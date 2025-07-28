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Международные расчеты без границ: новые возможности от Банка БелВЭБ

28.07.2025 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Проведение международных расчетов — один из ключевых запросов от бизнеса, в интересы которого входят внешние торговые операции.

Вызовы и возможности становятся драйверами изменений в банковской сфере. Чтобы международные платежи были надежными и проходили без задержек, банки быстро адаптируются к финансовому ландшафту, реагируют на санкционные ограничения и прорабатывают новые трассы.

На сегодняшний день Банк БелВЭБ готов предложить индивидуальные решения для Вашего бизнеса, которые помогут комплексно закрыть потребности компании в международных платежах. Представители банка рассказали, как оперативно и надежно организовать расчеты с зарубежными партнерами.

— Нам удалось расширить возможности проведения международных расчетов в иностранных валютах для юридических лиц. Теперь такие операции доступны с контрагентами более чем из 100 стран мира. Это касается всех наиболее распространенных расчетных валют, — пояснили в банке.

Простой алгоритм для нетривиальной задачи

Рассчитаться с контрагентами за пределами страны?

Решение есть:

  • открыть в Банке БелВЭБ текущий счет;
  • заключить соглашение для осуществления международных расчетов;
  • направить в банк платежную инструкцию и денежные средства для ее исполнения.

Поставщик получит денежные средства в срок от 2-х рабочих дней в форме международного перевода для расчетов за любые категории товаров в рамках законодательства Республики Беларусь.

Для клиентов-экспортеров банк предложит индивидуальный маршрут трансграничного платежа с зачислением экспортной выручки на текущий счет Клиента в Банке БелВЭБ.

— Мы предлагаем индивидуальные решения по международным платежам по всем направлениям расчетов без ограничений. Для проработки условий проведения платежа — предоставьте детали, и наши специалисты помогут выбрать наиболее приемлемый и надежный маршрут платежа, окажут всю необходимую помощь и консультационную поддержку на всех этапах сделки. Проактивное взаимодействие с каждым клиентом и внимание к деталям заметно упростят работу вашей компании с зарубежными партнерами, — говорят в Банке БелВЭБ.

Проконсультироваться по международным платежам можно у своего клиентского менеджера либо в Контакт-центре по единому номеру 7209

Расширять возможности расчетных операций — уже не тренд, а необходимость, которая помогает компаниям расти и отвечать запросам времени. Поэтому банки, ориентированные на поддержку бизнеса, работают над тем, чтобы сделать расчетные операции B2B простыми, быстрыми и безопасными.


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Теги: Курсы валют
 
 
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Проведение международных расчетов - один из ключевых запросов от бизнеса, в интересы которого входят внешние торговые операции.
 
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