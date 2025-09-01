«1С-Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» получили сертификаты соответствия требованиям информационной безопасности

Источник материала: ProBusiness





Белорусский офис компании «Битрикс24» официально получил сертификаты соответствия продуктов «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «1С-Битрикс24» требованиям технического регламента ТР 2013/027/BY (СТБ 34.101.37−2017 и СТБ 34.101.1−2014, СТБ 34.101.2−2014, СТБ 34.101.3−2014).

Сертификация программного обеспечения (ПО) в Республике Беларусь на соответствие техническому регламенту — это официальная процедура подтверждения соответствия ПО установленным требованиям безопасности и качества, проводимая государственным аккредитованным органом — Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ). В результате нескольких этапов тестирования ПО, выдается сертификат соответствия.

«Соответствие продуктов „1С-Битрикс24“ требованиям технического регламента, нормативных актов — это часть нашей бизнес-этики. Мы понимаем, что вопросы безопасной работы с данными в ПО — приоритет у бизнеса любого размера. — Отмечает Нина Никанорова, директор по маркетингу и директор Битрикс24 (Беларусь) — Ранее облачная версия онлайн-сервиса Битрикс24 также получила аттестат соответствия информационной системы требованиям по защите информации, а сегодня коробочные версии „1С-Битрикс24“ и 1С-Битрикс: Управление сайтом прошли испытания в ОАЦ и подтвердили высокий уровень информационной безопасности и защиты персональных данных».

«Сертификация подтверждает, что ПО соответствует требованиям законодательства, нормативных актов и стандартов в области защиты информации. - комментирует начальник испытательной лаборатории НИИ ТЗИ, Дмитрий Шуляк - Наличие сертификата служит гарантией качества и надежности решений и встроенных в них механизмов безопасности, что повышает доверие потребителей при выборе и эксплуатации продуктов».