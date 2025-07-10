|
Белорусско-оманское сотрудничество: Delivio и ONEIC объединяют силы
10.07.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Меморандум между IT-компанией из Минска Delivery Software и ведущим оманским интегратором открывает путь к совместной разработке решений в сфере ИИ, финтеха и цифровой логистики.
В эпоху, когда цифровые технологии становятся ключом к экономическому росту, стратегические союзы между странами приобретают особую ценность. Именно таким союзом стало новое партнёрство между Oman National Engineering and Investment Company (ONEIC) и белорусской IT-компанией Delivery Software —
Компании подписали Меморандум о взаимопонимании, который открывает двери к сотрудничеству в сфере передовых цифровых решений и программного обеспечения — не только для Омана, но и для всего ближневосточного региона.
«Этот меморандум — не просто контракт. Это живое доказательство того, как технологии могут объединять государства», — отмечает Андрей Судаков, CEO Delivery Software.
Что включает сотрудничество?
Подписанный документ очерчивает целый спектр направлений, в которых будут работать команды Delivio и ONEIC:
Это партнерство не ограничится односторонним внедрением решений. Речь идёт о создании технологий, обучении местных специалистов, обмене экспертизой и совместной работе над проектами, которые способны изменить рынок.
«Мы уже определили направления, по которым начнём работу в самое ближайшее время, — добавляет Андрей Судаков. — Это искусственный интеллект, автоматизация и финтех. Первые проекты стартуют уже скоро — и они станут витриной того, что может дать это сотрудничество Оману».
Глобальная стратегия Delivio: выйти за границы
Для
«Для нас Оман — не просто рынок, а перспективный центр развития всего региона, — отмечает Андрей Судаков. — Мы видим здесь колоссальные возможности и рады предложить решения, которые не только отвечают высоким стандартам, но и гибко масштабируются, адаптируются под задачи клиентов и развиваются вместе с ними».
Что дальше?
Первый шаг сделан. Впереди — совместные пилоты, обучающие программы, локальные интеграции и, возможно, появление новых цифровых сервисов, которые станут стандартом для оманского пользователя.
Это сотрудничество — про технологии. Но в первую очередь — про доверие, обоюдное уважение и общее будущее.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меморандум между IT-компанией из Минска Delivery Software и ведущим оманским интегратором открывает путь к совместной разработке решений в сфере ИИ, финтеха и цифровой...
|
Архив (Разное)