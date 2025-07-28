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Умные помощники нового поколения: в Беларуси представили инновационные устройства от бренда Trouver
28.07.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В белорусском бизнес-пространстве нечасто появляется бренд, который всего за год существования оказывается в числе лидеров рынка. Именно такой кейс демонстрирует Trouver — производитель бытовой техники, который с 2024 года уже вошел в ТОП-3 по продажам роботов-пылесосов и в ТОП-4 в категории аэропилей.
Этот стремительный взлет стал поводом для первой официальной презентации бренда в Минске, где Trouver показал флагманские устройства и озвучил амбициозные планы на белорусском рынке. Мы побывали на мероприятии и выяснили, какие новинки только что поступили в продажу.
TROUVER на старте: кто стоит за брендом
TROUVER — глобальная инженерная платформа, сочетающая три центра компетенций: разработку (Мюнхен), эстетику и дизайн (Париж), пользовательский опыт (Шанхай). Компания делает ставку на интеллектуальные технологии и комплексный экосистемный подход, выводя на рынок устройства, которые интегрируются в цифровую среду умного дома, минимизируют рутину владельца и задают новые стандарты в автоматизации уборки и ухода за собой.
В Беларуси бренд представил целую экосистему техники для дома: от устройств для эффективной уборки до гаджетов для ухода за собой и домашними питомцами. Всего — более 20 различных устройств.
TROUVER V50 Ultra Complete: максимум мощности и полный цикл ухода
V50 Ultra Complete — это робот-пылесос с рекордной мощностью всасывания до 24 000 Па — втрое больше, чем у массовых моделей (7 000−8 000 Па). В центре — инновационный мотор Vormax и прямые воздуховоды, обеспечивающие эффективный забор мусора, шерсти и пыли даже с глубоких ковровых покрытий.
Технические и пользовательские преимущества:
TROUVER P50 Series (P50 Ultra & P50 Pro Ultra): гибкость сценариев и интеллектуальная адаптация
Модели роботов-пылесосов P50 ориентированы на дома и офисы со смешанными покрытиями — инновационные возможности адаптивной уборки обеспечивают актуальность продукта в реальных сценариях.
P50 Pro Ultra — ключевые особенности:
TROUVER Z50 Ultra: сенсорика нового поколения и адаптивная влажная уборка
Это модель робота-пылесоса, предназначенная для перфекционистов в вопросах уборки дома.
Три модуля ИИ (Sensing Tech):
HydroSync — новая философия мытья полов. Свежая вода распыляется только на обработанный участок, грязная — тут же уходит в отдельный резервуар. Это обеспечивает чистую насадку на протяжении всей уборки.
Другие особенности:
Вертикальные пылесосы J40 и M50 Ultra
TROUVER J40 — представитель нового поколения вертикальных пылесосов, который сочетает в себе повышенную мощность, универсальность и эргономику хранения. Для белорусских предпринимателей и управляющих розничных сетей это интересное решение как для домашнего, так и для корпоративного применения.
Ключевые особенности J40:
Вертикальный пылесос оборудован мотором нового поколения, обладающим высокой тягой — это обеспечивает эффективную уборку даже на сложных поверхностях и с трудновыводимыми загрязнениями. При этом устройство сохраняет прежнее время автономной работы, что важно для уборки просторных помещений или офисов без бытовых розеток на каждом шагу.
Уникальная технология фильтрации позволяет поддерживать стабильную мощность работы и высокую эффективность всасывания. Такой подход минимизирует засорение фильтра и гарантирует долгий срок службы без потери производительности.
Благодаря различным насадкам TROUVER J40 становится универсальным инструментом: с его помощью можно не только убрать пол — устройство справится с влажной уборкой, а также очистит мягкую мебель, ковры и даже труднодоступные зоны.
Особого внимания заслуживает насадка с гребенчатой структурой на роликовой щетке: она предотвращает наматывание волос и мусора, делает процесс чистки плавным и эффективным каждый раз.
TROUVER J40 отличается от конкурентов складной конструкцией, что существенно упрощает хранение: пылесос легко помещается в небольшой шкаф или ограниченное пространство, не занимая лишние метры. Это особенно важно для городских квартир, малых офисов или клининговых бизнесов с мобильной логистикой.
TROUVER M50 Ultra — инновационный моющий вертикальный пылесос, который призван изменить представление о домашней уборке, сочетая технологичность и эргономику для решения самых сложных задач. Для белорусских предпринимателей и продажников это устройство представляет интерес не только как компактное и мощное средство уборки, но и как инструмент с уникальным ИИ-инструментом — роботизированной рукой.
Основные особенности и преимущества M50 Ultra:
Первая в линейке TROUVER модель с таким решением — теперь можно легко добраться до труднодоступных мест без необходимости наклоняться или менять положение тела. Это повышает комфорт и снижает физическую нагрузку при уборке, что особенно важно для офисных сотрудников и домашних пользователей.
Многофункциональная рука, управляемая искусственным интеллектом, способна точно оценить характер загрязнения и выбрать оптимальный режим уборки. Она обеспечивает беспрепятственное и полное очищение поверхности «от края до края», исключая появление зазоров и пропущенных участков. Такая точность особенно ценна в клининговых услугах премиального уровня.
Роботизированная рука не только убирает пыль и грязь, но и эффективно устраняет водяные пятна на полу, что помогает поддерживать чистоту и презентабельность помещения в течение всего дня.
Поддержание гигиены устройства — важный аспект для профессионального и домашнего использования. Самоочистка позволяет удалять грязь и бактерии за один цикл, обеспечивая санитарную безопасность и повышая долговечность пылесоса.
Устройства для ухода за собой
TROUVER — это не только инновации в уборке, но и передовые решения для персонального ухода, сочетающие технологичность, дизайн и максимальное удобство. В этой категории бренд выходит за рамки привычных гаджетов, применяя свой инженерный потенциал для создания уникальных устройств, которые помогут белорусским семьям и профессионалам заботиться о себе на новом уровне.
Фен Shine 10
Смарт-фен Shine 10 с технологией AeroBlossom разбивает воздушные потоки на мелкие вихри, обеспечивая равномерную сушку и предотвращая перегрев отдельных участков волос. Такой мягкий режим не только бережет структуру волос, но и облегчает создание укладок. Дополнительные функции включают:
Стайлер Master 10
Благодаря вращающемуся корпусу устройство можно быстро превратить из стайлера в фен одним движением. Система «умного распознавания» насадок запоминает ваши любимые настройки, автоматически подстраивая оптимальную температуру и мощность. При случайном контакте с поверхностью Master 10 сам снижает температуру и поток воздуха — это повышает безопасность использования, снижает энергопотери и продлевает срок службы прибора.
Фен Flip 10
Компактный и лёгкий (всего 300 г), Flip 10 сохраняет мощность и функциональность: скорость сушки — всего 40 секунд благодаря двигателю на 110 000 об/мин. Он оснащён генератором отрицательных ионов (300 миллионов ионов/см³), чтобы минимизировать пушение и добавить блеск волосам, поддерживает комфортную постоянную температуру 55 °C. Это идеальный выбор для занятых бизнес-леди, путешествующих профессионалов и тех, кто ценит мобильность и скорость укладки.
Зубная щетка Fresh Pro
Fresh Pro — первая в линейке TROUVER электрическая щетка, одобренная FDA и рекомендованная стоматологами. Её особенности:
Кухонная утварь
TROUVER стремится изменить не только подход к уборке, но и к приготовлению пищи — при этом особое внимание уделяется удобству, пользе и универсальности техники. Для белорусского потребителя линейка кухонных устройств становится конкурентным преимуществом бренда и выходом на рынок здорового питания.
Аэрогриль FD10 Pro и новинки серии
Флагманская модель аэрогриля FD10 Pro представлена в нескольких вариантах, позволяя выбирать оптимальный объем и функционал для всей семьи:
Гриль нового поколения IG20 Pro
Создает атмосферу загородного барбекю даже в квартире. Интеллектуальная система AI-готовки помогает новичкам готовить без ошибок: аппарат сам определяет оптимальные параметры процесса.
Шнековая соковыжималка SJ10
Новинка года, которая мягко и медленно выжимает сок, сохраняя максимум витаминов и натуральный вкус фруктов и овощей — без лишнего нагрева или окисления.
Премиальные кофемашины
Во второй половине 2025 года бренд выведет на рынок серию кофемашин с интеллектуальным управлением, что позволит получить идеальную чашку кофе одним касанием — технология разработана для настоящих ценителей домашнего кофе.
Такие решения особенно актуальны для городских семей, малых кафе, современных офисов и ритейлеров — TROUVER делает здоровый образ жизни не просто модным, а реальным, интегрируя эстетику и технологии на кухне.
Гаджеты для питомцев
Не забывает TROUVER и о домашних любимцах, предлагая интеллектуальные устройства для комплексного ухода и комфорта животных, что ранее было малодоступно в потребительском сегменте.
Pet Drinker WF20 Pro — фонтан-поилка
Постоянная подача свежей циркулирующей воды, снижающая риск заболеваний почек у кошек и собак. Автоматическая фильтрация и удобный уход делают гаджет практичным даже для занятых владельцев.
G1 Pro — 7-в-1 груминг-комплект
Позволяет выполнять полный комплекс процедур по уходу за шерстью: стрижку, вычесывание, чистку ушек и когтей, а также сушку. Все аксессуары собраны в едином эргономичном корпусе — удобно для домашнего и полупрофессионального применения.
Открытый лоток
Разработан для кошек с учётом потребностей животных и владельцев: просторная конструкция, минимизация запахов, интеллектуальные датчики контроля чистоты.
Умная кормушка с системой распознавания мордочки
Технология распознавания обеспечивает точную индивидуальную подачу корма даже при отсутствии хозяев дома — ваш питомец будет накормлен своевременно, даже если семья уехала в отпуск.
Инновационные решения TROUVER для питомцев существенно экономят время владельца, обеспечивают гигиену и создают дополнительную ценность для бизнеса: от зоосалонов и ветеринарных клиник до магазинов товаров для животных. Это — новый уровень автоматизации и заботы, который важен для современной семьи и стремительно растущего рынка товаров для домашних животных.
Новый бренд TROUVER быстро укрепляет свои позиции на белорусском рынке бытовой техники благодаря сочетанию передовых технологий, инновационных решений и продуманному дизайну. Производитель предлагает комплексные решения, отвечающие высоким требованиям современных пользователей. Такой подход делает бренд не только интересным для частных домовладельцев, но и перспективным партнером для бизнеса, открывая новые возможности для развития рынка и повышения качества сервиса в Беларуси.
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В белорусском бизнес-пространстве нечасто появляется бренд, который всего за год существования оказывается в числе лидеров рынка. Именно такой кейс демонстрирует...
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