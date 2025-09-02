|
Быть или не быть мультимиллионером: интервью с «бизнес-проводником» и экспертом по стратегиям роста
02.09.2025 11:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Что общего у полезного подкаста о бизнесе и хорошего разговора за кофе? Искренность, практичность и понимание, что ошибки — это часть пути к вершине. В эксклюзивном подкасте с
Олег рассказывает о своем профессиональном пути от первых шагов на могилевском рынке до успешного создания международной консалтинговой компании, раскрывая важность нетворкинга, стратегического мышления и личного роста для собственников и топ-менеджеров.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше важных инсайтов и полезного контента о стратегиях выхода на новые рынки - в Instagram у Олега Ильина. Подписывайтесь!
|
Архив (Разное)