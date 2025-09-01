|
Мы доказали, что миссия компании – работающий инструмент. «Про бизнес» сегодня 11 лет!
Как запускать и развивать продукт, который будет востребован много лет? Чем выделяться на рынке? Сегодня, в день рождения «Про бизнес», выводами делятся Дмитрий Альфер, соучредитель «Про бизнес Медиа» и вся наша команда.
Нам уже (еще) 11 лет и у нас большие замыслы!
…и сначала история о том, как появился «Про бизнес»
Постоянная аудитория помнит, как в 2014 запустился наш проект. Да-да, нам 1 сентября 2025 исполнилось 11 лет!
За это время мы запустили несколько бизнес-юнитов, развиваем их в общей экосистеме.
Сегодня в В2В-сегменте мы слышим от клиентов и читателей, что они считают наши проекты
А площадка PROBUSINESS.IO признана в этом году лучшим порталом о бизнесе.
Спасибо за ваше доверие! В День рождения делимся несколькими выводами — какие навыки важно удерживать внутри команды, в маркетинге и продажах, чтобы и сохранять жизнестойкость и расти.
1. Критическое мышление — при оценке себя и продукта
Критическое мышление в бизнесе — способность ставить под сомнение любую информацию или идею, даже если она исходит лично от вас как от руководителя, который должен уметь слышать конструктивную критику и умерить амбиции, если вы не правы. Иначе качественный продукт, который понравится не только вам и вашей маме, делать тяжело.
В создании любого нашего продукта мы задаем простой вопрос.
Не ерунду ли делает эксперт или спикер? Продукт полезный, заряжает или на выходе получится унылый пластиковый полуфабрикат?
Мы помним десятки кейсов, когда у медийных, раскрученных в инфопространстве экспертов, спикеров не получилось опубликовть статью, выступить в Клубе, провести мастер-класс или интерактивную встречу, потому что хорошая работа digitlal-маркетологов и известность еще не гарантирует экспертность и полезность.
Сегодня инфополе максимально перегрето, спрос определяют выстроенные маркетинговые воронки и связки. Поэтому медийность спикера или продукта — не аргумент. Докажите сначала свою экспертизу личным опытом!
Выбирая тему, формат, продукт, приглашая спикера, беседуя с резидентами Клуба, мы ищем ответы:
2. Работа с ценностями
Приведем в пример работу Клуба. Не возьмем смелость утверждать, что мы первые придумали такой продукт, как нетворкинг и формирование социального капитала. Идее этой минимум 2025 лет :).
Одновременно, запуская Клуб, мы понимали, что недостаточно увидеть восходящий тренд, скопировать идею и «запилить» проект.
Как создавать собственную добавленную стоимость, какие возможности и выгоды давать аудитории? Это вопрос, на который надо отвечать любой компании каждые несколько месяцев. Прежде всего, мы внедрили профессиональный подход к механикам нетворкинга, поиску и выбору острых тем, приглашению опытных экспертов и спикеров, Затем поняли, на сколько важно работать с ценностями. Хорошее качество продукта или услуги должно быть по умолчанию, это не есть конкурентное преимущество — все чаще люди выбирают компании, если продукт транслирует определенные ценности, и они совпадают с ценностями клиента.
Среди наших ценностей:
3. В конкурентной борьбе различать копирование идей от ксерокопирования
Конечно, довольно скоро мы увидели, что наши идеи, темы, форматы, продукты начинают копировать, заимствовать. Что делать? Мы пришли к двум простым ответам.
1. Не надо бояться конкуренции. На не самом большом, не глобальном рынке однотипные продукты сразу же заметны и быстро приедаются. На них недалеко не продвинуться.
Мы решили, что остаемся открытой компанией, готовой делиться собственным опытом работы и с коллегами на рынке, и с клиентами.
Плата за открытость — постоянный поиск улучшений.
2. Анализируя конкурентов, отличайте копирование — от ксерокопирования (бездумного заимствования, подражания).
Копирование — это непростой процесс с отдельной бизнес-моделью. Нужно глубоко изучить не только внешнюю оболочку, но и понять, какие личности и компетенции стоят за созданием продукта. А это работа, требующая ресурсов времени и экспертизы.
Хорошая новость в том, что во многих сферах конкуренты, занимающиеся заимствованием идей, в «подводную часть» не углубляются.
Они заимствуют внешний вид, правила, технические характеристики. И вместо копирования продуктов — как бизнес-модели часто занимаются банальным подражанием. Дублированием того же самого, но без понимания внутренней механики и ценности. У этих компаний нет ваших компетенций, глубины ваших знаний и ваших ценностей. Мы это называем ксерокопированием.
А что делать с действительно серьезной конкуренцией? Повторимся — не застревать и развиваться, предлагать новые решения. Мы на «Про бизнес» решаем эту задачу постоянно.
4. Четкая фокусировка: форматы, аудитория, продвижение
Соблазн для любого медийного проекта: набрать как можно больше аудитории максимально возможными путями и инструментами.
Это часто объясняется амбициями основателей или экономией времени на стратегию. Самое простое решение видится — удовлетворять потребности всех сегментов. Но на самом деле это очень затратная стратегия. Вы никогда не сможете делать все для всех — не хватит ресурсов.
5. Миссия. Это работает!
Миссия сегодня — это часть системы ценностей.
Клиенты покупают у сотрудников и компаний, которые наделяют продукты не только потребительскими свойствами, но и заряжают миссией.
Вы и ваши сотрудники теряете энергию, пропадает ваша мотивация, если делаете работу, которая противоречит вашим ценностям и миссии.
Наша миссия — помогать развитию предпринимательства, заряжать на проактивные действия. Это помогает руководителям, собственникам, экспертам развивать себя, клиентов, команды и проекты.
Остальную историю вы — наши уважаемые, любимые читатели, герои и эксперты, спикеры, гости и участники, партнеры, подрядчики и конкуренты — создаете вместе с нами. Читая каждый день наш портал и размещая у нас свои истории. Участвуя каждый месяц в обучающих, практикоориентированных конференциях. Приходя каждую неделю на встречи нашего Клуба.
Наша миссия может быть реализована только вместе! Спасибо за то, что вы с нами все эти годы! Впереди у нас много дел и планов! С днем рождения!
