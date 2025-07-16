«Водитель в существующей парадигме вообще превратился в раба». Узнали, что происходит на рынке такси

Источник материала: ProBusiness





Для белорусов такси уже давно стало привычным видом транспорта. Оно позволяет быть мобильнее и гибко выстраивать свой график. Сейчас безусловным лидером сферы в Беларуси является сервис Яндекс Go и нужно иметь смелость и сильную маркетинговую стратегию, чтобы решиться составить ему конкуренцию. Но такие компании появились. В мае отечественная компания А1 запустила свой сервис «А1 Такси». В июле анонсировал о тестировании своего WB Taxi маркетплейс Wildberries, а в регионах вот-вот должен заработать сервис Bro Car из Казахстана. «Про бизнес» пообщался с представителями рынка и узнал их мнение о состоянии сферы, нынешнем положении водителей, а также преимуществах для пассажиров и бизнеса.

«У нас есть возможность оставаться такси с „человеческим лицом“»

Сперва небольшой экскурс в историю. В Беларуси сфера такси начала развиваться в 2000-х годах, а в 2002-м была зарегистрирована одна из первых диспетчерских служб в столице — «001». Впоследствии она преобразовалась в 135. Позже появились и другие перевозчики, а у людей — выбор. Отталкиваясь от собственных предпочтений и финансовых возможностей, они могли решить, какая служба такси их больше подходит.

Но в ноябре 2015 года ситуация изменилась: заработал сервис Uber, который постепенно стал вытеснять существующие компании. Людям нравилось, что теперь машину можно вызвать через приложение без звонка диспетчеру. Кроме этого, Uber предложил более приятные цены на поездки, чем тогда были у традиционных служб. Водители тоже активно начали сотрудничать с Uber. Их привлекал гибкий график работы и возможность хорошего заработка.

В феврале 2018 года Uber и Яндекс объединили свои сервисы такси в России и других странах СНГ, а в 2023 году Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber, в результате чего стал единственным владельцем группы, в которую вошли сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Так на улицах Минска, а потом и областных городов, появились брендированные машины Яндекс Go. Сейчас они обслуживают 90% рынка, а службы, которые выдержали конкуренцию, — оставшиеся 10%. Одна из них — 135. Вот как комментирует ситуацию в сфере такси сейчас ее руководитель Олег Радкевич:

— На мой взгляд, обстановка сегодня не самая благоприятная, особенно это касается небольших компаний. Но служба 135 со своей стороны делает все возможное, чтобы предоставить водителям, которые сотрудничают с нами, комфортные условия работы (удобное приложение, круглосуточную поддержку живого диспетчера) и стабильный доход. Также мы рекомендуем для подключения только надежных перевозчиков, чтобы права водителей были защищены. Они должны иметь возможность зарабатывать больше, но не перерабатывать при этом.



Олег Радкевич.

Нам, уверен, как и любому локальному бренду, конкурировать с Яндекс сложно. Такси — это наша основная сфера деятельности, а для него — одна из многочисленных. Благодаря своему масштабу, ему удалось завоевать рынок. Но мы стараемся видеть плюсы в происходящем: не будучи монополистом, у нас есть возможность оставаться такси с «человеческим лицом», которое действительно заботится о своих клиентах. В отличие от крупных компаний, мы каждый день лично общаемся с нашими пассажирами и водителями. Это помогает лучше выявлять их потребности и выстраивать доверительные отношения. Ведь любому клиенту важно чувствовать себя услышанным и ценным. Планируем продолжать свою деятельность, предлагая белорусам достойную альтернативу в виде надежного отечественного сервиса.





Что касается появления на рынке сервисов такси от таких известных брендов, как А1 и Wildberries — однозначно в нынешних реалиях это смелый шаг.

«Чтобы заработать от 2500 рублей и выше, водитель вынужден быть на линии по 10−16 часов»

Руководитель ассоциации профессиональных перевозчиков «АППП» Екатерина Станкевич считает, что 135, как и остальные небольшие службы такси, будет работать, пока остаются водители и пассажиры, которые чем-то недовольны в сервисе Яндекса. Первых, к примеру, может не устраивать высокий процент комиссии, а вторых — не всегда обоснованная стоимость поездки.



Екатерина Станкевич.

— Большинство перевозчиков сегодня работает «по упрощенке» — они платят государству 6% от выручки, — говорит эксперт. — Что касается комиссии, у самого крупного агрегатора (Яндекс) в Минске она составляет 23%, а в областных городах колеблется от 10% до 17%. И я считаю, что это много, учитывая, что основные затраты по обеспечению транспортной деятельности несет перевозчик. А водитель в существующей парадигме вообще превратился в раба, который, чтобы заработать от 2500 рублей и выше, вынужден быть на лини по 10−16 часов. При этом, даже в правилах дорожного движения сказано, что он не может находится за рулем в утомленном состоянии. Это небезопасно — как для него самого, так и для пассажира.

Я сама не так давно ехала в машине, где водитель, выполняя мой заказ, стал засыпать. Оказалось, что кроме такси, он еще работает на кране. Получается, что постоянно находится не в безопасности. Учитывая это, я считаю, что конкуренция нужна прежде всего не пассажирам, а перевозчикам. У нас, наконец, должны начать бороться за самого главного человека в системе такси — за водителя. Ведь, какими бы красочными ни были информационные ресурсы, хорошим автопарк и высоким спрос, пока у нас нет водителя, машина никуда не поедет. И эта сфера вообще не будет работать.



Екатерина Станкевич.

Яндекс сегодня действительно занимает доминирующее положение, потому что он уже давно вошел в жизнь потребителя не только, как сервис такси. Думаю, что новым игрокам нужно было хорошо изучить сферу и понять, какие в ней подводные камни. Насколько мне известно, компания А1 ни с кем не консультировалась, а ведь не лишним было бы узнать мнение перевозчиков и самих водителей. Важно понимать: сколько бы договоров с водителями вы ни заключили, не факт, что все они выйдут на линию. Кто-то, возможно, скачал приложение, чтобы просто протестировать сервис. При этом, когда видит, что у Яндекс коэффициент больше, работает на него.

Сегодня, чтобы обслужить Минск, нужно иметь на линии минимум 11 000 машин. В часы пик — до 16 000. Вывод — не продумана система по привлечению и поощрению водителей. Также знаю, что есть проблемы с картой в приложении «А1 такси». Да, агрегатор сейчас занимается этим вопросом, но, на мой взгляд, если вы бросаете вызов монополисту, то нужно уже на старте четко отлаживать ключевые процессы.

«Пока сервис „А1 такси“ не создаст для водителей необходимых условий для заработка, он не сможет переплюнуть Яндекс»

О недоработках в навигации и отсутствии системы мотивации нам рассказал и водитель одного из столичных автопарков. Он работает в сфере с 2019 года.

— Когда сервис «А1 такси» появился на рынке и объявил акцию почасовой оплаты вне зависимости от наличия заказов, то в нашем автопарке большинство водителей перешли к нему, — говорит таксист. — Но спустя две недели это условие перестало действовать, и они снова вернулись в Яндекс. Да, комиссия у этого агрегатора высокая, но при этом каждый из нас знает, что заработает свои деньги. Также у Яндекса действует хорошая система бонусов. У него есть недельные цели. Условно, сделайте 150 заказов в неделю и получите доплату в 230 рублей — у водителя есть стимул и желание работать. У А1 никакой подобной программы нет. Он придумал массу «плюшек» для пассажиров, а вот для водителей — ничего. Для сравнения: когда Uber заходил на рынок Беларуси, он год не брал свою комиссию. Вот вам пример привлечения водителей. Думаю, чтобы лучше понять, как устроена сфера, компании А1 стоило пообщаться не с владельцами автопарков, а непосредственно с водителями.





К слову, о привлечении: фотоконтроль сервиса А1 не пропускает машины, брендированные под Яндекс Go. Яндекс дает возможность работать на машине с оклейкой «А1 такси». Объясните мне, зачем водителю за свой счет делать реберндинг машины? Этим никто не будет заниматься.

Также в сервисе «А1 такси» не налажена навигация и система распределения заказов. Я могу заканчивать поездку в одной части города, а потом меня сервис может отправить в противоположную. Могу приехать за пассажиром по установленной точке, а он будет ждать меня на обратной стороне улицы (но я этого не знаю). Со мной связывается поддержка и спрашивает, почему я не звоню клиенту. У меня логичный вопрос: почему я должен ему звонить за свой счет, когда у вас некорректно работает карта? Написать пассажиру я тоже не могу.

В приложении А1 нет кнопки для водителя «по делам». Вот в течение дня мне нужно на время уйти с линии, но я этого сделать не могу.

В общем, конкуренция — это супер, но пока сервис «А1 такси» не создаст для водителей необходимых условий для заработка, он не сможет переплюнуть Яндекс.

«А1 имеет огромный потенциал, но нужно отладить процессы»

Есть и противоположное мнение по поводу бонусов для водителей от Яндекса. К примеру, создатель Республиканского клуба таксистов TaxoBRO Максим Кошеленков считает, что агрегатор дает их водителю, чтобы ему не так горько было обслуживать копеечные заказы:



Максим Кошеленков

Создатель Республиканского клуба таксистов TaxoBRO

— Сервис «А1 такси» не действует из расчета набивания маркетинговых денег. И, на мой взгляд, это правильный путь. Компания пытается выстроить процесс так, чтобы он был интересен и выгоден обеим сторонам: агрегатору и перевозчику. Но играть на одном поле с таким конкурентом, как Яндекс, действительно непросто. Что бы ни говорили о высокой комиссии, этот агрегатор сегодня обеспечивает водителю гарантированный доход. Он знает, что, отработав день, получит конкретную сумму. Увы, но ни один другой сервис сегодня не может дать водителю такое количество заказов, которые бы покрыли его потребности. Но это не значит, что не нужно действовать.

А1 имеет огромный потенциал, но нужно отладить процессы. Известно, что есть вопросы по распределению и наполняемости заказов, по навигации. Все это связывается в цепочку, и в моменте нельзя взять и передернуть одеяло на свою сторону. Но, надеюсь, что А1 со своими бюджетами и возможностями, пусть даже пока играя в минус, выстроит правильную бизнес-модель и сможет привлечь перевозчиков, водителей и пассажиров.

Сегодня очевидна борьба как за клиента, путем демпинга цен, так и за водителя, используя систему бонусов. У А1 достойный тариф, который может работать, но благодаря тому, что у Яндекс есть всевозможные рычаги воздействия, он «шатает» рынок. Условно, в час пик у А1 такси нет ядерных цен, но сложно вызвать машину. Почему? Потому что водители не закреплены за конкретным агрегатором и в моменте выбирают тот сервис, где коэффициент выше.





Но есть у Яндекс и то, что не нравится водителям, невзирая на бонусы. Он может заблокировать водителя, а ему надо сидеть и думать, как ближайшую неделю кормить семью. Проблема в том, что этот агрегатор поощряет жалобы от пассажиров всевозможными доплатами и промокодами. Я не устану говорить, что это стимулирование потребительского экстремизма. Когда сервис не платит клиенту за жалобу, он жалуется по объективным причинам, а не для заработка. Белорусские диспетчеры не блокируют профессиональных водителей с 15-летным стажем, а в Яндекс такое возможно. Раз — и завтра ты без работы.

Что касается такси от бренда Wildberries, то у меня о нем нет никакой информации. Сервис хранит молчание и пока работает в тестовом режиме. Возможно, катают пока своих работников и выявляют баги. Тестовый режим и нужен, чтобы понять, как система будет работать в многопоточном режиме. Когда на линии двадцать водителей, сделать это невозможно.

«Уверен, что эра Яндекс закончится, как только появится достойная замена»

Своим негодованием по поводу несправедливых блокировок поделился и руководитель автопарка в Гродно:

— Мы даем водителям работу, машины, а Яндекс их необоснованно блокирует, как будто он их работодатель. На сутки, на 90 дней… Все потому, что агрегатор решил, что водитель делает заказы мимо сервиса и недоплачивает ему деньги, тем самым нарушая стандарты. Конечно, бывает всякое, но зачастую пассажиры пишут жалобы на водителей, чтобы получить денежное вознаграждение или промокод.

Я уверен, что эра Яндекс закончится, как только появится достойная замена. Нам она нужна, потому что хочется работать и зарабатывать. В Минске у Яндекс 23% комиссии, а в регионах заявлено 14%, но если пересчитать вручную, то можно получить и 15%. Ну и какой стимул работать, если у нас средний чек 5 рублей, а посадка — 2,5? Как такси может стоить почти столько же, сколько маршрутка? Был даже случай, когда человек с низкой социальной ответственностью вызвал такси, чтобы его с бутылками завезли в приемник. До такой степени Яндекс стер труд водителей в пыль.





Мой автопарк с радостью бы работал с любой другой службой, и мы подавали заявку в «А1 такси», но ответа так и не получили. Наверное, пока этот сервис не планирует запускаться в регионах. По поводу такси от WB — вряд ли оно поедет. Люди воспринимают этот бренд в качестве маркетплейса. Хотя, если любая другая компания, которая сегодня выходит на рынок, обеспечит водителей стабильно высоким доходом без переработок, то они уйдут от Яндекс.

В скором времени, по словам Екатерины Станкевич, в регионах должен заработать сервис Bro Car. Это Казахский агрегатор, который в Беларуси будет курировать компания «Брокар Бел». В мае ее внесли в реестр перевозчиков пассажиров как диспетчера. Вот, как сервис планирует привлекать водителей:

— У Bro Car будет действовать трехэтапная система оценки водителей, а также будут профессиональные курсы с хорошими призами. Тариф, по которому они будут работать, позволит им получать от 3000 рублей в месяц, находясь на линии 10 часов. Да, это тоже небольшая переработка, но предусмотрены два перерыва по 20 минут. Водители будут полностью отключены от системы и смогут отдохнуть. Bro Car не будет работать в Минске, потому что это единственный город, где на собрание пришел лишь один перевозчик. Это объяснимо тем, что столичные автопарки очень закредитованы, почему и очень боятся потерять стабильного агрегатора Яндекс.

Первый город, в котором запустится сервис Bro Car, — Гродно, потом — Витебск и Гомель.

«Как для водителей, так и для пассажиров мы хотим быть прозрачными и правильными»

Когда мы спросили руководителя направления «А1 Такси» Евгения Левданского, какой он видит ситуацию на рынке и почему мобильный оператор решил запустить свой сервис такси, он также ответил, что «в завоеванной сфере не все хорошо»:

— Сервис «А1 такси» для нашей компании — это крупный и интересный проект. Я бы не сказал, что в завоеванной сфере все хорошо и нет места никому другому. В ноябре 2024 года вступили в силу определенные законодательные нормы, появился реестр и рынок начали регулировать. Я считаю, что в таких реалиях мы можем конкурировать с любой компанией.



Евгений Левданский.

У нас есть человеческие и маркетинговые ресурсы, знания управления продуктом. Есть клиенты, которые уже много лет выбирают нас. Мы обладаем силой бренда. Этого всего достаточно, чтобы тягаться с любым серьезным конкурентом.

Как для водителей, так и для пассажиров мы хотим быть прозрачными и правильными. Сейчас идет борьба за перевозчиков и водителей. Зная это, мы стараемся выстраивать и с теми, и с другими взаимовыгодные бизнес-отношения. Понимаем, какая комиссия должна быть, какие стимулирующие выплаты. Да, наши конкуренты напрямую говорят водителям, какое количество заказов они должны выполнить, чтобы получить определенную сумму денег. Тем самым они стимулируют работников другого предприятия зарабатывать.





И с такой системой довольно сложно бороться. Мы общались с руководителями парков. Они говорят, что стали заложниками ситуации, потому что водители сами выбирают, на какой сервис работать. Когда доплачивают напрямую, то часто выбор не в нашу пользу.

На данном этапе мы довольны тем количеством подписанных контрактов, которые у нас есть. Дальше будет выбирать потребитель.

Сейчас мы дорабатываем наше приложение, внимательно слушая отзывы как водителей, так и пассажиров. Работаем над улучшением картографии.





Из важного: мы сертифицировали программную кассу. Сегодня пассажирам сложно рассчитаться наличными, так как не хватает таксометров в машинах, и водитель не может принять такую оплату. Данное нововведение сильно облегчит жизнь перевозчикам и снимет с них финансовую нагрузку.

Пока наш сервис не может удовлетворить весь спрос и не всегда оперативно может приехать автомобиль. Мы это знаем, поэтому ежедневно над этим работаем, предпринимаем новые шаги — и в скором времени ситуация изменится. Появятся новые фишки и коллаборации с партнерами. Мы с холодной головой преодолеваем трудности на старте и надеемся на понимание наших клиентов. Невозможно зайти на новый для себя рынок и сразу занять большую долю, но мы движемся вперед.





От сервиса Яндекс Go мы получили такой комментарий:

— Мы положительно относимся к появлению новых игроков на рынке перевозок, поскольку рост конкуренции способствует улучшению качества услуг, стимулирует развитие технологий и предоставляет пользователям больше возможностей для выбора подходящего уровня сервиса и цены.