Выйти из рутины и взять управление в свои руки: рассказываем про семинар, который изменит ваш бизнес

Андрей Тысленко

Если чувствуете, что бизнес застопорился, прибыль не растет, а каждый день — постоянная борьба с операционкой и «незаменимыми» сотрудниками, есть смысл поучаствовать в одной полезной встрече. 23 октября в отеле Minsk Marriott Hotel (проспект Победителей, 20) Андрей Тысленко — эксперт с 30-летним опытом управления и автор методик, которые реально работают — проведет семинар «Менеджмент в интересах собственника» .

Кому будет интересно?

Владельцам бизнеса, которые устали контролировать всё и сразу;

Руководителям, которым важно понять, как выстроить прозрачное управление;

Тем, кто хочет запустить новые проекты, но боится доверить текущее дело наемному управленцу;

Тем, кто подозревает в компании воровство или «серые» схемы;

Всем, кто хочет выйти из оперативного управления и перейти к стратегическому планированию;

Тем, кто растет — вместе с компанией увеличивается штат и появляются новые вызовы.

Какие проблемы разберем?

Почему собственник часто оказывается «в заложниках» своего бизнеса?

Как избавиться от иллюзии контроля и построить прозрачный бизнес?

Организационные ошибки: от неправильного маркетинга до конфликтов в команде.

Мотивационные ловушки — почему менеджеры могут работать против вас и как это исправить?

Инструменты для борьбы с «серыми схемами» и коррупцией внутри компании.

Бюджетное управление: как заставить деньги работать на бизнес, а не уходить в никуда?

Как правильно оценивать и развивать персонал, создавать резерв и дублирование ключевых сотрудников?

Когда и как собственнику безопасно выходить из ежедневного управления и оставаться в контроле?

О спикере

Андрей Тысленко — профессионал с многолетним опытом в антикризисном управлении и организации систем управления. Автор трёх книг по менеджменту, преподаватель ведущих бизнес-школ России, руководитель исследовательско-консультационной компании «Фаисом-Лаборатория».

Что вас ждет?

Плотный и насыщенный день, где теория переплетается с практическими кейсами. Несколько модулей с глубоким разбором проблем и высокоэффективных решений, живое общение и ответы на ваши вопросы. Обед и кофепаузы сделают день комфортным и помогут не терять концентрацию.

Как попасть?

Зарегистрироваться просто: переходите по ссылке или звоните по телефону +375 33 656 46 20 (WhatsApp или Telegram). В Instagram поищите @innovforge — там тоже можно задать вопросы и узнать полезные советы.

Если хотите не просто слушать, а менять подходы к управлению своим бизнесом, делать процессы прозрачными и отпустить нервотрепку кипучих операционных будней — этот семинар для вас. Андрей Тысленко ждет вас 23 октября в Минске, Minsk Marriott Hotel, проспект Победителей, 20.

Двигайтесь к эффективному управлению вместе с экспертом, который знает, как сделать бизнес ресурсом, а не головной болью. Ваш бизнес скажет вам спасибо!