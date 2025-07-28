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Международные расчеты без границ: новые возможности от Банка БелВЭБ
28.07.2025 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вызовы и возможности становятся драйверами изменений в банковской сфере. Чтобы международные платежи были надежными и проходили без задержек, банки быстро адаптируются к финансовому ландшафту, реагируют на санкционные ограничения и прорабатывают новые трассы.
На сегодняшний день Банк БелВЭБ готов предложить индивидуальные решения для Вашего бизнеса, которые помогут комплексно закрыть потребности компании в
— Нам удалось расширить возможности проведения международных расчетов в иностранных валютах для юридических лиц. Теперь такие операции доступны с контрагентами более чем из 100 стран мира. Это касается всех наиболее распространенных расчетных валют, — пояснили в банке.
Простой алгоритм для нетривиальной задачи
Рассчитаться с контрагентами за пределами страны?
Решение есть:
Поставщик получит денежные средства в срок от 2-х рабочих дней в форме международного перевода для расчетов за любые категории товаров в рамках законодательства Республики Беларусь.
Для клиентов-экспортеров банк предложит индивидуальный маршрут трансграничного платежа с зачислением экспортной выручки на текущий счет Клиента в Банке БелВЭБ.
— Мы предлагаем индивидуальные решения по международным платежам по всем направлениям расчетов без ограничений. Для проработки условий проведения платежа — предоставьте детали, и наши специалисты помогут выбрать наиболее приемлемый и надежный маршрут платежа, окажут всю необходимую помощь и консультационную поддержку на всех этапах сделки. Проактивное взаимодействие с каждым клиентом и внимание к деталям заметно упростят работу вашей компании с зарубежными партнерами, — говорят в Банке БелВЭБ.
Проконсультироваться по международным платежам можно у своего клиентского менеджера либо в Контакт-центре по единому номеру
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Проведение международных расчетов - один из ключевых запросов от бизнеса, в интересы которого входят внешние торговые операции.
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