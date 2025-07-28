Умные помощники нового поколения: в Беларуси представили инновационные устройства от бренда Trouver

Источник материала: ProBusiness





В белорусском бизнес-пространстве нечасто появляется бренд, который всего за год существования оказывается в числе лидеров рынка. Именно такой кейс демонстрирует Trouver — производитель бытовой техники, который с 2024 года уже вошел в ТОП-3 по продажам роботов-пылесосов и в ТОП-4 в категории аэропилей.

Этот стремительный взлет стал поводом для первой официальной презентации бренда в Минске, где Trouver показал флагманские устройства и озвучил амбициозные планы на белорусском рынке. Мы побывали на мероприятии и выяснили, какие новинки только что поступили в продажу.









TROUVER на старте: кто стоит за брендом

TROUVER — глобальная инженерная платформа, сочетающая три центра компетенций: разработку (Мюнхен), эстетику и дизайн (Париж), пользовательский опыт (Шанхай). Компания делает ставку на интеллектуальные технологии и комплексный экосистемный подход, выводя на рынок устройства, которые интегрируются в цифровую среду умного дома, минимизируют рутину владельца и задают новые стандарты в автоматизации уборки и ухода за собой.

В Беларуси бренд представил целую экосистему техники для дома: от устройств для эффективной уборки до гаджетов для ухода за собой и домашними питомцами. Всего — более 20 различных устройств.





TROUVER V50 Ultra Complete: максимум мощности и полный цикл ухода

V50 Ultra Complete — это робот-пылесос с рекордной мощностью всасывания до 24 000 Па — втрое больше, чем у массовых моделей (7 000−8 000 Па). В центре — инновационный мотор Vormax и прямые воздуховоды, обеспечивающие эффективный забор мусора, шерсти и пыли даже с глубоких ковровых покрытий.





Технические и пользовательские преимущества:

Два независимых резервуара DuoSolution (400 мл/200 мл): можно комбинировать универсальный раствор и специальное средство для устранения запахов (актуально для владельцев домашних животных);

Система термообработки и стерилизации: промывка и стерилизация осуществляется водой до 80 °C, с финальной сушкой горячим воздухом и УФ-обработкой (стерильность до 99,98%);

Многофункциональная база: обслуживает мешки объемом 3,2 л — до 100 дней без необходимости контакта пользователя;

Возможность перешагивания препятствий до 6 см. Подходит для помещений с небольшими перепадами уровней;

Интеграция с мобильным приложением: выделение зон уборки (например, места обитания питомцев), регулировка типа чистящих средств.





TROUVER P50 Series (P50 Ultra & P50 Pro Ultra): гибкость сценариев и интеллектуальная адаптация

Модели роботов-пылесосов P50 ориентированы на дома и офисы со смешанными покрытиями — инновационные возможности адаптивной уборки обеспечивают актуальность продукта в реальных сценариях.





P50 Pro Ultra — ключевые особенности:

Система автоматического снятия насадок: робот самостоятельно снимает мопы перед въездом на ковры/паласы, избегая намокания напольных покрытий;

CleanLift и FlexReach: поднимает боковые и роликовые щетки, облегчая влажную уборку в углах и под мебелью;

AI RGB-камера с LED и 3D Structured Light: оценивает степень и тип загрязнения (например, различает влажные и сухие пятна, реагируя на цвет и структуру мусора), маршрут корректируется в реальном времени даже при плохом освещении;

AI MopStatus Monitoring: сенсор мутности воды и автоматическое определение необходимого температурного режима промывки насадок (до 75 °C); экономия воды и персонализация цикла уборки;

Высокая автономность: времени работы станции хватит надолго, а мотор обеспечивает силу до 19 000 Па. Турбощетка CleanChop самостоятельно измельчает волосы, исключая наматывание;

Премиальный дизайн: лаконичные линии, горизонтальная структура станции с фронтальной загрузкой, низкий корпус.

TROUVER Z50 Ultra: сенсорика нового поколения и адаптивная влажная уборка

Это модель робота-пылесоса, предназначенная для перфекционистов в вопросах уборки дома.





Три модуля ИИ (Sensing Tech):

Фронтальная RGB-камера, сканирующая помещение и «понимающая» контекст (тип пола, степень загрязнения, количество мусора);

ИИ-ядро самого робота — комплексная обработка сценариев и алгоритмов на основе облачного обучения;

ИИ-модуль базовой станции — анализирует мутность отработанной воды, сам выбирает температурный режим (до 75 °C), формирует оптимальный цикл самообслуживания.

HydroSync — новая философия мытья полов. Свежая вода распыляется только на обработанный участок, грязная — тут же уходит в отдельный резервуар. Это обеспечивает чистую насадку на протяжении всей уборки.

Другие особенности:

140 минут на одном заряде (батарея 6400 мА·ч), до 140 м² за цикл.

Базовая станция: самоочистка, сушка, дозировка чистящих средств и автономное сливание воды на 4 литра.

Вертикальные пылесосы J40 и M50 Ultra

TROUVER J40 — представитель нового поколения вертикальных пылесосов, который сочетает в себе повышенную мощность, универсальность и эргономику хранения. Для белорусских предпринимателей и управляющих розничных сетей это интересное решение как для домашнего, так и для корпоративного применения.





Ключевые особенности J40:

Увеличенная мощность всасывания.

Вертикальный пылесос оборудован мотором нового поколения, обладающим высокой тягой — это обеспечивает эффективную уборку даже на сложных поверхностях и с трудновыводимыми загрязнениями. При этом устройство сохраняет прежнее время автономной работы, что важно для уборки просторных помещений или офисов без бытовых розеток на каждом шагу.

10-конусная циклонная система фильтрации

Уникальная технология фильтрации позволяет поддерживать стабильную мощность работы и высокую эффективность всасывания. Такой подход минимизирует засорение фильтра и гарантирует долгий срок службы без потери производительности.

Мультирежимная функциональность

Благодаря различным насадкам TROUVER J40 становится универсальным инструментом: с его помощью можно не только убрать пол — устройство справится с влажной уборкой, а также очистит мягкую мебель, ковры и даже труднодоступные зоны.

Особого внимания заслуживает насадка с гребенчатой структурой на роликовой щетке: она предотвращает наматывание волос и мусора, делает процесс чистки плавным и эффективным каждый раз.

Компактный складной дизайн

TROUVER J40 отличается от конкурентов складной конструкцией, что существенно упрощает хранение: пылесос легко помещается в небольшой шкаф или ограниченное пространство, не занимая лишние метры. Это особенно важно для городских квартир, малых офисов или клининговых бизнесов с мобильной логистикой.

TROUVER M50 Ultra — инновационный моющий вертикальный пылесос, который призван изменить представление о домашней уборке, сочетая технологичность и эргономику для решения самых сложных задач. Для белорусских предпринимателей и продажников это устройство представляет интерес не только как компактное и мощное средство уборки, но и как инструмент с уникальным ИИ-инструментом — роботизированной рукой.





Основные особенности и преимущества M50 Ultra:

Удлиняющаяся складная ручка

Первая в линейке TROUVER модель с таким решением — теперь можно легко добраться до труднодоступных мест без необходимости наклоняться или менять положение тела. Это повышает комфорт и снижает физическую нагрузку при уборке, что особенно важно для офисных сотрудников и домашних пользователей.

Роботизированная рука для влажной и сухой уборки

Многофункциональная рука, управляемая искусственным интеллектом, способна точно оценить характер загрязнения и выбрать оптимальный режим уборки. Она обеспечивает беспрепятственное и полное очищение поверхности «от края до края», исключая появление зазоров и пропущенных участков. Такая точность особенно ценна в клининговых услугах премиального уровня.

Борьба с водяными пятнами

Роботизированная рука не только убирает пыль и грязь, но и эффективно устраняет водяные пятна на полу, что помогает поддерживать чистоту и презентабельность помещения в течение всего дня.

Функция самоочистки горячей водой при 100 °C

Поддержание гигиены устройства — важный аспект для профессионального и домашнего использования. Самоочистка позволяет удалять грязь и бактерии за один цикл, обеспечивая санитарную безопасность и повышая долговечность пылесоса.

Устройства для ухода за собой

TROUVER — это не только инновации в уборке, но и передовые решения для персонального ухода, сочетающие технологичность, дизайн и максимальное удобство. В этой категории бренд выходит за рамки привычных гаджетов, применяя свой инженерный потенциал для создания уникальных устройств, которые помогут белорусским семьям и профессионалам заботиться о себе на новом уровне.

Фен Shine 10





Смарт-фен Shine 10 с технологией AeroBlossom разбивает воздушные потоки на мелкие вихри, обеспечивая равномерную сушку и предотвращая перегрев отдельных участков волос. Такой мягкий режим не только бережет структуру волос, но и облегчает создание укладок. Дополнительные функции включают:

Автоматическое создание локонов с эффектом естественной укладки;

Разглаживающий эффект Flyaway — три выхода воздуха предотвращают пушение;

Инновационная щетка Hair Essence насыщает волосы питательными компонентами, стимулируя их здоровье и блеск;

В комплекте — круглая щетка для объема, диффузор для волн, насадка-концентратор для быстрой и аккуратной сушки.

Стайлер Master 10

Благодаря вращающемуся корпусу устройство можно быстро превратить из стайлера в фен одним движением. Система «умного распознавания» насадок запоминает ваши любимые настройки, автоматически подстраивая оптимальную температуру и мощность. При случайном контакте с поверхностью Master 10 сам снижает температуру и поток воздуха — это повышает безопасность использования, снижает энергопотери и продлевает срок службы прибора.

Фен Flip 10





Компактный и лёгкий (всего 300 г), Flip 10 сохраняет мощность и функциональность: скорость сушки — всего 40 секунд благодаря двигателю на 110 000 об/мин. Он оснащён генератором отрицательных ионов (300 миллионов ионов/см³), чтобы минимизировать пушение и добавить блеск волосам, поддерживает комфортную постоянную температуру 55 °C. Это идеальный выбор для занятых бизнес-леди, путешествующих профессионалов и тех, кто ценит мобильность и скорость укладки.

Зубная щетка Fresh Pro





Fresh Pro — первая в линейке TROUVER электрическая щетка, одобренная FDA и рекомендованная стоматологами. Её особенности:

Щетина DuPont и технология 3DClean: два мотора создают согласованные вибрации в трех направлениях для максимально тщательной обработки даже труднодоступных зон;

Мягкие силиконовые вставки защищают десна от давления, что снижает риск воспаления;

Аккумулятор обеспечивает до 30 дней автономной работы; современная беспроводная зарядка делает щетку удобной дома и в поездках.

Кухонная утварь





TROUVER стремится изменить не только подход к уборке, но и к приготовлению пищи — при этом особое внимание уделяется удобству, пользе и универсальности техники. Для белорусского потребителя линейка кухонных устройств становится конкурентным преимуществом бренда и выходом на рынок здорового питания.

Аэрогриль FD10 Pro и новинки серии

Флагманская модель аэрогриля FD10 Pro представлена в нескольких вариантах, позволяя выбирать оптимальный объем и функционал для всей семьи:

FD20 Pro — увеличенный объём 9 литров, идеально подходит для большого ужина или приготовления полезных блюд сразу на несколько человек.

AF20 Pro — модель с панорамной стеклянной чашей. Удобна тем, что весь процесс готовки полностью виден, а блюда легко подавать прямо в этой же чаше на стол.

Гриль нового поколения IG20 Pro

Создает атмосферу загородного барбекю даже в квартире. Интеллектуальная система AI-готовки помогает новичкам готовить без ошибок: аппарат сам определяет оптимальные параметры процесса.

Шнековая соковыжималка SJ10

Новинка года, которая мягко и медленно выжимает сок, сохраняя максимум витаминов и натуральный вкус фруктов и овощей — без лишнего нагрева или окисления.

Премиальные кофемашины

Во второй половине 2025 года бренд выведет на рынок серию кофемашин с интеллектуальным управлением, что позволит получить идеальную чашку кофе одним касанием — технология разработана для настоящих ценителей домашнего кофе.

Такие решения особенно актуальны для городских семей, малых кафе, современных офисов и ритейлеров — TROUVER делает здоровый образ жизни не просто модным, а реальным, интегрируя эстетику и технологии на кухне.

Гаджеты для питомцев





Не забывает TROUVER и о домашних любимцах, предлагая интеллектуальные устройства для комплексного ухода и комфорта животных, что ранее было малодоступно в потребительском сегменте.

Pet Drinker WF20 Pro — фонтан-поилка

Постоянная подача свежей циркулирующей воды, снижающая риск заболеваний почек у кошек и собак. Автоматическая фильтрация и удобный уход делают гаджет практичным даже для занятых владельцев.

G1 Pro — 7-в-1 груминг-комплект

Позволяет выполнять полный комплекс процедур по уходу за шерстью: стрижку, вычесывание, чистку ушек и когтей, а также сушку. Все аксессуары собраны в едином эргономичном корпусе — удобно для домашнего и полупрофессионального применения.

Открытый лоток

Разработан для кошек с учётом потребностей животных и владельцев: просторная конструкция, минимизация запахов, интеллектуальные датчики контроля чистоты.

Умная кормушка с системой распознавания мордочки

Технология распознавания обеспечивает точную индивидуальную подачу корма даже при отсутствии хозяев дома — ваш питомец будет накормлен своевременно, даже если семья уехала в отпуск.

Инновационные решения TROUVER для питомцев существенно экономят время владельца, обеспечивают гигиену и создают дополнительную ценность для бизнеса: от зоосалонов и ветеринарных клиник до магазинов товаров для животных. Это — новый уровень автоматизации и заботы, который важен для современной семьи и стремительно растущего рынка товаров для домашних животных.

Новый бренд TROUVER быстро укрепляет свои позиции на белорусском рынке бытовой техники благодаря сочетанию передовых технологий, инновационных решений и продуманному дизайну. Производитель предлагает комплексные решения, отвечающие высоким требованиям современных пользователей. Такой подход делает бренд не только интересным для частных домовладельцев, но и перспективным партнером для бизнеса, открывая новые возможности для развития рынка и повышения качества сервиса в Беларуси.