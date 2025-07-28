Источник материала: ProBusiness

18 июля 2025 г. Совет ЕС утвердил 18-й санкционный пакет против Беларуси (Регламент 2025/1472) и России. В дополнение к торговым и банковским ограничениям документ включает специальный раздел об разрешении инвестиционных споров (ISDS). Предписано: национальные суды Союза не должны признавать и исполнять решения зарубежных арбитражей, вынесенные «в связи с ранее установленными санкциями» по инвестиционным арбитражным спорам. Сергей Белявский, директор юридической компании «Экономические споры», рекомендованный арбитр Международного арбитражного суда при Белорусской Торгово-промышленной палате, дал свою оценку перспективам и изменениям, касающиеся иностранных инвесторов, которые захотят получить дивиденды в Беларуси.



Сергей Белявский

Директор юридической компании «Экономические споры», рекомендованный арбитр Международного арбитражного суда при Белорусской Торгово-промышленной палате

— Ключевое: 18‑й пакет санкций ЕС не затрагивает обычные коммерческие арбитражные споры между компаниями. Ограничения адресованы исключительно инвестиционному арбитражу — спорам из инвестиционных договоров (BIT/IIA), где одна сторона — частный инвестор, а другая — государство.

Что такое инвестиционный арбитраж

Инвестиционный арбитраж — это разбирательство по международному инвестиционному договору, в котором:

иностранный инвестор (частный субъект бизнеса) предъявляет требования к Республике Беларусь;

или наоборот: белорусская компания как инвестор предъявляет требования к иностранному государству (в рамках реализуемого на его территории инвестиционного проекта).

Основание юрисдикции таких арбитражей — двусторонние соглашения о поощрении и защите инвестиций (BIT/IIA), а также многосторонние конвенции (например, Конвенция ICSID 1965 г.). В ряде белорусско‑европейских двусторонних договоров и соглашений о поддержке инвестиций прямо закреплено: арбитражные решения окончательны и подлежат исполнению в государствах-участниках.

Что изменилось в 18‑м пакете санкций ЕС

Новые санкционные регламенты ЕС не денонсируют двусторонние соглашения и не отменяют Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 г. (ст. 26−27, pacta sunt servanda — договоры обязательны и должны выполняться добросовестно).

Вместо этого государства‑члены ЕС получили указание: на стадии признания и приведения в исполнение инвестиционных арбитражных решений по спорам, затрагивающим санкционные вопросы, ссылаться на нарушение публичного порядка и отказывать в экзекватуре.

Юридическая техника опирается на ст. V (2)(b) Нью‑йоркской конвенции 1958 г., которая разрешает государству не признавать и не исполнять иностранное арбитражное решение, если оно противоречит его публичному порядку. ЕС фактически превратил эту «оборочную» норму в обязательную инструкцию для национальных судов в санкционных кейсах.

Почему это «хитро», но формально легально

Двусторонние соглашения и Венская конвенция остаются в силе — ЕС не заявляет об их прекращении. Исполнение решений остается процессуальным вопросом национального суда. А процессуальный фильтр «нарушения публичного порядка» — признанный во всем мире механизм отказа. Результат: обязательство по договору сохраняется, но его реализация блокируется на финальной стадии — через отказ в признании/исполнении.





Кого и чего это не касается

Обычные коммерческие арбитражи между хозяйствующими субъектами (компания‑компания) не подпадают под новые ограничения. Белорусские и российские компании по‑прежнему могут:

обращаться в международные коммерческие арбитражи;

признавать и исполнять такие решения в странах ЕС (при отсутствии иных санкционных препятствий по конкретному делу).

Практические последствия для белорусских инвесторов и государства

Если Беларусь как государство выступает ответчиком по инвестиционному иску инвестора из ЕС — исполнить решение против нее в ЕС будет крайне сложно.

Если белорусская компания спорит с иностранным государством — членом ЕС и выигрывает арбитраж, получить деньги или обратить взыскание на активы в ЕС по такому решению тоже будет проблематично.

Придется искать активы иные юрисдикции (вне ЕС), где суды не применяют санкционный «публичный порядок» как обязательный барьер.

Что делать? Структурировать инвестиции через юрисдикции и договоры, обеспечивающие исполнение вне ЕС. Закладывать альтернативные форумы исполнения (Турция, ОАЭ и др.), где активы контрагента доступны и нет «санкционного фильтра». Страховать политические риски (PRI), включая риск отказа в исполнении решений. Детально анализировать оговорки о месте арбитража и праве, применимом к исполнению, уже на стадии заключения инвестиционных соглашений. 18‑й санкционный пакет ЕС точечно ударил по инвестиционному арбитражу, не затрагивая привычные коммерческие споры. Суды ЕС будут отказывать в признании и исполнении инвестиционных арбитражных решений, связанных с санкциями, под предлогом «публичного порядка». Формально международные договоры остаются действительными, но на практике их реализация будет блокироваться на процессуальном уровне.

Для белорусского бизнеса и государства это означает: стратегии защиты и взыскания по инвестиционным спорам нужно выстраивать за пределами ЕС или с учетом новых рисков «санкционного публичного порядка».