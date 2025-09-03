|
МТС Опрос предоставил бизнесу возможность проводить анкетирование по QR-коду
Создать QR-код можно в личном кабинете платформы МТС Опрос, выбрав подходящий шаблон. Такой код можно разместить на бумажных носителях, в наружной рекламе, на стойках в торговых залах, в буклетах. Аудитория сканирует QR-код, переходит на страницу опроса в браузере и заполняет анкету. При этом сам заказчик в личном кабинете в режиме реального времени может получить подробный отчет с результатами анкетирования.
Новая опция особенно интересна торговым сетям, ресторанам и кофейням, которым важно оценить удовлетворенность покупателей, а также организаторам различных мероприятий, желающим получить обратную связь от посетителей. Она подойдет и компаниям, которым необходимо быстро и просто собрать мнение аудитории непосредственно на месте. В случае с QR-кодом целевая аудитория формируется естественным образом — это все, кто взаимодействует с носителем кода.
