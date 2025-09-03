Рынок ИИ в цифрах и прогнозах

Источник материала: ProBusiness

За последние три года большие языковые модели (LLM) превратились из технологической диковинки в инструмент, который стремительно меняет бизнес-практики по всему миру. Их влияние сравнивают едва ли не с появлением электричества или интернета: сначала — скепсис и осторожность, потом — лавинообразный рост, и в итоге новая реальность, в которой компаниям приходится перестраивать привычные процессы. «Про бизнес» начинает серию материалов о том, как ИИ внедряется в бизнес, как эти инструменты адаптировать под любую отрасль, а также каие риски и ограничения появляются с использованием ИИ. Начинаем с обзора, как LLM и ИИ-ассистенты захватывают бизнес по всему миру и в Беларуси.

ChatGPT: сто миллионов пользователей за два месяца. Для сравнения: TikTok потребовалось девять месяцев, а Instagram — почти полтора года

Если в начале 2020 гг. искусственный интеллект казался уделом IT-компаний и исследователей, то к середине десятилетия он стал повседневным помощником для маркетологов, консультантов, юристов и уже даже малых предприятий. LLM больше не воспринимаются как «игрушка для программистов» — они входят в рабочий ритм самых разных отраслей.

История стремительного взлета больших языковых моделей началась в 2020 г., когда OpenAI представила GPT-3. Это был первый случай, когда мир увидел, на что способен алгоритм, обученный на сотнях миллиардов слов. Модель генерировала тексты, которые трудно было отличить от написанных человеком, и вызвала бурю обсуждений.

Дальше события развивались по нарастающей. В 2023 г. появился GPT-4 — еще более мощный инструмент, открывший путь к более сложным приложениям. Почти одновременно начали активно развиваться конкуренты: Claude от Anthropic, Gemini от Google DeepMind, Mistral от европейской команды, а в 2025 г. к гонке подключился Илон Маск со своей серией Grok. Эти запуски сопровождались взрывным ростом интереса пользователей. ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории — сто миллионов пользователей за два месяца. Для сравнения: TikTok потребовалось девять месяцев, а Instagram — почти полтора года. Это наглядно показало: масштаб трансформации колоссален.

Рынок ИИ в цифрах и прогнозах: к 2030 г. искусственный интеллект может добавить мировой экономике до $ 15,7 трлн

Экономический эффект от внедрения ИИ впечатляет. По оценке PwC , к 2030 г. искусственный интеллект может добавить мировой экономике до $ 15,7 трлн. IDC прогнозирует ежегодный рост рынка AI-решений двузначными темпами, а отдельный сегмент «AI-as-a-service» увеличится с $ 20 млрд в 2025 г. до более чем $ 90 млрд в 2030 г.

McKinsey в своих исследованиях отмечает: уже сегодня более половины компаний по всему миру экспериментируют с генеративным ИИ. Чаще всего — в маркетинге, продажах, HR и финансах. В крупных корпорациях ИИ интегрируется в стратегические процессы, а в среднем бизнесе — становится частью ежедневных рутинных задач, вроде подготовки отчетов или работы с клиентами.

География внедрения тоже показательная. Лидируют США и Китай — там ИИ стал даже элементом национальной стратегии. Европа идет по пути «этичного ИИ», разрабатывая собственные регуляции, включая AI Act, но одновременно активно инвестирует в разработки. Восточная Европа в свою очередь пока отстает, хотя и здесь рост интереса очевиден: все больше компаний запускают пилоты, пусть и ограниченные по масштабу.

Беларусь на этой карте пока лишь в начале пути. Но сама динамика такова, что остаться в стороне уже невозможно: либо бизнес начнет адаптироваться к новым инструментам, либо рискует потерять конкурентоспособность.

Применение LLM в бизнесе: от маркетинга до фармацевтики

В последние два года LLM превратились из любопытного инструмента в серьезного бизнес-партнера. Особенно ярко это проявилось в маркетинге. Coca-Cola в 2024 г. запустила кампанию «Create Real Magic», где часть креатива доверила искусственному интеллекту. Для индустрии это стало переломным моментом: если глобальный бренд готов поручить машине коммуникацию с клиентом, значит, доверие к технологии достигло критического уровня.

Консалтинг тоже оказался в числе первых адаптеров. KPMG интегрировала языковые модели для анализа клиентских запросов. Там, где раньше аналитики тратили дни на обработку информации, теперь достаточно нескольких часов. Машина формирует черновик, но решающее слово по-прежнему на людьми и непосредственно специалисты сосредотачиваются на стратегии и выводах.

Розничные гиганты вроде Amazon внедрили LLM в рекомендательные алгоритмы. Теперь система не просто предлагает товары по прошлым покупкам, а фактически ведет постоянный «диалог» с клиентом, угадывая его предпочтения. Результат очевиден: рост лояльности и увеличение среднего чека.

Фармацевтика и производство используют модели для ускорения исследований. Алгоритмы помогают оптимизировать схемы поставок, что сокращает время и затраты, а это — стратегическое преимущество.

Эти примеры объединяет одно: LLM перестали быть экспериментом. Они становятся естественной частью современного производственного конвейера, помогая компаниям быстрее реагировать на запросы рынка.

Первые шаги Беларуси: многие компании начинают с малых экспериментов

В белорусском бизнесе отношение к ИИ пока осторожное, но интерес к технологиям очевиден. В IT-секторе EPAM, Andersen Lab и IBA Group тестируют LLM для автоматизации аналитики и клиентских сервисов. В медиа редакции используют ChatGPT и аналогичные среды как инструмент для генерации идей и быстрых черновиков. Маркетинговые агентства пробуют ассистентов в рекламных кампаниях и работе с соцсетями.

Однако есть и барьеры. Во-первых, финансовый: доступ к зарубежным сервисам ограничен, а оплатить подписки не всегда возможно. Во-вторых, языковой: англоязычные модели уверенно работают, но с русским и особенно белорусским языком они справляются заметно хуже. В-третьих, культурный: компании опасаются ошибок и так называемых «галлюцинаций» ИИ, которые могут ударить по репутации.

Тем не менее появляются обходные решения. Open-source инструменты позволяют строить локальные автоматизации. Многие компании начинают с малых экспериментов — например, поручают ассистенту составление текстов для HR или генерацию идей для маркетинга. Такой подход помогает проверить технологию без больших рисков и легче преодолевать страх перед изменениями.

Рутинные профессии постепенно исчезнут, но появятся новые: «AI-тренеры», «data curators»

В ближайшие пять лет мир вероятно перейдет от «пилотных проектов» к массовому внедрению ИИ-ассистентов. Подключать их будет так же просто, как сегодня арендуются облачные сервисы. Это уже очевидно приведет к серьезным изменениям на рынке труда. Рутинные профессии постепенно исчезнут, но появятся новые: «AI-тренеры», которые обучают модели на корпоративных данных, «data curators», отвечающие за качество информации, консультанты по внедрению ИИ. Но такие технологии вряд ли полноценно заменит человека, скорее, стоит ожидать, что рабочее место будущего будет напоминать симбиоз человека и ИИ, где ассистент берет на себя рутину, трудоемкий анализ, черновую работу, а специалист концентрируется на задачах творческих и стратегических.

Для Беларуси можно выделить несколько сценариев: Консервативный — страна остается потребителем глобальных решений, внедрение идет медленно.

Адаптирующий — локальные компании создают свои интеграции и нишевые продукты на базе открытых моделей.

Инновационный — Беларусь вновь становится тестовой площадкой для разработки передовых решений в первую очередь для ведущих восточноевропейских и азиатских игроков.

Впрочем, то, какой из вариантов реализуется на практике, зависит от широкого набора факторов — от скорости принятия решений и готовности бизнеса рисковать до повышения адаптивности общества и государства к повсеместной цифровизации.

Домашнее задание для белорусского бизнеса

Сегодня важно отдавать себе отчет в том, что для отечественных компаний вопрос «нужен ли нам ИИ» уже решен за них глобальными трендами. Важно другое: как встроить его в текущие процессы так, чтобы это принесло реальную отдачу.

Оптимальный путь — начинать с малого. Чат-боты для клиентов, генерация текстов для рекламы, автоматизация части HR-функций — все это доступно даже небольшим компаниям. Существует множество бесплатных и открытых инструментов, которые уже сейчас позволяют протестировать технологию без больших затрат.