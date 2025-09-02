﻿ Быть или не быть мультимиллионером: интервью с «бизнес-проводником» и экспертом по стратегиям роста. 21.by
Быть или не быть мультимиллионером: интервью с «бизнес-проводником» и экспертом по стратегиям роста

02.09.2025 11:29 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Что общего у полезного подкаста о бизнесе и хорошего разговора за кофе? Искренность, практичность и понимание, что ошибки — это часть пути к вершине. В эксклюзивном подкасте с Олегом Ильиным — признанным экспертом в области финансового и стратегического консалтинга с международным опытом — мы разбираем реальные кейсы, ценности и практики, которые помогают строить бизнес, способный выстоять и развиваться в любой экономической среде.

Олег рассказывает о своем профессиональном пути от первых шагов на могилевском рынке до успешного создания международной консалтинговой компании, раскрывая важность нетворкинга, стратегического мышления и личного роста для собственников и топ-менеджеров. 

Больше важных инсайтов и полезного контента о стратегиях выхода на новые рынки — в Instagram у Олега Ильина.

﻿
