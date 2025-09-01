Мы доказали, что миссия компании – работающий инструмент. «Про бизнес» сегодня 11 лет!

Источник материала: ProBusiness

Как запускать и развивать продукт, который будет востребован много лет? Чем выделяться на рынке? Сегодня, в день рождения «Про бизнес», выводами делятся Дмитрий Альфер, соучредитель «Про бизнес Медиа» и вся наша команда.

Нам уже (еще) 11 лет и у нас большие замыслы!

…и сначала история о том, как появился «Про бизнес»

Постоянная аудитория помнит, как в 2014 запустился наш проект. Да-да, нам 1 сентября 2025 исполнилось 11 лет!

За это время мы запустили несколько бизнес-юнитов, развиваем их в общей экосистеме.

Стартовали мы с probusiness.by — портала для руководителей и собственников, предпринимателей, экспертов и всех, кто интересуется бизнесом.

За 11 лет работы наша компания написала 12 000+ материалов: интервью, кейсы, истории, аналитику. Опубликовали мы истории и взяли интервью, пожалуй, у всех известных компаний и топов, от сегмента сельского хозяйства, приборостроения, ресторанного бизнеса до ИТ и финансов. Многие известные сегодня бизнесмены начинали свое публичную карьеру со статей на нашем портале, и гордятся этим.

За годы работы это 600+ бизнес-ивентов, на которых выступали мировые звезды бизнеса, нобелевские лауреаты, множество основателей и руководителей белорусских государственных и частных компаний Наш самый молодой проект — Клуб Про бизнес . Ядро аудитории — 450+ руководителей, топ-менеджеров и собственников и мы продолжаем расти. Более широкая аудитория — это около 1500 представителей бизнеса, которые приходят в наш Клуб ежегодно

Сегодня в В2В-сегменте мы слышим от клиентов и читателей, что они считают наши проекты флагманской площадкой с качественной, платежеспособной, любознательной, проактивной бизнес-аудиторией. Конечно, мы стремимся соответствовать высоким ожиданиям. Клуб Про Бизнес в 2024 и 2025,по результатом самой престижной в Беларуси премии «Номер один», одержал победу в номинации «Бизнес-клуб № 1».

А площадка PROBUSINESS.IO признана в этом году лучшим порталом о бизнесе.





Спасибо за ваше доверие! В День рождения делимся несколькими выводами — какие навыки важно удерживать внутри команды, в маркетинге и продажах, чтобы и сохранять жизнестойкость и расти.

1. Критическое мышление — при оценке себя и продукта

Критическое мышление в бизнесе — способность ставить под сомнение любую информацию или идею, даже если она исходит лично от вас как от руководителя, который должен уметь слышать конструктивную критику и умерить амбиции, если вы не правы. Иначе качественный продукт, который понравится не только вам и вашей маме, делать тяжело.

В создании любого нашего продукта мы задаем простой вопрос.

Не ерунду ли делает эксперт или спикер? Продукт полезный, заряжает или на выходе получится унылый пластиковый полуфабрикат?

Мы помним десятки кейсов, когда у медийных, раскрученных в инфопространстве экспертов, спикеров не получилось опубликовть статью, выступить в Клубе, провести мастер-класс или интерактивную встречу, потому что хорошая работа digitlal-маркетологов и известность еще не гарантирует экспертность и полезность.

Сегодня инфополе максимально перегрето, спрос определяют выстроенные маркетинговые воронки и связки. Поэтому медийность спикера или продукта — не аргумент. Докажите сначала свою экспертизу личным опытом!

Выбирая тему, формат, продукт, приглашая спикера, беседуя с резидентами Клуба, мы ищем ответы:

Соответствует ли выступление спикера/формат/идея нашей миссии: развивать бизнес и предпринимательство?

Прошла ли практика проверку фактами, цифрами, инструментами, готовностью раскрывать детали и не обманывать.

Что полезного, нового, яркого в формате/выступлении/идее? Минимум всем известных смыслов, побольше — конкретных инструментов, решений, кейсов.

Гибкость. Готов ли эксперт, автор, партнер быть гибким и дорабатывать свой продукт под требования нашей аудитории? Можем ли мы адаптировать сырую идею — под свой замысел?





2. Работа с ценностями

Приведем в пример работу Клуба. Не возьмем смелость утверждать, что мы первые придумали такой продукт, как нетворкинг и формирование социального капитала. Идее этой минимум 2025 лет :).

Одновременно, запуская Клуб, мы понимали, что недостаточно увидеть восходящий тренд, скопировать идею и «запилить» проект.

Как создавать собственную добавленную стоимость, какие возможности и выгоды давать аудитории? Это вопрос, на который надо отвечать любой компании каждые несколько месяцев. Прежде всего, мы внедрили профессиональный подход к механикам нетворкинга, поиску и выбору острых тем, приглашению опытных экспертов и спикеров, Затем поняли, на сколько важно работать с ценностями. Хорошее качество продукта или услуги должно быть по умолчанию, это не есть конкурентное преимущество — все чаще люди выбирают компании, если продукт транслирует определенные ценности, и они совпадают с ценностями клиента.

Среди наших ценностей:

Проактивная позиция: делать больше, чем вчера.

Взаимоопыление: взаимная поддержка среди предпринимателей.

Стремление сначала делиться (опытом, экспертизой и пр.), а затем уже что-то брать взамен.

Чувство юмора

Лидерский подход





3. В конкурентной борьбе различать копирование идей от ксерокопирования

Конечно, довольно скоро мы увидели, что наши идеи, темы, форматы, продукты начинают копировать, заимствовать. Что делать? Мы пришли к двум простым ответам.

1. Не надо бояться конкуренции. На не самом большом, не глобальном рынке однотипные продукты сразу же заметны и быстро приедаются. На них недалеко не продвинуться.

Мы решили, что остаемся открытой компанией, готовой делиться собственным опытом работы и с коллегами на рынке, и с клиентами.

Плата за открытость — постоянный поиск улучшений.

2. Анализируя конкурентов, отличайте копирование — от ксерокопирования (бездумного заимствования, подражания).

Копирование — это непростой процесс с отдельной бизнес-моделью. Нужно глубоко изучить не только внешнюю оболочку, но и понять, какие личности и компетенции стоят за созданием продукта. А это работа, требующая ресурсов времени и экспертизы.

Хорошая новость в том, что во многих сферах конкуренты, занимающиеся заимствованием идей, в «подводную часть» не углубляются.

Они заимствуют внешний вид, правила, технические характеристики. И вместо копирования продуктов — как бизнес-модели часто занимаются банальным подражанием. Дублированием того же самого, но без понимания внутренней механики и ценности. У этих компаний нет ваших компетенций, глубины ваших знаний и ваших ценностей. Мы это называем ксерокопированием.

А что делать с действительно серьезной конкуренцией? Повторимся — не застревать и развиваться, предлагать новые решения. Мы на «Про бизнес» решаем эту задачу постоянно.

4. Четкая фокусировка: форматы, аудитория, продвижение

Соблазн для любого медийного проекта: набрать как можно больше аудитории максимально возможными путями и инструментами.

Это часто объясняется амбициями основателей или экономией времени на стратегию. Самое простое решение видится — удовлетворять потребности всех сегментов. Но на самом деле это очень затратная стратегия. Вы никогда не сможете делать все для всех — не хватит ресурсов.

5. Миссия. Это работает!

Миссия сегодня — это часть системы ценностей.





Клиенты покупают у сотрудников и компаний, которые наделяют продукты не только потребительскими свойствами, но и заряжают миссией.

Вы и ваши сотрудники теряете энергию, пропадает ваша мотивация, если делаете работу, которая противоречит вашим ценностям и миссии.

Наша миссия — помогать развитию предпринимательства, заряжать на проактивные действия. Это помогает руководителям, собственникам, экспертам развивать себя, клиентов, команды и проекты.

Остальную историю вы — наши уважаемые, любимые читатели, герои и эксперты, спикеры, гости и участники, партнеры, подрядчики и конкуренты — создаете вместе с нами. Читая каждый день наш портал и размещая у нас свои истории. Участвуя каждый месяц в обучающих, практикоориентированных конференциях. Приходя каждую неделю на встречи нашего Клуба.

Наша миссия может быть реализована только вместе! Спасибо за то, что вы с нами все эти годы! Впереди у нас много дел и планов! С днем рождения!



С Уважением, Ваши

Дмитрий Альфер, соучредитель «Про бизнес Медиа» |

Юлия Шелег, директор компании |

Ольга Кулешова, заместитель директора |

Юлия Белевич, руководитель проекта Клуб Про бизнес |

Елена Савчук, шеф-редактор |

Кира Литвякова, начальник отдела маркетинга |

Анастасия Жданюк, маркетолог |

Юлия Шрамкова, руководитель отдела спецпроектов