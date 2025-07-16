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Факторинг от МТБанка: деньги здесь и сейчас для роста вашего бизнеса

16.07.2025 11:23 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


МТБанк предлагает факторинг — удобный финансовый инструмент для совершения сделок между покупателем и поставщиком. Эта услуга открывает новые возможности для бизнеса и помогает совершать сделки между покупателем и поставщиком, если у первого нет свободных средств, а у второго — возможности дать отсрочку.

Типичная ситуация: покупателю необходимо срочно увеличить объем закупок из-за роста спроса, но свободных средств для предоплаты нет. Поставщик, в свою очередь, не может предоставить отсрочку платежа, поскольку сам нуждается в средствах для закупки сырья. Благодаря факторингу учитываются интересы поставщика в полной оплате в момент поставки товара, а покупатель при этом получает желаемую отсрочку и сможет рассчитаться за поставку из выручки от реализации этой поставки.

Как работает факторинг?

Оформить факторинг может как покупатель, так и поставщик. Для этого одна из сторон обращается в банк. Банк финансирует поставку в размере до 100% стоимости товара путем перечисления денег поставщику в момент поставки, а покупатель рассчитывается с банком не позднее установленного договором срока отсрочки.

Факторинг является выгодной альтернативой кредиту и дает возможность обеим сторонам бизнеса развиваться непрерывно.

В МТБанке можно оформить как скрытый, так и открытый факторинг:

Скрытый факторинг — покупатель не знает, что финансирование поставки осуществляется через банк. Все расчеты проходят между банком и поставщиком без информирования покупателя.

Открытый факторинг — покупатель уведомляется о том, что финансирование поставки производится через банк. В зависимости от условий, открытый факторинг может быть:

— с правом регресса — поставщик несет ответственность за возврат средств банку, если покупатель не оплатит долг;

— без права регресса — непосредственно покупатель несет ответственность за возврат средств банку.

Основные условия факторинга от МТБанка:

  • Обеспечение: оформление без залога.
  • Гибкость: в рамках договора факторинга можно работать с несколькими контрагентами.
  • Валюта: белорусские рубли.
  • Срок отсрочки: подбирается индивидуально.
  • Скорость: в рамках лимита по договору финансирование осуществляется в кратчайшие сроки.
  • Прозрачные условия: никаких скрытых комиссий, размер вознаграждения устанавливается индивидуально.

Чтобы получить подробную консультацию по факторингу, оформите заявку на сайте.

Персональный менеджер ответит на ваши вопросы и поможет выбрать подходящий вид факторинга. После этого вам нужно будет предоставить в отделение пакет документов — и в течение оговоренного срока вы получите решение от банка.

Как оформить факторинг всего в несколько шагов?

— Подайте заявку на сайте МТБанка.

— Получите консультацию специалиста.

— Предоставьте необходимые документы.

— Дождитесь решения банка в кратчайшие сроки.

Подробно о факторинге — здесь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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МТБанк предлагает факторинг - удобный финансовый инструмент для совершения сделок между покупателем и поставщиком. Эта услуга открывает новые возможности для...
 
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