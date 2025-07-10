«Выросли расходы на кладовщиков». Что говорит бизнес о новом кассовом оборудовании и обязательной маркировке товаров

Источник материала: ProBusiness

С 1 июля 2025 года все кассовое оборудование, используемое в Беларуси, должно соответствовать новым требованиям. В числе новшеств — ведение дифференцированного учета товаров, подлежащих маркировке, и считывание кодов маркировки кассовым оборудованием. Бизнес уже столкнулся с разными трудностями в связи с изменениями. Поэтому в преддверии практикума «TAX DAY» портал «Про бизнес» попросил прокомментировать новшества и рассказать, с какими проблемами обращаются компании, налогового консультанта и соучредителя бухгалтерской компании « Директ Актив » Веру Солянкову.

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Вера Солянкова

Налоговый консультант и соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив»

Что такое маркировка

— Перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, приведен в приложении 2 к постановлению № 1030 . К таким товарам относятся молочная продукция, шины, некоторая одежда, постельное белье, обувь и т.д. Перечень товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками, определен в приложении 1. К таким товарам относятся кофе, чай, масло растительное, безалкогольные напитки, пиво солодовое, масло моторное, антифризы, моющие средства для стирки, ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, телевизоры и т.д.

Что же такое маркировка простыми словами? Это инструмент, с помощью которого отслеживают путь товара от производителя до покупателя. Код маркировки похож на QR- код, в котором зашифровано наименование производителя, страна происхождения, дата изготовления товара, его срок годности, состав и тип упаковки.

Чем это выгодно покупателю? Через мобильное приложение можно получить информацию о приобретаемом товаре. Система не только выявляет продукцию с истекшим сроком годности, но и нелегально продаваемую продукцию. Установить мобильное приложение и ознакомиться с документацией можно на официальном сайте Электронный знак.

Что изменилось для бизнеса

Ритейл жалуется, что теперь выросли расходы на кладовщиков, т.к. каждый сок, мороженое и баночку йогурта нужно отсканировать отдельно по приходу от производителя, т.е. каждую крышечку, а не просто оприходовать паллетами. Далее эту же процедуру нужно проделать уже на торговом объекте.

Производитель или импортер крепит маркировку на каждую коробку и отправляет партию оптовику, оптовик считывает код сканером и подтверждает, что получил этот товар. Дальше он продает товар мелким розничным магазинам, розничные магазины тоже считывают код каждого товара и обновляют данные в системе. В розничном магазине товар продают конечному покупателю — продавец пробивает код через онлайн-кассу, и та передает данные в систему. Теперь товар продан, и система снимает его с учета.

Система маркировки позволяет отследить и проверить каждую единицу товара во всем товарообороте страны — узнать, откуда конкретно этот товар появился и на каком этапе продажи сейчас находится.



Изображение: честныйзнак.рф

Также ритейл жалуется на очереди в кассах, причем как самообслуживания, так у кассиров, потому что «пробивать» нужно не только штрихкод, но и код маркировки. На кассах сомообслуживания увеличились случаи непробитых товаров, т.е. штрихкод отсканирован, а код DataMatrix нет. Вес учтен, но к оплате суммы нет. Покупатель может и не заметить этот факт, ведь касса позволяет оплатить товар, хоть и предупреждает об ошибке. Кроме того, пришлось обновить кассовые аппараты и вести дифференцированный учет товаров для прослеживаемости.

В связи с жалобами населения Правительство и Национальный банк уже пересмотрели требования к работе кассового оборудования. Совместное постановление позволяет в большинстве случаев сканировать только международный QR-код, поскольку он включает в себя GTIN. Это касается молочной продукции, обуви, шин и отдельных товаров легкой промышленности (верхняя одежда, белье столовое, постельное и кухонное).

Требование по маркировке не распространяется на платежные агрегаторы, а также юридических лиц и ИП, которые реализуют товары, подлежащие маркировке (ч. 2 п. 10−1 Постановления № 924/16 в редакции, действующей с 1 июля 2025 года):

1) в магазинах беспошлинной торговли, поскольку товары в этих магазинах разрешено продавать без средств маркировки (п. 17 приложения 2 к Указу № 243);

2) с использованием специальных компьютерных систем (СКС), указанных в абз. 1 — 6 ч. 1 п. 27 Постановления № 924/16.

Отметим, что СКС можно использовать при осуществлении некоторых видов деятельности: при продаже билетов на автобусы, поезда, самолеты; оказании услуг электросвязи; проведении электронных интерактивных игр; оказании услуг и осуществлении торговли национальным оператором почтовой связи (РУП «Белпочта»).

При этом СКС, которую использует РУП «Белпочта», также должна обеспечивать считывание и передачу кода маркировки либо уникальной последовательности символов, зашитых в УКЗ, посредством открытого интерфейса программирования приложений (API) (ч. 1 п. 27 Постановления № 924/16, ч. 3 п. 27 Постановления № 924/16).

Продавцы, которые реализуют маркированные товары через платежные агрегаторы, также обязаны при получении платежей за эти товары передавать в СККО информацию о маркировке через API. В то же время, договором между платежным агрегатором и продавцом может быть определено, что услугу по передаче такой информации в СККО может оказывать платежный агрегатор (п. 45 Постановления № 924/16).

Кстати, в России уже действует система Честный знак . На сайте подробно описано с чего начать, как стать участником, что такое система маркировки. Также товар разбит по категориям и есть база знаний.

Запреты

С 1 июля 2025 года не допускается использование кассового аппарата в виде отдельных агрегируемых устройств, соединенных между собой по беспроводным интерфейсам, если такие агрегируемые устройства расположены вне одного торгового объекта, объекта общественного питания, объекта сферы услуг, в которых используется такой кассовый аппарат (абз. 14 п. 17 Постановления № 924/16).

Пример Один блок кассового аппарата размещен в торговом объекте, второй блок, в котором учитывается информация о реализации товаров в этом торговом объекте, находится за пределами торгового объекта (в офисном здании торговой организации). С 01.07.2025 вводится запрет на использование таких кассовых аппаратов.

Также не допускается использование кассового аппарата при продаже товаров, подлежащих маркировке, который не соответствует п. 10−1 Постановления № 924/16, а именно не обеспечивает считывание кода маркировки либо УКЗ и передачу их в СККО. Такая же норма предусмотрена для программных касс (абз. 15 п. 17, абз. 13 п. 25 Постановления № 924/16).

Установлен запрет на использование кассовых аппаратов, не соответствующих новым требованиям, которые определены постановлением № 29/99 (абз. 4 п. 17 Постановления № 924/16).