Быть или не быть мультимиллионером: интервью с «бизнес-проводником» и экспертом по стратегиям роста

Источник материала: ProBusiness





Что общего у полезного подкаста о бизнесе и хорошего разговора за кофе? Искренность, практичность и понимание, что ошибки — это часть пути к вершине. В эксклюзивном подкасте с Олегом Ильиным — признанным экспертом в области финансового и стратегического консалтинга с международным опытом — мы разбираем реальные кейсы, ценности и практики, которые помогают строить бизнес, способный выстоять и развиваться в любой экономической среде.

Олег рассказывает о своем профессиональном пути от первых шагов на могилевском рынке до успешного создания международной консалтинговой компании, раскрывая важность нетворкинга, стратегического мышления и личного роста для собственников и топ-менеджеров.

