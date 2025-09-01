|
«1С-Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» получили сертификаты соответствия требованиям информационной безопасности
Сертификация программного обеспечения (ПО) в Республике Беларусь на соответствие техническому регламенту — это официальная процедура подтверждения соответствия ПО установленным требованиям безопасности и качества, проводимая государственным аккредитованным органом — Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ). В результате нескольких этапов тестирования ПО, выдается сертификат соответствия.
«Соответствие продуктов „1С-Битрикс24“ требованиям технического регламента, нормативных актов — это часть нашей бизнес-этики. Мы понимаем, что вопросы безопасной работы с данными в ПО — приоритет у бизнеса любого размера. — Отмечает Нина Никанорова, директор по маркетингу и директор Битрикс24 (Беларусь) — Ранее облачная версия онлайн-сервиса Битрикс24 также получила
«Сертификация подтверждает, что ПО соответствует требованиям законодательства, нормативных актов и стандартов в области защиты информации. - комментирует начальник испытательной лаборатории НИИ ТЗИ, Дмитрий Шуляк - Наличие сертификата служит гарантией качества и надежности решений и встроенных в них механизмов безопасности, что повышает доверие потребителей при выборе и эксплуатации продуктов».
