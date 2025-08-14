|
Налоговые риски компании и собственника: разбираем бизнесы!
Налоговые риски компании и собственника: проверьте себя! 28 августа в Клубе Про бизнес — белорусском сообществе собственников и топ-менеджеров — состоится встреча в формате разбора налоговых ошибок из разных сфер.
Специальный эксперт — Елизавета Ярмош, налоговый адвокат, к.ю.н., автор телеграмм-канала о налоговой безопасности @TaxTalk.
👉Вне зависимости от вида деятельности компании, на встрече вы:
1. Определите, есть ли в вашей деятельности налоговые риски и какие они
2. Получите информацию, как эти риски нивелировать
3. И самое главное — поймете, что делать с уже допущенными нарушениями
❗️Поговорим, как отслеживают нарушения контролирующие органы (ИИ и не только), как правильно работать с подконтрольными и взаимозависимыми лицами. Обсудим резиденство в ПВТ, сотрудничество с физическими лицами и многое другое.
У вас есть уникальная возможность получить ответы на вопросы в сфере налоговой безопасности своего бизнеса.
📌Вас ждет: выступление спикера о налоговых рисках (только суть!) и обсуждение вопросов из зала в режиме реального времени.
⏰ 28 августа, 19:00—21:00, регистрация с 18:30
Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Генеральный партнер Клуба — Группа компаний «Финтех Инвест»
Технологический партнер Клуба — МТС
Ждем Вас 28 августа!
