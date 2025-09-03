|
Выйти из рутины и взять управление в свои руки: рассказываем про семинар, который изменит ваш бизнес
03.09.2025 08:07 — Разное | ProBusiness
Если чувствуете, что бизнес застопорился, прибыль не растет, а каждый день — постоянная борьба с операционкой и «незаменимыми» сотрудниками, есть смысл поучаствовать в одной полезной встрече. 23 октября в отеле Minsk Marriott Hotel (проспект Победителей, 20) Андрей Тысленко — эксперт с 30-летним опытом управления и автор методик, которые реально работают — проведет
Кому будет интересно?
Какие проблемы разберем?
О спикере
Андрей Тысленко — профессионал с многолетним опытом в антикризисном управлении и организации систем управления. Автор трёх книг по менеджменту, преподаватель ведущих бизнес-школ России, руководитель исследовательско-консультационной компании «Фаисом-Лаборатория».
Что вас ждет?
Плотный и насыщенный день, где теория переплетается с практическими кейсами. Несколько модулей с глубоким разбором проблем и высокоэффективных решений, живое общение и ответы на ваши вопросы. Обед и кофепаузы сделают день комфортным и помогут не терять концентрацию.
Как попасть?
Зарегистрироваться просто: переходите по
Если хотите не просто слушать, а менять подходы к управлению своим бизнесом, делать процессы прозрачными и отпустить нервотрепку кипучих операционных будней — этот семинар для вас. Андрей Тысленко ждет вас 23 октября в Минске, Minsk Marriott Hotel, проспект Победителей, 20.
Двигайтесь к эффективному управлению вместе с экспертом, который знает, как сделать бизнес ресурсом, а не головной болью. Ваш бизнес скажет вам спасибо!
