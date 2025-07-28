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18‑й пакет санкций ЕС не затрагивает обычные коммерческие арбитражные споры между компаниями
28.07.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
18 июля 2025 г. Совет ЕС утвердил 18-й санкционный пакет против Беларуси (Регламент 2025/1472) и России. В дополнение к торговым и банковским ограничениям документ включает специальный раздел об разрешении инвестиционных споров (ISDS). Предписано: национальные суды Союза не должны признавать и исполнять решения зарубежных арбитражей, вынесенные «в связи с ранее установленными санкциями» по инвестиционным арбитражным спорам. Сергей Белявский, директор юридической компании «Экономические споры», рекомендованный арбитр Международного арбитражного суда при Белорусской Торгово-промышленной палате, дал свою оценку перспективам и изменениям, касающиеся иностранных инвесторов, которые захотят получить дивиденды в Беларуси.
— Ключевое: 18‑й пакет санкций ЕС не затрагивает обычные коммерческие арбитражные споры между компаниями. Ограничения адресованы исключительно инвестиционному арбитражу — спорам из инвестиционных договоров (BIT/IIA), где одна сторона — частный инвестор, а другая — государство.
Что такое инвестиционный арбитраж
Инвестиционный арбитраж — это разбирательство по международному инвестиционному договору, в котором:
Основание юрисдикции таких арбитражей — двусторонние соглашения о поощрении и защите инвестиций (BIT/IIA), а также многосторонние конвенции (например, Конвенция ICSID 1965 г.). В ряде белорусско‑европейских двусторонних договоров и соглашений о поддержке инвестиций прямо закреплено: арбитражные решения окончательны и подлежат исполнению в государствах-участниках.
Что изменилось в 18‑м пакете санкций ЕС
Новые санкционные регламенты ЕС не денонсируют двусторонние соглашения и не отменяют Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 г. (ст. 26−27, pacta sunt servanda — договоры обязательны и должны выполняться добросовестно).
Юридическая техника опирается на ст. V (2)(b) Нью‑йоркской конвенции 1958 г., которая разрешает государству не признавать и не исполнять иностранное арбитражное решение, если оно противоречит его публичному порядку. ЕС фактически превратил эту «оборочную» норму в обязательную инструкцию для национальных судов в санкционных кейсах.
Почему это «хитро», но формально легально
Кого и чего это не касается
Обычные коммерческие арбитражи между хозяйствующими субъектами (компания‑компания) не подпадают под новые ограничения. Белорусские и российские компании по‑прежнему могут:
Практические последствия для белорусских инвесторов и государства
Для белорусского бизнеса и государства это означает: стратегии защиты и взыскания по инвестиционным спорам нужно выстраивать за пределами ЕС или с учетом новых рисков «санкционного публичного порядка».
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18 июля 2025 г. Совет ЕС утвердил 18-й санкционный пакет против Беларуси (Регламент 2025/1472) и России. В дополнение к торговым и банковским ограничениям документ включает...
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