512 ГБ.