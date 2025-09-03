ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выйти из рутины и взять управление в свои руки: рассказываем про семинар, который изменит ваш бизнес

03.09.2025 08:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Андрей Тысленко

Если чувствуете, что бизнес застопорился, прибыль не растет, а каждый день — постоянная борьба с операционкой и «незаменимыми» сотрудниками, есть смысл поучаствовать в одной полезной встрече. 23 октября в отеле Minsk Marriott Hotel (проспект Победителей, 20) Андрей Тысленко — эксперт с 30-летним опытом управления и автор методик, которые реально работают — проведет семинар «Менеджмент в интересах собственника».

Кому будет интересно?

  • Владельцам бизнеса, которые устали контролировать всё и сразу;
  • Руководителям, которым важно понять, как выстроить прозрачное управление;
  • Тем, кто хочет запустить новые проекты, но боится доверить текущее дело наемному управленцу;
  • Тем, кто подозревает в компании воровство или «серые» схемы;
  • Всем, кто хочет выйти из оперативного управления и перейти к стратегическому планированию;
  • Тем, кто растет — вместе с компанией увеличивается штат и появляются новые вызовы.

Какие проблемы разберем?

  • Почему собственник часто оказывается «в заложниках» своего бизнеса?
  • Как избавиться от иллюзии контроля и построить прозрачный бизнес?
  • Организационные ошибки: от неправильного маркетинга до конфликтов в команде.
  • Мотивационные ловушки — почему менеджеры могут работать против вас и как это исправить?
  • Инструменты для борьбы с «серыми схемами» и коррупцией внутри компании.
  • Бюджетное управление: как заставить деньги работать на бизнес, а не уходить в никуда?
  • Как правильно оценивать и развивать персонал, создавать резерв и дублирование ключевых сотрудников?
  • Когда и как собственнику безопасно выходить из ежедневного управления и оставаться в контроле?

О спикере

Андрей Тысленко — профессионал с многолетним опытом в антикризисном управлении и организации систем управления. Автор трёх книг по менеджменту, преподаватель ведущих бизнес-школ России, руководитель исследовательско-консультационной компании «Фаисом-Лаборатория».

Что вас ждет?

Плотный и насыщенный день, где теория переплетается с практическими кейсами. Несколько модулей с глубоким разбором проблем и высокоэффективных решений, живое общение и ответы на ваши вопросы. Обед и кофепаузы сделают день комфортным и помогут не терять концентрацию.

Как попасть?

Зарегистрироваться просто: переходите по ссылке или звоните по телефону +375 33 656 46 20 (WhatsApp или Telegram). В Instagram поищите @innovforge — там тоже можно задать вопросы и узнать полезные советы.

Если хотите не просто слушать, а менять подходы к управлению своим бизнесом, делать процессы прозрачными и отпустить нервотрепку кипучих операционных будней — этот семинар для вас. Андрей Тысленко ждет вас 23 октября в Минске, Minsk Marriott Hotel, проспект Победителей, 20.

Двигайтесь к эффективному управлению вместе с экспертом, который знает, как сделать бизнес ресурсом, а не головной болью. Ваш бизнес скажет вам спасибо!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если чувствуете, что бизнес застопорился, прибыль не растет, а каждый день - постоянная борьба с операционкой и «незаменимыми» сотрудниками, есть смысл...
 
Новости дня
Новости разные
 
Она одевает «звезд» и героев рекламных роликов. Встреча с автором ТГ-канала «Кинокостюм для чайников» в Минске!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика