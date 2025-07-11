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Почему в компании не работают инструкции и что сделать, чтобы они работали
11.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инструкции не повышают доходы бизнеса, однако позволяют не терять деньги на ровном месте. Во многих компаниях, особенно из малого бизнеса, все работает «по наитию» и любые попытки что-то регламентировать обычно заканчиваются неудачно. В крупном бизнесе регламентирование процессов уже есть, но в реальности большинство инструкций не выполняется как следует. Резидент
Генеральный партнер Клуба Про бизнес —
Процессный vs. функциональный подход: что лучше?
— В современном бизнесе успех компании во многом зависит от того, насколько четко и слаженно работают внутренние процессы. Казалось бы, что может быть проще — прописать инструкции и требовать их выполнения. Но на практике многие регламенты остаются теорией: сотрудники их игнорируют, начальники закрывают глаза, а бизнес теряет эффективность.
Как же внедрить процессы так, чтобы они приносили реальную пользу, а не становились очередной бюрократической нагрузкой? Разберемся в деталях.
Процессный подход: представьте идеальный завод — сырье поступает на вход, проходит четкие этапы обработки и на выходе получается готовый продукт. Все предсказуемо, прозрачно и без лишних действий.
Особенности:
Функциональный подход: в этой модели сотрудники работают не на результат, а на отчет перед начальством. Взаимодействие между отделами идет через руководителей, что создает задержки и неразбериху.
Особенности:
Когда компании действительно нужны процедуры?
Не каждый процесс стоит формализовать. Вот ситуации, когда регламенты необходимы:
Важно: внедрение процедуры должно быть экономически оправданным. Если на создание инструкции уходит месяц, а экономия времени — всего час в год, смысла в таком регламенте нет.
Как внедрить процесс, чтобы его не саботировали?
Даже самая продуманная инструкция может провалиться, если не учесть три ключевых условия:
Реальность исполнения:
Пример: если в IT-поддержке есть только инструкция «как работать, когда все хорошо», но нет алгоритма на случай сбоя, сотрудники будут действовать хаотично.
Отсутствие противоречий:
Процедура не должна конфликтовать с другими правилами или KPI.
Пример: если менеджеру платят за количество звонков, но при этом требуют детально заполнять CRM, он будет делать звонки «для галочки», а данные вносить кое-как.
Контроль и адаптация:
Любой процесс со временем устаревает. Нужны:
Практические инструменты: как сделать процессы удобными?
Чем проще — тем лучше. Вот несколько рабочих форматов:
Главное правило: инструкции должны быть доступны. Если сотруднику нужно перерыть три папки и пять чатов, чтобы найти регламент, он просто не будет его использовать.
Культура соблюдения правил: без этого ничего не сработает
Можно прописать идеальные процессы, но если в компании нет дисциплины, они останутся на бумаге. Как этого избежать?
Процессы должны работать на бизнес, а не наоборот
Внедрение процессов — это не разовое мероприятие, а постоянная работа. Но если делать ее правильно, бизнес станет эффективнее, а сотрудники — счастливее (да-да, люди любят порядок).
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Инструкции не повышают доходы бизнеса, однако позволяют не терять деньги на ровном месте. Во многих компаниях, особенно из малого бизнеса, все работает «по наитию»...
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