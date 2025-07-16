Летний уикенд с А1: кино, инклюзивная кофейня, игры и фотозона с Супер Ежом на фестивале Vulitsa Ezha

Источник материала: ProBusiness





В выходные 19−20 июля состоится второй в этом сезоне фестиваль Vulitsa Ezha. Компания А1, один из постоянных партнеров большого городского пикника, откроет в Ботаническом саду свою площадку с кинопоказами, «Инклюзивной кофейней» и интерактивами для гостей по безопасности в интернете.

Встречать гостей пикника будет Супер Ёж А1 — защитник интернета и главный персонаж фотозоны компании, где можно сделать снимки на память о ярких выходных лета. При этом программа А1 подготовлена так, чтобы участники фестиваля не только развлекались, но и получили возможность повысить свою цифровую грамотность в игровой форме.

Как дети, так и взрослые смогут больше узнать о том, как защитить свои данные и обеспечить безопасность своих близких в интернете, участвуя в квизе и отвечая на вопросы о цифровой гигиене, фишинге, безопасных паролях и родительском контроле, а также во время игр, которые помогут научиться различать опасности в сети. Победителей квиза по безопасности в интернете ждет сюрприз.

Также весь уикенд гостей пикника ждут в кинотеатре под открытым небом от A1. В субботу 19 июля там покажут фильмы для всех возрастов: «Победитель», «Кокоша — маленький дракон», «Сделай шаг», «Один прекрасный день», «Воображариум доктора Парнаса», «Иоанна — женщина на папском престоле». В программе на воскресенье 20 июля — «Карлсон, который живет на крыше», «Правда и ничего кроме», «Дневники няни», «Охота на работу», «Новичок» и «Дорогой диктатор».

В фестивальные выходные на площадке будет работать одна из самых известных безбарьерных кофеен в Беларуси — «Инклюзивная кофейня» в А1. В течение дня бариста приготовит всем желающим фирменные напитки из основного и летнего меню, а гости, успешно прошедшие киноквиз от A1, получат купон на бесплатный кофе.

Площадка А1 принимает гостей 19 и 20 июля с 12:00 до 22:00 в Ботаническом саду (ул. Сурганова, 2В).

Не пропустите яркое событие лета, где можно провести время всей семьей, отдохнуть и получить новые знания!