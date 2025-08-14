Налоговые риски компании и собственника: разбираем бизнесы!

Источник материала: ProBusiness

Налоговые риски компании и собственника: проверьте себя! 28 августа в Клубе Про бизнес — белорусском сообществе собственников и топ-менеджеров — состоится встреча в формате разбора налоговых ошибок из разных сфер.

Специальный эксперт — Елизавета Ярмош, налоговый адвокат, к.ю.н., автор телеграмм-канала о налоговой безопасности @TaxTalk.





👉Вне зависимости от вида деятельности компании, на встрече вы:

1. Определите, есть ли в вашей деятельности налоговые риски и какие они

2. Получите информацию, как эти риски нивелировать

3. И самое главное — поймете, что делать с уже допущенными нарушениями

❗️Поговорим, как отслеживают нарушения контролирующие органы (ИИ и не только), как правильно работать с подконтрольными и взаимозависимыми лицами. Обсудим резиденство в ПВТ, сотрудничество с физическими лицами и многое другое.

У вас есть уникальная возможность получить ответы на вопросы в сфере налоговой безопасности своего бизнеса.

📌Вас ждет: выступление спикера о налоговых рисках (только суть!) и обсуждение вопросов из зала в режиме реального времени.

⏰ 28 августа, 19:00—21:00, регистрация с 18:30

🏚Конференц-зал «Делового центра» (г. Минск, ул. Мясникова, 70)





Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке





Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Генеральный партнер Клуба — Группа компаний «Финтех Инвест»

Финтех Инвест — группа компаний, которая предлагает физическим лицам-инвесторам и юрлицам комфортные инвестиции, имеет лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, а также на выпуск токенизированных цифровых облигаций,













Технологический партнер Клуба — МТС

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг





Ждем Вас 28 августа!



Два года подряд, в 2024 и 2025, Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»

Спасибо за доверие!