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Факторинг от МТБанка: деньги здесь и сейчас для роста вашего бизнеса
16.07.2025 11:23 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
МТБанк предлагает факторинг — удобный финансовый инструмент для совершения сделок между покупателем и поставщиком. Эта услуга открывает новые возможности для бизнеса и помогает совершать сделки между покупателем и поставщиком, если у первого нет свободных средств, а у второго — возможности дать отсрочку.
Типичная ситуация: покупателю необходимо срочно увеличить объем закупок из-за роста спроса, но свободных средств для предоплаты нет. Поставщик, в свою очередь, не может предоставить отсрочку платежа, поскольку сам нуждается в средствах для закупки сырья. Благодаря факторингу учитываются интересы поставщика в полной оплате в момент поставки товара, а покупатель при этом получает желаемую отсрочку и сможет рассчитаться за поставку из выручки от реализации этой поставки.
Как работает факторинг?
Оформить факторинг может как покупатель, так и поставщик. Для этого одна из сторон обращается в банк. Банк финансирует поставку в размере до 100% стоимости товара путем перечисления денег поставщику в момент поставки, а покупатель рассчитывается с банком не позднее установленного договором срока отсрочки.
Факторинг является выгодной альтернативой кредиту и дает возможность обеим сторонам бизнеса развиваться непрерывно.
В МТБанке можно оформить как скрытый, так и открытый факторинг:
Скрытый факторинг — покупатель не знает, что финансирование поставки осуществляется через банк. Все расчеты проходят между банком и поставщиком без информирования покупателя.
Открытый факторинг — покупатель уведомляется о том, что финансирование поставки производится через банк. В зависимости от условий, открытый факторинг может быть:
— с правом регресса — поставщик несет ответственность за возврат средств банку, если покупатель не оплатит долг;
— без права регресса — непосредственно покупатель несет ответственность за возврат средств банку.
Основные условия факторинга от МТБанка:
Чтобы получить подробную консультацию по факторингу, оформите заявку
Персональный менеджер ответит на ваши вопросы и поможет выбрать подходящий вид факторинга. После этого вам нужно будет предоставить в отделение пакет документов — и в течение оговоренного срока вы получите решение от банка.
Как оформить факторинг всего в несколько шагов?
— Подайте заявку на сайте МТБанка.
— Получите консультацию специалиста.
— Предоставьте необходимые документы.
— Дождитесь решения банка в кратчайшие сроки.
Подробно о факторинге —
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МТБанк предлагает факторинг - удобный финансовый инструмент для совершения сделок между покупателем и поставщиком. Эта услуга открывает новые возможности для...
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