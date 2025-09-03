ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МТС Опрос предоставил бизнесу возможность проводить анкетирование по QR-коду

03.09.2025 11:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


МТС расширил функционал платформы для маркетинговых исследований МТС Опрос. Теперь абоненты могут использовать еще один способ проведения анкетирования — QR-код. Он дает компаниям возможность собирать обратную связь от клиентов и посетителей без затрат на SMS- и Viber-рассылки. Новые абоненты смогут получить первые 100 заполненных анкет абсолютно бесплатно.

Создать QR-код можно в личном кабинете платформы МТС Опрос, выбрав подходящий шаблон. Такой код можно разместить на бумажных носителях, в наружной рекламе, на стойках в торговых залах, в буклетах. Аудитория сканирует QR-код, переходит на страницу опроса в браузере и заполняет анкету. При этом сам заказчик в личном кабинете в режиме реального времени может получить подробный отчет с результатами анкетирования.

Новая опция особенно интересна торговым сетям, ресторанам и кофейням, которым важно оценить удовлетворенность покупателей, а также организаторам различных мероприятий, желающим получить обратную связь от посетителей. Она подойдет и компаниям, которым необходимо быстро и просто собрать мнение аудитории непосредственно на месте. В случае с QR-кодом целевая аудитория формируется естественным образом — это все, кто взаимодействует с носителем кода.

Справка:

МТС Опрос — это инструмент для проведения маркетинговых исследований, анализа клиентских предпочтений и получения объективных данных. С его помощью компании и индивидуальные предприниматели могут изучать потребности и мнения клиентов, уровень узнаваемости бренда, оценивать качество услуг и проводить HR-опросы среди сотрудников.

По 31 января 2026 года можно воспользоваться ознакомительным периодом, получив первые 100 заполненных анкет бесплатно. Узнать подробнее можно на сайте opros.mts.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС расширил функционал платформы для маркетинговых исследований МТС Опрос. Теперь абоненты могут использовать еще один способ проведения анкетирования - QR-код....
 
Новости дня
Новости разные
 
Выйти из рутины и взять управление в свои руки: рассказываем про семинар, который изменит ваш бизнес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика