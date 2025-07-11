Почему в компании не работают инструкции и что сделать, чтобы они работали

Источник материала: ProBusiness





Инструкции не повышают доходы бизнеса, однако позволяют не терять деньги на ровном месте. Во многих компаниях, особенно из малого бизнеса, все работает «по наитию» и любые попытки что-то регламентировать обычно заканчиваются неудачно. В крупном бизнесе регламентирование процессов уже есть, но в реальности большинство инструкций не выполняется как следует. Резидент Клуба Про бизнес , руководитель ООО «НПЦ «Референс» (входит в группу компаний Alexa GROUP) Алексей Попов рассказал на встрече Клуба, что делать, чтобы инструкции не были формальностью, а эффективным инструментом в управлении процессами, кадрами, прибылью.

Генеральный партнер Клуба Про бизнес — Группа компаний «ФИНТЕХИНВЕСТ»

Технологический партнер Клуба Про бизнес — МТС

Алексей Попов

Руководитель ООО «НПЦ «Референс», входит в группу компаний Alexa GROUP

Процессный vs. функциональный подход: что лучше?

— В современном бизнесе успех компании во многом зависит от того, насколько четко и слаженно работают внутренние процессы. Казалось бы, что может быть проще — прописать инструкции и требовать их выполнения. Но на практике многие регламенты остаются теорией: сотрудники их игнорируют, начальники закрывают глаза, а бизнес теряет эффективность.

Как же внедрить процессы так, чтобы они приносили реальную пользу, а не становились очередной бюрократической нагрузкой? Разберемся в деталях.

Процессный подход: представьте идеальный завод — сырье поступает на вход, проходит четкие этапы обработки и на выходе получается готовый продукт. Все предсказуемо, прозрачно и без лишних действий.



Скриншот из презентации А. Попова

Особенности:

Каждый знает свои задачи и сроки.

Минимум ручного управления — процессы работают сами.

Легко найти слабые места и оптимизировать.

Функциональный подход: в этой модели сотрудники работают не на результат, а на отчет перед начальством. Взаимодействие между отделами идет через руководителей, что создает задержки и неразбериху.

Особенности:

Много лишних согласований.

Ответственность размыта.

Руководитель становится «бутылочным горлышком».



Скриншот из презентации А. Попова

Когда компании действительно нужны процедуры?

Не каждый процесс стоит формализовать. Вот ситуации, когда регламенты необходимы:

Результат работы нестабильный — то хорошо, то плохо.

— то хорошо, то плохо. Нужно обучать новичков — без инструкций адаптация затягивается.

— без инструкций адаптация затягивается. Требуют регуляторы — в банках или на производстве, например.

— в банках или на производстве, например. Компания растет — то, что работало на 10 человек, перестает работать на 100.

Важно: внедрение процедуры должно быть экономически оправданным. Если на создание инструкции уходит месяц, а экономия времени — всего час в год, смысла в таком регламенте нет.



Скриншот из презентации А. Попова

Скриншот из презентации А. Попова

Как внедрить процесс, чтобы его не саботировали?

Даже самая продуманная инструкция может провалиться, если не учесть три ключевых условия:

Реальность исполнения:

Достаточно ли у сотрудников знаний и ресурсов?

Прописаны ли не только идеальные сценарии, но и действия при сбоях?

Пример: если в IT-поддержке есть только инструкция «как работать, когда все хорошо», но нет алгоритма на случай сбоя, сотрудники будут действовать хаотично.



Скриншот из презентации А. Попова

Отсутствие противоречий:

Процедура не должна конфликтовать с другими правилами или KPI.

Пример: если менеджеру платят за количество звонков, но при этом требуют детально заполнять CRM, он будет делать звонки «для галочки», а данные вносить кое-как.

Контроль и адаптация:

Любой процесс со временем устаревает. Нужны:

регулярные проверки,

обратная связь от сотрудников,

готовность вносить изменения.

Практические инструменты: как сделать процессы удобными?

Чем проще — тем лучше. Вот несколько рабочих форматов:

Чек-листы — быстро, наглядно, невозможно пропустить шаг (как в авиации).

— быстро, наглядно, невозможно пропустить шаг (как в авиации). Дорожные карты — визуализация этапов, удобно для сложных проектов.

— визуализация этапов, удобно для сложных проектов. Видеоинструкции — особенно полезно на производстве.

— особенно полезно на производстве. Корпоративная википедия — единая база знаний вместо сотни разрозненных файлов.

Главное правило: инструкции должны быть доступны. Если сотруднику нужно перерыть три папки и пять чатов, чтобы найти регламент, он просто не будет его использовать.

Культура соблюдения правил: без этого ничего не сработает

Можно прописать идеальные процессы, но если в компании нет дисциплины, они останутся на бумаге. Как этого избежать?

Начинать с малого — внедрять изменения постепенно, а не сразу «закручивать гайки». Не прощать даже мелкие нарушения — иначе сотрудники решат, что правила можно игнорировать. Менять людей, если нужно — если сотрудник принципиально саботирует процессы, проще найти того, кто готов работать по правилам.

Скриншот из презентации А. Попова

Процессы должны работать на бизнес, а не наоборот

Оценивайте целесообразность — не превращайте компанию в бюрократическую машину. Делайте инструкции простыми и понятными — если сотрудники их не используют, значит, они плохо написаны. Контролируйте и адаптируйте — мир меняется, и процессы должны меняться вместе с ним.



Скриншот из презентации А. Попова

Внедрение процессов — это не разовое мероприятие, а постоянная работа. Но если делать ее правильно, бизнес станет эффективнее, а сотрудники — счастливее (да-да, люди любят порядок).